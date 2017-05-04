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مزيج الأبيض والرمادي في 10 غرف نوم أنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة نوم
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الأبيض والرمادي.. يتمتع اللونين بإشراقة قوية ونعومة راقية، إضافة إلى الهدوء الذي يُضفيانه على أجواء الغرفة، خاصة عند مزجهما في غرفة النوم، للحول على تصميم أنيق وراقي، مع إطلالة عصرية مميزة.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات رائعة تبرز أناقة مزيج الأبيض والرمادي في غرفة النوم. شاهدهم معنا واختر الطريقة التي تناسبك لمزجهما في غرفتك!

1. أنيقة ببساطة

The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture غرفة نوم
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

بدون الكثير من التفاصيل أو المبالغات الديكورية، تمتعت تلك الغرفة بأناقة بسيطة، بفضل مزي الأبيض والرمادي الناعمين، وتوزيعهما ببراعة في أرجاء الغرفة، حيث الرمادي في الجدران وهيكل السرير وأيضًا الستائر المزينة للنافذتين الزجاجيتين، بينما سيطر الأبيض على مفروشات السرير والسقف، والسجاد الدافء الذي يغطي الأرضية.

2. إطلالة فاخرة

Refurbishment and extention of a single family house and swimming pool in Alcudia, Tono Vila Architecture & Design Tono Vila Architecture & Design غرفة نوم
Tono Vila Architecture &amp; Design

Tono Vila Architecture & Design
Tono Vila Architecture &amp; Design
Tono Vila Architecture & Design

على عكس التصميم السابق،تمتعت تلك الغرفة بتفاصيل فاخرة بفضل الأبيض والأسود، خاصة مع الجلسة الجانبية الرمادية بالكامل، والمكونة من اثنين من الكراسي المريحة ومساند القدم، للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المُشرقة والضوء والإطلالة الرائعة للنوافذ الثلاثة. 

3. الأزرق الفاتح لأجواء حيوية

方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 غرفة نوم
樸暘室內裝修有限公司

樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司

مع سيطرة الرمادي على أغلب أجزاء الغرفة، أصبحت الإطلالة داكنة  إلى حد ما، إلا أن ادخال لمسة لونية من نغمات الأزرق  ساعد على خلق التوازن بدعمه للأبيض الذي اقتصر على تفاصيل صغيرة متمثلة في مفروشات السرير والسقف، وجزء صغير من الجدار، كما أن اختيار تلك النغمة من درجات الأزرق تُضفي أجواء حيوية مبهجة داخل الغرفة.

4. ثلاثية رائعة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

ثلاثية رائعة تحققت بادخال اللون الأسود الذي تكتمل معه اللوحة الفنية داخل تلك الغرفة، مع تناسق رائع في توزيع النغمات الثلاثة، بين مفروشات السرير واللوح الأمامي، والسجاد والستائر، وأيضًا الجدار خلف السرير والسقف، فيما اتخذت الأرضية تصميم خشبي لتوليد بعض الدفء. يمكننا ملاحظةالتناقض اللوني الجذاب بين الأبيض والأسود فيما يُشبه الملحمة!

5. مُشرقة هادئة وناعمة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لا يمكن وصف تلك الغرفة بأكثر من الكلمات الثلاث مُشرقة، هادئة، وناعمة، فقد سيطر الأبيض على أرجاء الغرفة، تاركًا الجدار خلف السرير ليتحد مع اللوح الأمامي باللون الرمادي، مع أرضية بنغمة فاتحة من الرمادي، تبرز اللون الداكن لهيكل السرير، بينما وظفت الوسائد الصغيرة للقيام بمهمة كسر الرتابة والملل من خلال تداخل نغمة لونية ثالثة، مماثلة للون المزهريات على منضدة النافذة.

6. فقط الأبيض والرمادي

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

مع التفاصيل المزرقشة، لا تبدو الغرفة في حاجة لتدخل من أي نغمة لونية أخرى، فقط الأبيض والرمادي في مزيج ناعم أنيق ومُشرق. وحدة الإضاءة بتصميمها الفريد أضافت إلى الغرفة سبب أخر للفوز بلقب الأكثر أناقة.

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7. لمسات بسيطة باللون الكريمي

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

اللمسات البسيطة باللون الكريمي في وحدة الإضاءة العصرية المتدلية من السقف، واللوح الأمامي للسرير، تزيد من نعومة وأناقة تلك الغرفة،بينما يكسر تداخل الخشب برودة اللونين الأبيض والرمادي، ويُضفي بعض الدفء على أجواء الغرفة، أما عن الكرسي الشفاف والستائر المميزة، فلا مجال للشعور بالملل داخل تلك الغرفة.

8. إشراقة قوية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية التي تملأ الغرفة بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة، تزيد الأبيض والرمادي إشراقًا، خاصة مع خطوط الإضاءة المتوازية في السقف. قطعة الكليم المخططة بالأسود أمام السرير، والمنضدتان المعدنيتان إلى جانبه.. تفاصيل تمنح الغرفة طابع عصري يليق بشخصية عملية.

9. خيار مثالي للمساحات الضيقة

Renovation at 7 Wooster, KBR Design and Build KBR Design and Build غرفة نوم
KBR Design and Build

KBR Design and Build
KBR Design and Build
KBR Design and Build

في المساحات الضيقة، يبدو مزيج الأبيض والرمادي خيارًا مثاليًا لمنح الغرفة مزيد من الاتساع، بفضل إشراقة ونعومة اللونين، ولكن مع الحرص على استخدام الرمادي في جدار واحد، ويفضل أن يكون الخلفي للسرير.

10. توفير العمق في المساحات الواسعة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة نوم
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

على عكس المساحات الضيقة، يمكن توظيف الأبيض والرمادي في المساحات الواسعة لمنحها العمق، بالتركيز على الرمادي مع تفاصيل بسيطة من الأبيض كما في تلك الغرفة. يمكننا ملاحظة التأثير الرائعة للأخشاب الفاتحة في تحقيق التوازن اللوني إضافة إلى تناسق الخزانة مع الأرضية بشكل أنيق.

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غرفة نوم فاخرة على طراز الآرت ديكو
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