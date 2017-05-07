ورق الجدران يصنع جمالاً في تصميم هذا المنزل

كعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى إلى إلقاء الضوء على كافة التصميمات والفنون المعمارية المختلفة التي يطل علينا بها الخبراء، واليوم نحن في جولة داخل منزل استعان المصمم في تصميمه بتفاصيل مميزة ومختلفة كورق الجدران واندماجه مع باقي تفاصيل المنزل وتصميمه، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف علية أكثر عن قرب.
كما ذكرنا أن هذا المنزل تعتبر لمسته الأساسية هي ورق الجدران الذي لعب دوراً كبيراً في تصميمه، البداية هنا مع تصميم المطبخ الذي اندمج مع غرفة السفرة، فنرى في جهة اليسار أثاث المطبخ الذي اعتمد فيه المصمم على الخزانات والأدراج لتتيح لك أكبر قدر ممكن من المساحات لتستغلها في تخزين الأغراض، المطبخ مصمم بطريقة ديناميكية وعبقرية، فأمام السفرة نجد الطاولة الخشبية تحاوطها بعض الكراسي مع وجود شاشة صغيرة على الجدار لتسمح لك بمشاهدة التليفزيون اثناء تناول الطعام.
اختيار الأسطح اللامعة لأثاث المطبخ مع تفاصيل الأضاءة المختلفة المتناثرة على أسطح المطبخ مع النجفة في وسط سقف المطبخ، اضافت على المطبخ إطلال ديناميكية مميزة ولعبت دوراً كبيراً في خلق تمييز واختلاف على تصميم المطبخ.
على الرغم من أن مساحة المطبخ ليست كبيرة بعض الشئ إلا أن استغلالها من قبل المصمم كان مميز وأكثر من رائع، فأضاف منطقة بار بسيطة عند نافذة المطبخ كما نرى، طاولة خشبية صغيرة تحاوطها بعض الكراسي.
لمسة ورق الجدران داخل المطبخ كانت أكثر من رائعة ومميزة جداً، فاستعان المصمم بورق جدران برسومات طبيعية تشعرك وكأنك داخل غابة مليئة بالأشجار والنباتات، ويفضل دائماً عند اختيار ورق جدران لغرف المنزل، أن يكون لجدار واحد فقط رئيسي في الغرفة بينما تكون باقي جدران الغرف بلون موحد حتى لا تشعر بفوضى بصرية، ويراعي أن يكون اختيار الألوان هادئ وبسيط أذا كان ورق الجدران ذو نقوشات وألوان كثيرة والعكس حتى تخلق اتزاناً في تصميم الغرفة.
غرفة المعيشة بدت مبهجة جداً بتصميمها الفريد والمميز، اعتمد المصمم على الألوان الحيادية كالبيج والأبيض ولمسة من اللون السماوي الهادئ، مع تفاصيل الأضاءة الليد التي أضاءت بساطة الغرفة وانسجمت مع اختيار ورق الجدران الذي اعتمد فيه المصمم على صور لمباني بألوان صريحة ومبهجة تشعرك وكأنك تتجول في شوارع لندن.
أثناء مرورك داخل هذا الممر في المنزل يلفت انتباهك كثيراً الأضاءة الرائعة التي استعان بها المصمم من لمبات الليد في سقف الممر، وعلى الرغم من اختياره للون البيج الداكن لتصميم جدران الممر من الجبس، والذي ربما يراه البعض لونا يعطيك شعوراً بضيق المساحة والظلام، إلا أن الأضاءة لم تشعرك أن الممر مظلم بالمرة.
أما في غرفة النوم فكما نرى لعب ورق الجدران دوراً كبيراً في أضافة بهجة على الغرفة من خلال تلك الرسومات البسيطة بألوانها الهادئة، فيفضل دائماً عند اختيار ورق جدران في غرف النوم أن يتسم رسوماته بالبساطة والألوان الهادئة حتى يعكس شعوراُ بالهدوء والراحة داخل الغرفة الذي تعتبر غايتها الأساسية هي الراحة والهدوء وقضاء بعض الأوقات المريحة بعد عناء يومً طويل، لذلك يجب أن يتحقق ذلك عن طريق كافة التفاصيل المستخدمة في تصميم الغرفة من ديكورات وأثاث.
استعان المصمم في الغرفة بخزانة مميزة جداً وبسيطة ولكن اختيار ألوانها كان مبهج ومنسجم مع ورق الجدران، فاللون الأزرق بدرجاته معروف على قدرته في خلق لمسة من الراحة والسلام، هنا استعان المصمم بدرجة من الأزرق السماوي مع الأبيض الحيادي في تصميم تلك الخزانة مع وجود أضاءة مميزة جداً في السقف من لمبات الليد عملت على أبراز كافة تفاصيل الجمال والبساطة داخل الغرفة.
استخدم المصمم تفاصيل لأضاءة المنزلبشكل عبقري ومختلف، فنرى هنا استخدام لمبات الليد على طريقة الجيبسيوم بورد داخل الجدار، فتشعر أن الجدار مضئ من الداخل، وتسعادك بجانب لمستها الجمالية، تساعدك على الحصول أضاءة خافتة أذا كنت تنزعج من الأضاءة القوية.
استخدم المصمم تلك الفكرة المميزة لعمل فصل بين غرف المنزل بطريقة عبقرية من خلال هذا الجدار الزجاجي الأنيق ذو النقوشات البسيطة المميزة، الفكرة بسيطة ومختلفة واستطاعت فصل غرف المنزل وفي نفس الوقت لم تشعرك بضيق المساحات، لأن الزجاج بدوره يخلق تباين وانسجام بين غرف المنزل.
أضاء المصمم التفاصيل المميزة لهذا الفاصل الزجاجي من خلال استخدام سبوتات بسيطة فوقه.
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