الشبك على النوافذ: 20 فكرة لكل الأذواق

يستخدم الشبك على النوافذ ليس فقط لتوفير الحماية اللازمة للمنزل، بل أيضا تعتبر عنصر أنيق والتي يمكن تنفيذها بأشكال متنوعة.
في هذا المقال جمعنا 20 مثال لنوافذ مع الشبك التي تؤدي وظيفتها الواقية وبتصاميم مختلفة ومتنوعه.
تصميم كلاسيكي للإطارات الخشبية مع شبك بلون اسود يتناسب تماما مع النمط الكلاسيكي للمنزل.
المشابك المقوسة في الجزء العلوي من النافذة بلون أبيض، خلق جو رومانسي في الغرفة.
إذا كنت تحب المجسمات الفنية غير العادية، استخدم مثل هذا الفرع النباتي المصنوع من المعدن .
تم تزيين هذه الغرفة بنافذتين كبيرة، مع وجود إمكانية توفير إضاءة طبيعية عالية رسمت تموجات جميلة بين الظل والضوء على أرضية الغرفة.
هذه الحواجز الخشبية الرائعة تتناسب تماما مع تصميم المنزل من الداخل، مع حافة الدرج والأرضية، مما يجعل هذه الزاوية في المنزل أكثر دافئ.
الشبك الأسود الرفيع الذي يشكل مستطيلات على إطارات النافذة البيضاء، يحمي النافذة ويجعلها أكثر عصرية ومنعزلة.
اكتسب المطبخ من الداخل مظهر أكثر عصرية بفضل الشبك على النوافذ، وأعطى صورة النمط الصناعي للمساحة.
إطار النافذة الزرقاء الداكنة والشبكة البيضاء تجعل الواجهة أكثر حيوية وتعطي طابع من الطراز المتوسطي لمنزلك.
لون رمادي غامق وآلية العمل التلقائي للشبك، تجعل حماية للنوافذ، اكثر حداثة ووظيفية لعناصر الواجهة.
تم تزيين الجدران الحجرية الطوبية من المنزل بشكل جميل مع إطارات نوافذ بلون داكن مع عارضة معدنية ضخمة تذكرنا بقلعة من العصور الوسطى.
نوافذ في هذه الشرفة بمثابة عنصر كلاسيكي، مع التشديد على شكل فتحات النوافذ.
نافذة كبيرة واسعة من الأرض إلى السقف وخطوط وأشكال مستطيلة بشكل متناظر بلون اسود خلق نمط حديث من الداخل، دون حرمانه من الفرح ونقاء الهندسة.
نافذة صغيرة وديكور رائع على شكل زهرة مصنوعه من الشبك المعدني، لتضيف زخرفة خاصة لسياج الحجري الضخم وواجهة المنزل.
الشكل المستطيل لهذا الشبك تؤكد على الشكل الواسع للنافذة، أعط واجهة أكثر أناقة للمنزل.
حل بسيط جدا وفعال لشبك النافذة. مجرد تغيير في إيقاع الخطوط سيخلق تصميم غير عادي.
تتقاطع خطوط هذه الشبكة لتخلق شعور بالأمن في الغرفة.
لفضاء مفتوح لهذه الغرفة، المربعات الكبيرة والمتناقضة على النوافذ مناسبة تماما.
الكوخ من الطراز الريفي مع نافذة حمراء زاهية، يبدو مشمس ومرحب.
شبك خفيف تسمح لنا بفتح النافذة على مصاريعها والتمتع بأشعة الشمس والهواء النقي، دون مواجهة أي إزعاج
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