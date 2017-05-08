منزل مبهج في تفاصيله بسيط في تصميمه

البساطة دائماً تعطيك جمالاً خاصاًً، فلمسة واحدة بسيطة ومميزة تضيف لك الكثير والكثير من الجمال، واليوم نحن في جولة داخل منزل مميز ببساطته التي أعطت بهجة وأناقة للمنزل رغم صغر مساحته.
البداية مع غرفة المعيشة والتي تظهر من الوهلة الأولى بساطتها الشديدة وروعة تفاصيلها، فنجد اختيار الألوان متنوع بين الأبيض، البيج ولون الكافيه الهادئ، ولمسات من اللون البرتقالي الناري الذي كسر حيادية البيج والأبيض. استعان المصمم بتصميم غرفة على المعيشة على شكل حرف
L حتى يحتفظ بأكبر قدر المساحات داخل الغرفة بشكل لا يشعرك بضيق المساحات، فالاستعانة بتصميمات على شكل حرف
L بدورها تعتبر حلاً مثالياً للمساحات الصغيرة. حرص المصمم أيضاً على اختيار ستائر متناسقة بين الداكن والفاتحة حتى يخلق توازن في توزيع الضوء داخل الغرفة.
من أهم الطرق في تصميمات غرف المعيشة خاصةً صغيرة المساحة هي الحرص على تناسق الأثاث بشكل مرتب ومريح للجالسين، وأن تكون غرفة المعيشة في منتصف المنزل، لذلك استعان المصمم هنا بقطع من الأثاث البسيطة وقام بترتيبها بطريقة متناسقة.
استعان المصمم بالجدار المقابل لأريكة غرفة المعيشة لتصبح مكتبة للتليفزيون بشكل رائع وغير تقليدي بالمرة، خلق المصمم بعض الأرفف والفراغات في جدار بشكل مبتكر لتسمح له بتخزين الأغراض ووضع الديكورات بداخلها، ذكاء الأبنكار واستغلال المساحات في منزلك مهما كانت مساحة المنزل لديك صغيرة يضيف لمنزلك لمسات مميزة ومبتكرة وفي نفس الوقت يتيح لك مساحات للتخزين واستغلالها.
داخل هذا المنزل لعبت فكرة الدمج دوراً رئيسياً في تصميمه، فنجد كلاً من المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة مدمجان معاً لكن بطريقة غير تقليدية، ومنظمة جداً حتى لا تشعر بوجود فوضى او عدم تنظيم في المنزل.
في الجهة المقابلة لمنطقة المعيشة كانت غرفة السفرة التي أخذت تفاصيل مشابهة لغرفة المعيشة في تصميمها، فنجد اختيار الألوان مشابه كثيراً ومتنوع بين الأبيض والبيج ولمسات من اللون البرتقالي الناري. فعند دمج أكثر من غرفة معاً يجب مراعاة أن تكون الألوان متشابهة ومتناسقة إلى حدً كبير، حتى لا تشعر بفوضى داخل المنزل. راعى المصمم أيضاً صغر المساحة عن طريق اختيار اثاث ذو مساحات صغيرة، فنرى الطاولة مربعة وحجمها مناسب مع كراسي صغيرة في المساحة.
اندمج المطبخ مع غرفة السفرة أيضاً بطريقة بسيطة ورائعة، ففي الجدار المقابل لغرفة السفرة صمم المطبخ على شكل حرف
L حتى يخلق أكبر استفادة من المساحات. اختار المصمم التصميم اللامع للمطبخ الذي أضاف مزيد من الجمال والأناقة على المطبخ وغرفة السفرة.
التفاصيل الرائعة التي اعتمد عليها المصمم في هذا المنزل ميزته بشكل كبير وواضح، فالأعتماد على اللون الأخضر ولمسة النباتات التي بدت واضحة في غرفة المعيشة من خلال قصاري الزرع الصغيرة التي انتشرت على الجدار، وفي غرفة السفرة والمطبخ أيضاً بعض التفاصيل من الطبيعة التي زينت الغرفة بشكل واضح. لكن ما لفت الأنتباه حقاً في تصميم هذا المنزل هو تصميم السقف الذي أبدع المصمم في خلق لمسات جمالية في تصميمه.
في الجهة المقابلة لغرفة السفرة والمطبخ هناك ممر بسيط يؤدي إلى باقي غرف المنزل، لم يستعن المصمم بتفاصيل كثير في تصميم الممر بل خلق من الفضاء إطلالة بسيطة ومميزة على الممر بشكل بسيط وأنيق. أضاف تلك المزهرية البسيطة لتضيف أطلالة من الأناقة والبساطة معاُ.
استعان المصمم بنقوشات بسيطة على الجدار بشكلبسيط ومميز لخلق لمسة من البساطة في الممر.
خلقت تفاصيل الأضاءة البسيطة والسبوتات التي استعان بها في سقف الممر جاذبية وأناقة خاصة.
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