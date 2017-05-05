تفاصيل ديكورية رائعة في منزل بمساحة 70 متر

التناسق اللوني، والذكاء في اختيار موقع وتصميم كل قطعة أثاث في المنزل، مع استغلال المساحات وحسن توظيفها، والتلاعب بالإضاءة للحصول على أفضل نتائج، كل هذا يمنحك مساحة مثالية للاستمتاع بالراحة والأناقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بتصميم منزل عصري أنيق، مع تفاصيل ديكورية رائعة، تحققت معها كل الأسباب للاستمتاع بالراحة والأناقة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك الخاص!