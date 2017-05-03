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الشبك على النوافذ: 20 فكرة لكل الأذواق

Heba khlili Heba khlili
Franklin Street, New York, studioMDA studioMDA غرفة المعيشة
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يستخدم الشبك على النوافذ ليس فقط لتوفير الحماية اللازمة للمنزل، بل أيضا تعتبر عنصر أنيق والتي يمكن تنفيذها بأشكال متنوعة.

في هذا المقال جمعنا 20 مثال لنوافذ مع الشبك التي تؤدي وظيفتها الواقية وبتصاميم مختلفة ومتنوعه.

1. مظهر دافئ

homify Windows & doorsWindows
homify

homify
homify
homify

تصميم كلاسيكي للإطارات الخشبية مع شبك بلون اسود يتناسب تماما مع النمط الكلاسيكي للمنزل.

2. رومانسية الشفق

Living Room Window Absolute Project Management غرفة المعيشة
Absolute Project Management

Living Room Window

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

المشابك المقوسة في الجزء العلوي من النافذة بلون أبيض، خلق جو رومانسي في الغرفة.

3. عمل فني حقيقي

Edelstahl Geländer und Sicherheit, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: GardenAccessories & decoration
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

 إذا كنت تحب المجسمات الفنية غير العادية، استخدم مثل هذا الفرع النباتي المصنوع من المعدن .

4. حماية مناسبة للقصر

Elegant Bathroom Casa Più Arredamenti elegant bathroom
Casa Più Arredamenti

Elegant Bathroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

تم تزيين هذه الغرفة بنافذتين كبيرة، مع وجود إمكانية توفير إضاءة طبيعية عالية رسمت تموجات جميلة بين الظل والضوء على أرضية الغرفة.

5. منحيه التصميم

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم من قضبان شبكية منحنية وأنيقة في نفس الوقت.

6. حواجز شبكية خشبية

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto شبابيك
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

هذه الحواجز الخشبية الرائعة تتناسب تماما مع تصميم المنزل من الداخل، مع حافة الدرج والأرضية، مما يجعل هذه الزاوية في المنزل أكثر دافئ.

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7. الأبيض والأسود

Bay Window William Morris Sill length Curtains WAFFLE Design Windows & doorsCurtains & drapes
WAFFLE Design

Bay Window William Morris Sill length Curtains

WAFFLE Design
WAFFLE Design
WAFFLE Design

 الشبك الأسود الرفيع الذي يشكل مستطيلات على إطارات النافذة البيضاء، يحمي النافذة ويجعلها أكثر عصرية ومنعزلة.

8. المشابك من النمط الصناعي

Cocina + ventanas Radrizzani Rioja Arquitectos مطبخ سيراميك White kitchen,garden view,storage
Radrizzani Rioja Arquitectos

Cocina + ventanas

Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos
Radrizzani Rioja Arquitectos

اكتسب المطبخ من الداخل مظهر أكثر عصرية بفضل الشبك على النوافذ، وأعطى صورة النمط الصناعي للمساحة.

9. بالأزرق والأبيض

homify مساحات تجارية محلات تجارية
homify

homify
homify
homify

إطار النافذة الزرقاء الداكنة والشبكة البيضاء تجعل الواجهة أكثر حيوية وتعطي طابع من الطراز المتوسطي  لمنزلك.

10. حديث وموثوق

Siete Viviendas y garaje entre medianeras, Arquibox Arquibox شبابيك
Arquibox

Arquibox
Arquibox
Arquibox

لون رمادي غامق وآلية العمل التلقائي للشبك، تجعل حماية للنوافذ، اكثر حداثة ووظيفية لعناصر الواجهة.

11. قلعة من القرون الوسطى

homify Windows & doorsWindows
homify

homify
homify
homify

تم تزيين الجدران الحجرية الطوبية من المنزل بشكل جميل مع إطارات نوافذ بلون داكن مع عارضة معدنية ضخمة تذكرنا بقلعة من العصور الوسطى.

12. نوافذ مقوسة

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

 نوافذ في هذه الشرفة بمثابة عنصر كلاسيكي، مع التشديد على شكل فتحات النوافذ.

13. الهندسة الديناميكية

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura شبابيك الحديد / الصلب Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

نافذة كبيرة واسعة من الأرض إلى السقف وخطوط وأشكال مستطيلة بشكل متناظر بلون اسود خلق نمط حديث من الداخل، دون حرمانه من الفرح ونقاء الهندسة.

14. زهرة جميلة

Villa a Capri: Minimalismo e Bellezza in un unico post, Imperatore Architetti Imperatore Architetti شبابيك
Imperatore Architetti

Imperatore Architetti
Imperatore Architetti
Imperatore Architetti

نافذة صغيرة وديكور رائع على شكل زهرة مصنوعه من الشبك المعدني، لتضيف زخرفة خاصة لسياج الحجري الضخم وواجهة المنزل.

15. الريفي

REJAS, CERRAJERIA PEÑA DIAZ CERRAJERIA PEÑA DIAZ Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
CERRAJERIA PEÑA DIAZ

CERRAJERIA PEÑA DIAZ
CERRAJERIA PEÑA DIAZ
CERRAJERIA PEÑA DIAZ

الشكل المستطيل لهذا الشبك تؤكد على الشكل الواسع للنافذة، أعط واجهة أكثر أناقة للمنزل.

16. سهلة وأنيقة

細脚のモガ ―house in HOUSE―, 一級建築士事務所 ヒモトタクアトリエ 一級建築士事務所 ヒモトタクアトリエ شبابيك
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ

一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ
一級建築士事務所　ヒモトタクアトリエ

حل بسيط جدا وفعال لشبك النافذة. مجرد تغيير في إيقاع الخطوط سيخلق تصميم غير عادي.

17. خطوط رقيقة وخفيفة الوزن

Attico su due livelli nel centro di Bologna, Studio Rizzati Studio Rizzati Windows & doorsWindow decoration
Studio Rizzati

Studio Rizzati
Studio Rizzati
Studio Rizzati

 تتقاطع خطوط هذه الشبكة لتخلق شعور بالأمن في الغرفة.

18. غرفة فسيحة وهندسة كبيرة

Franklin Street, New York, studioMDA studioMDA غرفة المعيشة
studioMDA

Franklin Street, New York

studioMDA
studioMDA
studioMDA

 لفضاء مفتوح لهذه الغرفة، المربعات الكبيرة والمتناقضة على النوافذ مناسبة تماما.

19. لون مشرق

Vasilaki, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ شبابيك
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

 الكوخ من الطراز الريفي مع نافذة حمراء زاهية، يبدو مشمس ومرحب.

20. من الأرض إلى السقف

La casa de Tere y Miguel, FGMarquitecto FGMarquitecto شبابيك
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

 شبك خفيف تسمح لنا بفتح النافذة على مصاريعها والتمتع بأشعة الشمس والهواء النقي، دون مواجهة أي إزعاج

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