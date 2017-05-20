تصميمات تبرز أناقة الظلال الأرجوانية في غرفة النوم

اللون الأرجواني.. يعرف بكونه طيف من تدرجات اللون الواقعة بين الأحمر والأزرق، أو أنه لون غير طيفي بين اللون البنفسجي واللون الأحمر، وتتمتع درجات هذا اللون بسحر خاص، يميل إلى الرومانسية والخيال، حتى أن علماء النفس وصفوا من يحبون هذا اللون بكونهم يتمتعون بشخصية خيالية، تبدو كأنها تحلق في عوالم أخرى.

تلك الشخصيات الحالمة المحبة لهدوء ورقي اللون الأرجواني، يبدو أنها مبدعة وتميل لتفضيل كل ما هو مبتكر ومتميز،خاصة أن اللون الأرجواني يُعرف بكونه لون العظمة والفخامة والتميز.

لهؤلاء محبي اللون الأرجواني بدرجاته المختلفة، أتينا لكم اليوم في هوميفاي، بمجموعة رائعة من تصميمات غرف النوم، التي أضفت عليها تلك الدرجات سحر خاص، لتحولها إلى مساحة مفعمة بالأناقة والخيال. شاهدوهم معنا واستمتعوا بالرقي في تفاصيلهم!