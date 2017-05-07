الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ورق الجدران يصنع جمالاً في تصميم هذا المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Loading admin actions …

كعادتنا دائماً في هوميفاي نسعى إلى إلقاء الضوء على كافة التصميمات والفنون المعمارية المختلفة التي يطل علينا بها الخبراء، واليوم نحن في جولة داخل منزل استعان المصمم في تصميمه بتفاصيل مميزة ومختلفة كورق الجدران واندماجه مع باقي تفاصيل المنزل وتصميمه، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف علية أكثر عن قرب. 

مطبخ متكامل

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

كما ذكرنا أن هذا المنزل تعتبر لمسته الأساسية هي ورق الجدران الذي لعب دوراً كبيراً في تصميمه، البداية هنا مع تصميم المطبخ الذي اندمج مع غرفة السفرة، فنرى في جهة اليسار أثاث المطبخ الذي اعتمد فيه المصمم على الخزانات والأدراج لتتيح لك أكبر قدر ممكن من المساحات لتستغلها في تخزين الأغراض، المطبخ مصمم بطريقة ديناميكية وعبقرية، فأمام السفرة نجد الطاولة الخشبية تحاوطها بعض الكراسي مع وجود شاشة صغيرة على الجدار لتسمح لك بمشاهدة التليفزيون اثناء تناول الطعام.

إطلالة مميزة

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

اختيار الأسطح اللامعة لأثاث المطبخ مع تفاصيل الأضاءة المختلفة المتناثرة على أسطح المطبخ مع النجفة في وسط سقف المطبخ، اضافت على المطبخ إطلال ديناميكية مميزة ولعبت دوراً كبيراً في خلق تمييز واختلاف على تصميم المطبخ.

بار بسيط

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

على الرغم من أن مساحة المطبخ ليست كبيرة بعض الشئ إلا أن استغلالها من قبل المصمم كان مميز وأكثر من رائع، فأضاف منطقة بار بسيطة عند نافذة المطبخ كما نرى، طاولة خشبية صغيرة تحاوطها بعض الكراسي.

لمسة من الطبيعة على الجدران

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

لمسة ورق الجدران داخل المطبخ كانت أكثر من رائعة ومميزة جداً، فاستعان المصمم بورق جدران برسومات طبيعية تشعرك وكأنك داخل غابة مليئة بالأشجار والنباتات، ويفضل دائماً عند اختيار ورق جدران لغرف المنزل، أن يكون لجدار واحد فقط رئيسي في الغرفة بينما تكون باقي جدران الغرف بلون موحد حتى لا تشعر بفوضى بصرية، ويراعي أن يكون اختيار الألوان هادئ وبسيط أذا كان ورق الجدران ذو نقوشات وألوان كثيرة والعكس حتى تخلق اتزاناً في تصميم الغرفة.

غرفة معيشة مبهجة

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

غرفة المعيشة بدت مبهجة جداً بتصميمها الفريد والمميز، اعتمد المصمم على الألوان الحيادية كالبيج والأبيض ولمسة من اللون السماوي الهادئ، مع تفاصيل الأضاءة الليد التي أضاءت بساطة الغرفة وانسجمت مع اختيار ورق الجدران الذي اعتمد فيه المصمم على صور لمباني بألوان صريحة ومبهجة تشعرك وكأنك تتجول في شوارع لندن.

ممر مضئ

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

أثناء مرورك داخل هذا الممر في المنزل يلفت انتباهك كثيراً الأضاءة الرائعة التي استعان بها المصمم من لمبات الليد في سقف الممر، وعلى الرغم من اختياره للون البيج الداكن لتصميم جدران الممر من الجبس، والذي ربما يراه البعض لونا يعطيك شعوراً بضيق المساحة والظلام،  إلا أن الأضاءة لم تشعرك أن الممر مظلم بالمرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة نوم مبهجة

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

أما في غرفة النوم فكما نرى لعب ورق الجدران دوراً كبيراً في أضافة بهجة على الغرفة من خلال تلك الرسومات البسيطة بألوانها الهادئة، فيفضل دائماً عند اختيار ورق جدران في غرف النوم أن يتسم رسوماته بالبساطة والألوان الهادئة حتى يعكس شعوراُ بالهدوء والراحة داخل الغرفة الذي تعتبر غايتها الأساسية هي الراحة والهدوء وقضاء بعض الأوقات المريحة بعد عناء يومً طويل، لذلك يجب أن يتحقق ذلك عن طريق كافة التفاصيل المستخدمة في تصميم الغرفة من ديكورات وأثاث.

أضاءة وأثاث مميز

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استعان المصمم في الغرفة بخزانة مميزة جداً وبسيطة ولكن اختيار ألوانها كان مبهج ومنسجم مع ورق الجدران، فاللون الأزرق بدرجاته معروف على قدرته في خلق لمسة من الراحة والسلام، هنا استعان المصمم بدرجة من الأزرق السماوي مع الأبيض الحيادي في تصميم تلك الخزانة مع وجود أضاءة مميزة جداً في السقف من لمبات الليد عملت على أبراز كافة تفاصيل الجمال والبساطة داخل الغرفة.

تفاصيل أضاءة رائعة

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة نوم
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استخدم المصمم تفاصيل لأضاءة المنزلبشكل عبقري ومختلف، فنرى هنا استخدام لمبات الليد على طريقة الجيبسيوم بورد داخل الجدار، فتشعر أن الجدار مضئ من الداخل، وتسعادك بجانب لمستها الجمالية، تساعدك على الحصول أضاءة خافتة أذا كنت تنزعج من الأضاءة القوية.

جدار زجاجي أنيق

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة نوم
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

استخدم المصمم تلك الفكرة المميزة لعمل فصل بين غرف المنزل بطريقة عبقرية من خلال هذا الجدار الزجاجي الأنيق ذو النقوشات البسيطة المميزة، الفكرة بسيطة ومختلفة واستطاعت فصل غرف المنزل وفي نفس الوقت لم تشعرك بضيق المساحات، لأن الزجاج بدوره يخلق تباين وانسجام بين غرف المنزل.

سبوتات بسيطة

Готовый ремонт в квартире по ул. Казбекская по дизайн-проекту, г. Краснодар , Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة نوم
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

أضاء المصمم التفاصيل المميزة لهذا الفاصل الزجاجي من خلال استخدام سبوتات بسيطة فوقه.

عشاق الديكور تفصلوا بقراءة هذ المقال: كيف تجدد منزلك بخطوات بسيطة!! أفكار اقتصادية

ديكورات شقة معاصرة من فيينا بالصور
شاركنا برأيك هل أعجبتك لمسة ورق الجدران في تصميم المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً