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تصميمات تبرز أناقة الظلال الأرجوانية في غرفة النوم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Apartment in Shenzhen, China, Sergio Mannino Studio Sergio Mannino Studio غرفة نوم بلاستيك Purple/Violet
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اللون الأرجواني.. يعرف بكونه طيف من تدرجات اللون الواقعة بين الأحمر والأزرق، أو أنه لون غير طيفي بين اللون البنفسجي واللون الأحمر، وتتمتع درجات هذا اللون بسحر خاص، يميل إلى الرومانسية والخيال، حتى أن علماء النفس وصفوا من يحبون هذا اللون بكونهم يتمتعون بشخصية خيالية، تبدو كأنها تحلق في عوالم أخرى.

تلك الشخصيات الحالمة المحبة لهدوء ورقي اللون الأرجواني، يبدو أنها مبدعة وتميل لتفضيل كل ما هو مبتكر ومتميز،خاصة أن اللون الأرجواني يُعرف بكونه لون العظمة والفخامة والتميز.

لهؤلاء محبي اللون الأرجواني بدرجاته المختلفة، أتينا لكم اليوم في هوميفاي، بمجموعة رائعة من تصميمات غرف النوم، التي أضفت عليها تلك الدرجات سحر خاص، لتحولها إلى مساحة مفعمة بالأناقة والخيال. شاهدوهم معنا واستمتعوا بالرقي في تفاصيلهم!

نغمة وسطية في الجدار خلف السرير

Apartment in Shenzhen, China, Sergio Mannino Studio Sergio Mannino Studio غرفة نوم بلاستيك Purple/Violet
Sergio Mannino Studio

Sergio Mannino Studio
Sergio Mannino Studio
Sergio Mannino Studio

الجدار خلف السرير هو المكان الأنسب لإضافة سحر اللون الأرجواني، لأنه الأكثر بروزًا في غرفة النوم. كما نرى في هذا التصميم، استخدمت درجة وسطية من الأرجواني، ليست بقاتمة او فاتحة، مع نغمة أنيقة من اللون البيج الذي زين المنافذ في الجدار، بينما شكل الأسود في اللوح الأمامي للسرير والمصباح الجانبي، عامل مساعد لإبراز نعومة تلك النغمة الأرجوانية.

مفروشات أرجوانية فاخرة

large apartment in a modern style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

البعض يحتار في وصف تلك النغمة بكونها أرجواني أم قرمزي، ولكننا نرى أنها تقترب غلى الأرجواني بشكل أكبر، وقد أضيفت إلى الغرفة في مفروشاتها، لتُشكل لمسات فارهة تُكمل أناقة الغرفة، وتليق بالثريا والسجاد الفاخر.

إطارات تزين جدار خرساني

homify غرفة نوم Grey
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى يحتل الأرجواني المساحة خلف السرير، ولكن تلك المرة مع ثلاث إطارات فنية تزين الجدار الخرساني المصمت، لتمنحه لمسة نابضة بالحياة، وتُضفي عليه رونق فاخر لا يُنافس. يمكنك ملاحظة أن الأرجواني يتكيف بشكل ممتاز مع الرمادي والبيجات.

تناغم أنيق مع الجنزاري

Apartment in Otrada estate, Ksenia Konovalova Design Ksenia Konovalova Design غرفة نوم Purple/Violet
Ksenia Konovalova Design

Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design
Ksenia Konovalova Design

النغمة الداكنة من الأرجواني والتي تقترب أكثر إلى القرمزي، تبدو رائعة في الجدار خلف السرير، وتلتقي في تناسق أنيق مع الوسائد والنقوش الفاتحة المزينة لمفروشات السرير. إضافة اللون الجنزاري الفاتح في الكرسي قرب الشرفة، يصنع مزيجًا مبهجًا مع النغمات الأرجوانية الداكنة والاتحة.

سحر خاص في الأقمشة المخملية

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

حتى وإن كان اللون قاصرًا على مجرد وسادتين صغيرتين، فلا يزال يُضفي سحر خاص على أجواء غرفة النوم، خاصة مع اختيار أقمشة ناعمة مخملية، تمنح اللون انعكاسًا متدرجًا في الضوء الذي يعم الغرفة بفضل النافذة الزجاجية والمصباح المستدير في السقف.

نغمتين مختلفتين لأجواء رومانسية ساحرة

LIGNES ET LUMIERES, ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI غرفة نوم
ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI

ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI
ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI
ARREDAMENTI ANDREA SANSEVERINATI

استخدام نغمتين من الأرجواني بدرجات متفاوتة في الجدار المنجد خلف السرير، ومفروشاته الناعمة، مع إبراز الاختلاف بالأضواء المزينة للمنضدتين على جانبيه، يمنح الغرفة أجواء حالمة ورومانسية، تدعمها نغمة الكافيه في اللوح الأمامي للسرير.

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مزج القليل من الأجواني مع الكافيه

Casa de Cascais. Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة نوم
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

من جديد، هذا التصميم يؤكد على أن بعض اللمسات البسيطة من النغمات الأرجوانية، ومزجها مع درجات الكافيه، قادرة على منحك مساحة رائعة من الرقي والأناقة، حيث استخدمت درجات متفاوتة في رأس المصباح الجانبي، والوردة المزينة للوسادة الصغيرة عى الأريكة، فضلًا عن النغمات الداكنة في تصميم المنضدة الجانبية والسجاد.

خيار مناسب لغرفة شبابية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في غرفة شبابية، ربما تعود لفتاة صغيرة في سن المراهقة، تبدو تلك النغمة الفاتحة من اللون الأرجواني خيارًا مناسبًا، خاصة أنها تُضفي شيء من المرح على أجواء الغرفة، وإن كانت لتظهر بشكل أفضل بدون تلك اللمعة، حيث أن اللون الأرجواني يتمتع بسحر خاص لا يحتاج إلى بريق.

10. LOFT CONTAINER, TARE arquitectos TARE arquitectos غرفة نوم
TARE arquitectos

TARE arquitectos
TARE arquitectos
TARE arquitectos

ألا يبدو مزيج البنفسجي مع الأخشاب رائعًا؟! تتمتع الغرفة بسحر ناعم لا يُقاوم بفضل المفروشات البنفسجية، بنغماتها الداكنة، وسط انتشار درجات مختلفة من ألوان الأخشاب في الجدار وهيكل السرير وايضًا الأرضية.

للاطلاع على المزيد بشأن اختيار ألوان غرفة النوم، تفضل بقراءة المقال التالي، تعرف على أفضل وأسوأ ألوان الدهانات لغرفة النوم

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