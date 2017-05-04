غرفة نوم فاخرة على طراز الآرت ديكو

فن الـ آرت ديكو .. التطبيق العصري للكلاسيكية في تصميم يجمع بين الأشكال الهندسية التقليدية والمواد الطبيعية، مع الجمع بين الزخرفة والرسومات وورق الجدران والجدران الملونة، دون المبالغة في الألوان، والاعتماد على البساطة وسط مساحة تدمج بين عدة عناصر مثل الخشب، والمعادن المقاومة للصدأ، والألمونيوم، والأقمشة الحريرية الطبيعية أو الاصطناعية، لذا تتمتع الغرف التي تتبع هذا الطراز بجمال ذو سحر خاص غير قابل للمنافسة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بتفاصيل غرفة نوم فاخرة على طراز الـ آرت ديكو ، مع نقيض لوني رائع بالأبيض والأسود. شاهدها معنا!