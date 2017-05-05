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تفاصيل ديكورية رائعة في منزل بمساحة 70 متر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة المعيشة
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التناسق اللوني، والذكاء في اختيار موقع وتصميم كل قطعة أثاث في المنزل، مع استغلال المساحات وحسن توظيفها، والتلاعب بالإضاءة للحصول على أفضل نتائج، كل هذا يمنحك مساحة مثالية للاستمتاع بالراحة والأناقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بتصميم منزل عصري أنيق، مع تفاصيل ديكورية رائعة، تحققت معها كل الأسباب للاستمتاع بالراحة والأناقة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك الخاص!

غرفة معيشة عصرية بسيطة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة المعيشة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

تتمتع غرفة المعيشة بتصميم عصري أنيق وبسيط، حيث النغمات الرمادية التي تُضفي طابعًا جديًا بعض الشيء، مع لمسة حيوية باللون الأصفر في الوسادة الصغيرة، وأخرى بالأزرق الداكن، إضافة إلى اللون النحاسي للمصباح الجانبي.

اقتصرت الغرفة على أريكة كبيرة وحيدة اتخذت شكل حرف L، لتجنب الزحام في تلك المسحة الصغيرة، وأيضًا لتوفير أكبر قدر ممكن من أماكن الجلوس، فيما وضعت أمهامها طاولتان بتصميمان فريدان، باللونين الأسود والفضي اللامع.

موقع مثالي لغرفة السفرة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة السفرة
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

في موقع مميز يتوسط المساحة التي جمعت غرفة المعيشة والمطبخ، وضعت طاولة طعام خشبية مستديرة، بتصميم بسيط، مع قاعدة معدنية تتناسق مع الكراسي السوداء الملتفة حولها.

إضافة إلى أن موقع طاولة الطعام يسمح بالحصول على وجبة طازجة وساخنة، مع تقليل المجهود المبذول في تقديم الطعام من المطبخ، فإنه يتميز إيضًأ بإشراقة قوية، لوقوعها في الزاوية بين نافذتين كبيرتين تزينتا بستائر قابلة للرفع.

مطبخ عملي على الطراز الأمريكي

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza مطبخ
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

جاء المطبخ بتصميم عملي مثالي، على الطراز الأمريكي، حيث البار المفتوح على غرفتي المعيشة والسفرة، مع اثنين من الكراسي الخشبية الصفراء المرتفعة، لتناول مشروب أو وجبة سريعة.

جمع المطبخ بين اللونين الأبيض والرمادي، لينقسم إلى نصفين، مع إضاءات رائعة في المنطقة بين المستويين العلوي والسفلي للخزانات.

غرفة نوم هادئة وناعمة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة نوم
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

مع نغمات حيادية، تمتعت غرفة النوم بأجواء هادئة وناعمة، حيث اللون الرمادي قد سيطر على الجدار خلف السرير، إضافة إلى مفروشاته، وبعض المربعات من السجاد الذي غلب عليه اللون الأبيض، ليحقق التناسق اللوني مع السقف والجدار الذي تتوسطه النافذة.

اللمسات الخشبية في الأرضية، والطاولة الجانبية، وأيضًا الستائر الخلفية للنافذة الزجاجية، تُضفي لمسة دافئة على أجواء الغرفة، وتكسر برودة اللونين الأبيض والرمادي.

مكتتب للعمل والدراسة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza غرفة نوم
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

في نهاية غرفة النوم، وضعت منضدة بيضاء اتخذت شكل حرف L، حيث السطح مع جانب واحد يثبتها على الأرض، وقد وضع أمامها كرسي معدني بتصميم شبكي أنيق، لإنشاء ركن خاص بـ مكتب للعمل والدراسة، والاستفادة من المساحة الكبيرة للغرفة.

المكتبة المعلقة مع الأرفف المفتوحة فوق المكتب، حل ذكي لتوفير النظام، وترتيب الكتب والأوراق، كما أنها تُضفي لمسة جمالية على الجدار وتحقق تناسقًا لونيًا بفضل طلائها الرمادي.

استغلال الممر

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza الممر الحديث، المدخل و الدرج
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

استغل الممر الفاصل بين غرفة المعيشة، والذي يعد مدخلًا للمنزل في الوقت ذاته، لوضع طاولة معدنية، بتصميم بسيط وعملي، تصلح لعرض بعض قطع الديكور الصغيرة، أو وضع المحفظة والمفاتيح للتخلص من مشكلة ضياعهما والبحث عنهما طويلًا.

الجدار الخشبي، يقابله جدار بتصميم شبه خرساني، مع نغمة رمادية فاتحة، يصنعان مزيجًا رائعًا، يتلألًا أسفل الأضواء التي تزين السقف في خط ممتد يقود الطريق بطول الممر.

حمام أبيض بمساحة كبيرة

Mieszkanie 70m2 - Wawrzyńca, Kraków, INNers - architektura wnętrza INNers - architektura wnętrza حمام
INNers – architektura wnętrza

INNers - architektura wnętrza
INNers – architektura wnętrza
INNers - architektura wnętrza

مساحة الحمام الكبيرة، سمحت بالجمع بين حوض الاستحمام والكابينة الزجاجية، كل منهما في طرف مقابل للأخر، وسط مساحة سيطر عليها الأبيض المشرق، مع لمسات خشبية دافئة وأنيقة، غضافة إلى اللمسات الرمادية، لتحقيق الوحدة في تصميم المنزل.

المقعد المثبت في الجدار الخشبي، والخزانة الرمادية التي احتضنت حوض الاغتسال، مع المرآة المستديرة والإضاءات المميزة، مزيج حقق الرفاهية والأناقة لتصميم هذا الحمام.

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