غرف سفرة فاخرة من داخل القصور الخليجية

تتمتع المنازل الخليجية بأناقة وتفاصيل ديكورية فاخرة، تجعلها أشبه بالقصور، مع الاهتمام بتفاصيل كل غرفة وركن من المنزل، وخاصة غرفتي الاستقبال والسفرة، لما يتمتع به الشعب الخليجي بكرم الضيافة واستقبال الأصدقاء والأقارب في المناسبات والعطلات.
في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات فاخرة لغرف السفرة، من داخل المنازل الخليجية، وتحديدًا الإماراتية. شاهدوهم معنا واستمتعوا بتفاصيلهم الانيقة، للحصول على الإلهام في تصميم منازلكم الخاصة!
برغم التفاصيل الكلاسيكية المسيطرة على تصميم الغرفة، إلا أن اللون الوردي المستخدم في تنجيد الكراسي والستائر، يُضفي لمسة حديثة وأنيقة. اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف يعل الغرفة تبدو ضعف اتساعها الحقيقي، خاصة مع ارتفاع السقف الذي تزين بثريا كريستالية ذات تصميم رقيق وناعم.
المنضدة الجانبية، والخزائن والإضاءة أسفلها، تمنح الغرفة لمسة مميزة وفريدة، بينما تُضفي الإطارات واللوحات الموزعة على الجدران، طابع شخصي يعبر عن الذوق الفني لأصحاب المنزل.
تتمتع الغرفة بإشراقة رائعة بفضل النوافذ الزجاجية التي حلت بدلًا من الجدران، والتي تخلت عن الستائر في مقابل إمداد الغرفة بأقصى قدر من الضوء والهواء المنعش المتجدد. أنا النغمات اللونية، فتمنح الغرفة طابعًا راقيًا ورومانسيًا بفضل اللبني الفاتح، والأطراف الذهبية للكراسي، والتي تتناغم مع الإطارات المذهبة للمرايا المزينة للجدران.
الإطار الأنيق في الأرضية، الذي حل بدلًا من السجاد التقليدي، والثريا البراقة المزينة للسقف، خيارات رائعة وصائبة، تزيد تلك الغرفة إشراقة وجمالًا.
نعومة وأناقة الأزرق تمنح غرفة السفرة تلك طابعًا فاخرًا رومانسيًا، خاصة مع الثريا الزجاجية الممتدة بطول الطاولة، بتصمم فريد ومميز لغاية، كما أن اللون الكريمي للطاولة، يضنع تناغمًا أنيقًا وناعمًا مع الكراسي الزرقاء.
الإضاءات الجانبية في الإطارات الجبسية للجدار، تُضفي أجواء رومانسية، تدعهما الستائر الشفافة التي تبدو وكأنها جزء من الثريا الزجاجية، لتقارب النغمات اللونية.
التصميم البيضاوء المحدد للأرضية والسقف، يمنح الغرفة طابعًا شخصيًا فريدًا، مع النغمات الزرقاء الفاتحة، والتفاصيل المذهبة في الكراسي والمنضدة، والتي تلتقي في تناسق أنيق مع الإطار المحدد للسقف.
الثريا المتدلية فوق الطاولة تناسب فخامة تلك الغرفة التي تتمتع بإشراقة قوية بفضل الأبيض المسيطر على الأرضية والجدارن، والنوافذ الزجاجية المتتالية والتي تحتل الجدار بأكمله مع أعمدة فارقة بين كل واحدة والأخرى، لمظهر جمالي يشبه القصور الرومانية.
الكثير من الزخارف والنقوش ترسم ملامح تلك الغرفة، وتمنحها طابعًا مُشرقًا وأجواء حيوية مبهجة، حيث الأزرق مرة أخرى يمنحنا غرفة سفرة أنيقة وناعمة، مع الجدران المزينة بالمجسمات الجبس، والرسوم الملونة، والأضواء الجانبية.
الأرضية وظهور الكراسي أيضًا لم تخلو من النقوش، بينما يبدو تصميم المنضدتان المستندتان إلى الجدار يمينًا ويسارًا ناعمًا ورقيقًا للغاية، باللون الأبيض والتفاصيل الديكورية التي تزين كل منهما.
اللون الذهبي ينطق بلسان تلك الغرفة الملكية الفارة، مع التفاصيل الديكورية المزينة لكل شبر من الجدران، والثريا الكريستالية التي يبدو وكأنه قد أخذ جزء منها لصناعة تلك التحف المزينة للمنضدة الجانبية.
تدخل ناعم وأنيق من الأرجواني في تصميم الكراسي الملتفة حول الطاولة الكبيرة، وأيضًا في الستائر التي لا تخلو من اللمسات الذهبية المحددة لشخصية تلك الغرفة.
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