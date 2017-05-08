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منزل مبهج في تفاصيله بسيط في تصميمه

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
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البساطة دائماً تعطيك جمالاً خاصاًً، فلمسة واحدة بسيطة ومميزة تضيف لك الكثير والكثير من الجمال، واليوم نحن في جولة داخل منزل مميز ببساطته التي أعطت بهجة وأناقة للمنزل رغم صغر مساحته.

غرفة المعيشة

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

البداية مع غرفة المعيشة والتي تظهر من الوهلة الأولى بساطتها الشديدة وروعة تفاصيلها، فنجد اختيار الألوان متنوع بين الأبيض، البيج ولون الكافيه الهادئ، ولمسات من اللون البرتقالي الناري الذي كسر حيادية البيج والأبيض.  استعان المصمم بتصميم غرفة على المعيشة على شكل حرف L حتى يحتفظ بأكبر قدر المساحات داخل الغرفة بشكل لا يشعرك بضيق المساحات، فالاستعانة بتصميمات على شكل حرف L بدورها  تعتبر حلاً مثالياً للمساحات الصغيرة. حرص المصمم أيضاً على اختيار ستائر متناسقة بين الداكن والفاتحة حتى يخلق توازن في توزيع الضوء داخل الغرفة.

نقطة مركزية مرتبة

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

من أهم الطرق في تصميمات غرف المعيشة خاصةً صغيرة المساحة هي الحرص على تناسق الأثاث بشكل مرتب ومريح للجالسين، وأن تكون غرفة المعيشة في منتصف المنزل، لذلك استعان المصمم هنا بقطع من الأثاث البسيطة وقام بترتيبها بطريقة متناسقة.

فاصل ومكتبة معاً

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استعان المصمم بالجدار  المقابل لأريكة غرفة المعيشة لتصبح مكتبة للتليفزيون بشكل رائع وغير تقليدي بالمرة، خلق المصمم بعض الأرفف والفراغات في جدار بشكل مبتكر لتسمح له بتخزين الأغراض ووضع الديكورات بداخلها، ذكاء الأبنكار واستغلال المساحات في منزلك مهما كانت مساحة المنزل لديك صغيرة يضيف لمنزلك لمسات مميزة ومبتكرة وفي نفس الوقت يتيح لك مساحات للتخزين واستغلالها.

غرفة السفرة والمعيشة معاً

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

داخل هذا المنزل لعبت فكرة الدمج دوراً رئيسياً في تصميمه، فنجد كلاً من المطبخ وغرفة المعيشة والسفرة مدمجان معاً لكن بطريقة غير تقليدية، ومنظمة جداً حتى لا تشعر بوجود فوضى او عدم تنظيم في المنزل. 

غرفة سفرة مميزة

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في الجهة المقابلة لمنطقة المعيشة كانت غرفة السفرة التي أخذت تفاصيل مشابهة لغرفة المعيشة في تصميمها، فنجد اختيار الألوان مشابه كثيراً ومتنوع بين الأبيض والبيج ولمسات من اللون البرتقالي الناري. فعند دمج أكثر من غرفة معاً يجب مراعاة أن تكون الألوان متشابهة ومتناسقة إلى حدً كبير، حتى لا تشعر بفوضى داخل المنزل. راعى المصمم أيضاً صغر المساحة عن طريق اختيار اثاث ذو مساحات صغيرة، فنرى الطاولة مربعة وحجمها مناسب مع كراسي صغيرة في المساحة.

نظرة على المطبخ

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

اندمج المطبخ مع غرفة السفرة أيضاً بطريقة بسيطة ورائعة، ففي الجدار المقابل لغرفة السفرة صمم المطبخ على شكل حرف L  حتى يخلق أكبر استفادة من المساحات. اختار المصمم التصميم اللامع للمطبخ الذي أضاف مزيد من الجمال والأناقة على المطبخ وغرفة السفرة.

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تفاصيل

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

التفاصيل الرائعة  التي اعتمد عليها المصمم في هذا المنزل ميزته بشكل كبير وواضح، فالأعتماد على اللون الأخضر ولمسة النباتات التي بدت واضحة في غرفة المعيشة من خلال قصاري الزرع الصغيرة التي انتشرت على الجدار، وفي غرفة السفرة والمطبخ  أيضاً بعض التفاصيل من الطبيعة التي زينت الغرفة بشكل واضح. لكن ما لفت الأنتباه حقاً في تصميم هذا المنزل هو تصميم السقف الذي أبدع المصمم في خلق لمسات جمالية في تصميمه.

نظرة علي ممرات المنزل

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في الجهة المقابلة لغرفة السفرة والمطبخ هناك ممر بسيط يؤدي إلى باقي غرف المنزل، لم يستعن المصمم بتفاصيل كثير في تصميم الممر بل خلق من الفضاء إطلالة بسيطة ومميزة على الممر بشكل بسيط وأنيق. أضاف تلك المزهرية البسيطة لتضيف أطلالة من الأناقة والبساطة معاُ.

نقوشات بسيطة

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استعان المصمم بنقوشات بسيطة على الجدار بشكلبسيط ومميز لخلق لمسة من البساطة في الممر.

اضاءة رائعة

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

خلقت تفاصيل الأضاءة البسيطة والسبوتات التي استعان بها في سقف الممر جاذبية وأناقة خاصة.

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