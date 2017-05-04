غرفة نوم فاخرة على طراز الآرت ديكو

فن الـ
آرت ديكو.. التطبيق العصري للكلاسيكية في تصميم يجمع بين الأشكال الهندسية التقليدية والمواد الطبيعية، مع الجمع بين الزخرفة والرسومات وورق الجدران والجدران الملونة، دون المبالغة في الألوان، والاعتماد على البساطة وسط مساحة تدمج بين عدة عناصر مثل الخشب، والمعادن المقاومة للصدأ، والألمونيوم، والأقمشة الحريرية الطبيعية أو الاصطناعية، لذا تتمتع الغرف التي تتبع هذا الطراز بجمال ذو سحر خاص غير قابل للمنافسة.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بتفاصيل غرفة نوم فاخرة على طراز الـ
آرت ديكو، مع نقيض لوني رائع بالأبيض والأسود. شاهدها معنا!
بالأبيض والأسود صممت غرفة نوم على طراز الآرت ديكو، مع تناقض لوني جذاب، وتفاصيل ديكورية أنيقة. قسمت الغرفة بصريًا حيث المنطقة السوداء في المنتصف وقد حددها ورق الجدران خلف السرير والسجاد على الأرضية.
اتخذ السرير تصميم كلاسيكي مع لوح أمامي ملكي، وقد تزين الدار خلفه مع مرآة ذات إطار معدني يُشبه أشعة الشمس، بينما وضع إلى جانبي السرير اثنين كمود أبيض منخفض، مع وحدتي إضاءة باللون الأبيض أيضًا لتحقيق التناقض اللوني التام: أثاث أبيض مع أرضية وخلفية سوداء.
في تلك المساحة الصغيرة يمكن أن نرى تحقق مبدأ الجمع بين الأخشاب والمعادن والأقمشة وورق الجدران، مع البساطة التامة في اختيار الألوان التي اقتصرت على الأبيض والأسود مع نغمة ناعمة من الرمادي الداكن.
تزين هذا الركن من الغرفة مع منضدة خشبية أنيقة تزينت بمنحوتة فنية ومزهرية فاخرة، وقد وضع إلى جانبها مصباح مرتفع مع تصميم معدني فريد وغطاء أسود يسمح بإنعكاس الضوء إلى الأعلى.
في الزاوية الأخرى من الغرفة، صمم ركن رائع للاسترخاء، حيث الشازلونج الأبيض الأنيق، مع خلفية من ورق الحائط المزخرف، وقد وضع إلى جانبه ذات المصباح المعدني، لتحقيق الوحدة والتناسق بين أركان الغرفة.
حتى في هذا الركن الصغير، يتحقق التناسق اللوني في توزيع الأبيض والأسود، مع سيطرة واضحة للأبيض الذي يمنح الغرفة إشراقة قوية، تدعمها الإضاءات الموزعة بدقة.
إلى جانب الشازلونج، وضعت منضدة سوداء مع أبواب من المرايا العاكسة، تعلوها مرآة بيضاوية مع إطار معدني، فيما تزين سطحها باثنين من وحدات الإضاءة بهيكل معدني أيضًا، في مفهوم مميز وفريد لتسريحة غرفة النوم، بينما وضع الكرسي إلى جانبها وليس أماها لترك المزيد من الفضاء في الغرفة.
تعتمد الإضاءة في غرف النوم المصممة تبعًا لأسلوب الآرت ديكو، على وجود ثريا مركزية فاخرة من الزجاج في منتصف السقف، مع وجود مصابيح متعددة المستويات، ويتم توزيعها في أماكن متفرقة من الغرفة أماكن متفرقة في الغرفة، إلى جانبي السرير، وحول المرايا، وعلى الأرفف، وأيضًا في أماكن خلع الملابس.
يمكننا أن نرى الثريا المميزة في هذعه الغرفة وقد تدلت من منتصف السقف فوق الأرضية اللامعة، مع توزيع عدة إضاءات إضافية على المنضدة وإلى جانب اليشزلونج، وغيرها من الغضاءات الموزعة بدقة في أنحاء الغرفة.
يهتم أسلوب الآرت ديكو في الديكور الداخلي بعنصر الزخرفة من نقوش وإكسسوارات، وهو ما يتحقق في هذا الجزء من الغرفة، الذي تزين باثنين من الكراسي الفاخرة والمريحة، بينهما طاولة شاي مع تفاصيل زخرفية معدنية رومانسية وراقية، إضافة إلى الزخارف في إطار المرآة التي احتلت منتصف الجدار الواقع بين النافذتين الكبيرتين.
الأرضية السوداء أسفل الطاولة تحقق التوازن اللوني وتكمل اللوحة الفنية للتناقض اللوني بين الأبيض والأسود.
تتميز الستائر في هذا النمط من التصميم باقمشتها الثقيلة المعتمة، كتلك البيضاء التي توفر الخصوصية وقت الحاجة، مع حجب الضوء المتسلل من النافذة الزجاجية عند الرغبة في أخذ قيلولة في منتصف النهار.
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