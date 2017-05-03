الشبك على النوافذ: 20 فكرة لكل الأذواق

يستخدم الشبك على النوافذ ليس فقط لتوفير الحماية اللازمة للمنزل، بل أيضا تعتبر عنصر أنيق والتي يمكن تنفيذها بأشكال متنوعة.

في هذا المقال جمعنا 20 مثال لنوافذ مع الشبك التي تؤدي وظيفتها الواقية وبتصاميم مختلفة ومتنوعه.