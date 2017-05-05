غرف سفرة فاخرة من داخل القصور الخليجية

تتمتع المنازل الخليجية بأناقة وتفاصيل ديكورية فاخرة، تجعلها أشبه بالقصور، مع الاهتمام بتفاصيل كل غرفة وركن من المنزل، وخاصة غرفتي الاستقبال والسفرة، لما يتمتع به الشعب الخليجي بكرم الضيافة واستقبال الأصدقاء والأقارب في المناسبات والعطلات.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات فاخرة لغرف السفرة، من داخل المنازل الخليجية، وتحديدًا الإماراتية. شاهدوهم معنا واستمتعوا بتفاصيلهم الانيقة، للحصول على الإلهام في تصميم منازلكم الخاصة!