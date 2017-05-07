ورق الجدران يصنع جمالاً في تصميم هذا المنزل

كما ذكرنا أن هذا المنزل تعتبر لمسته الأساسية هي ورق الجدران الذي لعب دوراً كبيراً في تصميمه، البداية هنا مع تصميم المطبخ الذي اندمج مع غرفة السفرة، فنرى في جهة اليسار أثاث المطبخ الذي اعتمد فيه المصمم على الخزانات والأدراج لتتيح لك أكبر قدر ممكن من المساحات لتستغلها في تخزين الأغراض، المطبخ مصمم بطريقة ديناميكية وعبقرية، فأمام السفرة نجد الطاولة الخشبية تحاوطها بعض الكراسي مع وجود شاشة صغيرة على الجدار لتسمح لك بمشاهدة التليفزيون اثناء تناول الطعام.