مزيج الأبيض والرمادي في 10 غرف نوم أنيقة

الأبيض والرمادي.. يتمتع اللونين بإشراقة قوية ونعومة راقية، إضافة إلى الهدوء الذي يُضفيانه على أجواء الغرفة، خاصة عند مزجهما في غرفة النوم، للحول على تصميم أنيق وراقي، مع إطلالة عصرية مميزة.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات رائعة تبرز أناقة مزيج الأبيض والرمادي في غرفة النوم. شاهدهم معنا واختر الطريقة التي تناسبك لمزجهما في غرفتك!