تصميمات تبرز أناقة الظلال الأرجوانية في غرفة النوم

اللون الأرجواني.. يعرف بكونه طيف من تدرجات اللون الواقعة بين الأحمر والأزرق، أو أنه لون غير طيفي بين اللون البنفسجي واللون الأحمر، وتتمتع درجات هذا اللون بسحر خاص، يميل إلى الرومانسية والخيال، حتى أن علماء النفس وصفوا من يحبون هذا اللون بكونهم يتمتعون بشخصية خيالية، تبدو كأنها تحلق في عوالم أخرى.
تلك الشخصيات الحالمة المحبة لهدوء ورقي اللون الأرجواني، يبدو أنها مبدعة وتميل لتفضيل كل ما هو مبتكر ومتميز،خاصة أن اللون الأرجواني يُعرف بكونه لون العظمة والفخامة والتميز.
لهؤلاء محبي اللون الأرجواني بدرجاته المختلفة، أتينا لكم اليوم في هوميفاي، بمجموعة رائعة من تصميمات غرف النوم، التي أضفت عليها تلك الدرجات سحر خاص، لتحولها إلى مساحة مفعمة بالأناقة والخيال. شاهدوهم معنا واستمتعوا بالرقي في تفاصيلهم!
الجدار خلف السرير هو المكان الأنسب لإضافة سحر اللون الأرجواني، لأنه الأكثر بروزًا في غرفة النوم. كما نرى في هذا التصميم، استخدمت درجة وسطية من الأرجواني، ليست بقاتمة او فاتحة، مع نغمة أنيقة من اللون البيج الذي زين المنافذ في الجدار، بينما شكل الأسود في اللوح الأمامي للسرير والمصباح الجانبي، عامل مساعد لإبراز نعومة تلك النغمة الأرجوانية.
البعض يحتار في وصف تلك النغمة بكونها أرجواني أم قرمزي، ولكننا نرى أنها تقترب غلى الأرجواني بشكل أكبر، وقد أضيفت إلى الغرفة في مفروشاتها، لتُشكل لمسات فارهة تُكمل أناقة الغرفة، وتليق بالثريا والسجاد الفاخر.
مرة أخرى يحتل الأرجواني المساحة خلف السرير، ولكن تلك المرة مع ثلاث إطارات فنية تزين الجدار الخرساني المصمت، لتمنحه لمسة نابضة بالحياة، وتُضفي عليه رونق فاخر لا يُنافس. يمكنك ملاحظة أن الأرجواني يتكيف بشكل ممتاز مع الرمادي والبيجات.
النغمة الداكنة من الأرجواني والتي تقترب أكثر إلى القرمزي، تبدو رائعة في الجدار خلف السرير، وتلتقي في تناسق أنيق مع الوسائد والنقوش الفاتحة المزينة لمفروشات السرير. إضافة اللون الجنزاري الفاتح في الكرسي قرب الشرفة، يصنع مزيجًا مبهجًا مع النغمات الأرجوانية الداكنة والاتحة.
حتى وإن كان اللون قاصرًا على مجرد وسادتين صغيرتين، فلا يزال يُضفي سحر خاص على أجواء غرفة النوم، خاصة مع اختيار أقمشة ناعمة مخملية، تمنح اللون انعكاسًا متدرجًا في الضوء الذي يعم الغرفة بفضل النافذة الزجاجية والمصباح المستدير في السقف.
استخدام نغمتين من الأرجواني بدرجات متفاوتة في الجدار المنجد خلف السرير، ومفروشاته الناعمة، مع إبراز الاختلاف بالأضواء المزينة للمنضدتين على جانبيه، يمنح الغرفة أجواء حالمة ورومانسية، تدعمها نغمة الكافيه في اللوح الأمامي للسرير.
من جديد، هذا التصميم يؤكد على أن بعض اللمسات البسيطة من النغمات الأرجوانية، ومزجها مع درجات الكافيه، قادرة على منحك مساحة رائعة من الرقي والأناقة، حيث استخدمت درجات متفاوتة في رأس المصباح الجانبي، والوردة المزينة للوسادة الصغيرة عى الأريكة، فضلًا عن النغمات الداكنة في تصميم المنضدة الجانبية والسجاد.
في غرفة شبابية، ربما تعود لفتاة صغيرة في سن المراهقة، تبدو تلك النغمة الفاتحة من اللون الأرجواني خيارًا مناسبًا، خاصة أنها تُضفي شيء من المرح على أجواء الغرفة، وإن كانت لتظهر بشكل أفضل بدون تلك اللمعة، حيث أن اللون الأرجواني يتمتع بسحر خاص لا يحتاج إلى بريق.
ألا يبدو مزيج البنفسجي مع الأخشاب رائعًا؟! تتمتع الغرفة بسحر ناعم لا يُقاوم بفضل المفروشات البنفسجية، بنغماتها الداكنة، وسط انتشار درجات مختلفة من ألوان الأخشاب في الجدار وهيكل السرير وايضًا الأرضية.
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