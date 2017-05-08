منزل مبهج في تفاصيله بسيط في تصميمه

التفاصيل الرائعة التي اعتمد عليها المصمم في هذا المنزل ميزته بشكل كبير وواضح، فالأعتماد على اللون الأخضر ولمسة النباتات التي بدت واضحة في غرفة المعيشة من خلال قصاري الزرع الصغيرة التي انتشرت على الجدار، وفي غرفة السفرة والمطبخ أيضاً بعض التفاصيل من الطبيعة التي زينت الغرفة بشكل واضح. لكن ما لفت الأنتباه حقاً في تصميم هذا المنزل هو تصميم السقف الذي أبدع المصمم في خلق لمسات جمالية في تصميمه.