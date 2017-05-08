غرف نوم ملكية على الطريقة الإماراتية

تتميز المنازل الإماراتية بالحس الفاخر في تفاصيلها، وخاصة الكلاسيكية منها، حيث الديكورات المزينة للجدران، والأضواء الخفية التي تحدد ملامح السقف، والثريات الكريستالية الكبيرة، والمفروشات المخملية.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بـ10 تصميمات رائعة لغرف نوم إماراتية فاخرة، بأجواء ملكية، وسرائر مميزة، وتفاصيل ديكورية فريدة. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم لتصميم غرفكم الخاصة!
اللوح الأمامي للسرير أبرز ما يميز تلك الغرفة الفاخرة، مع النقوش التي تزين الجدران والسقف، والستائر الأنيقة بالنغمة الفاتحة من لون الكافيه. تتمتع الغرفة بإضاءة كثيفة وإشراقة قوية، بفضل النوافذ الزجاجية والإضاءات على جانبي السرير، إضافة إلى إضاءات السقف.
تصميم الشازلونج أمام السرير يمنح الغرفة لمسة رومانسية، مع لونه الأسود الأنيق. الكوات إلى جانبي السرير مع الأرفف المضاءة، استغلال ذكي للمساحة الجدار، وتتلائم مع فكرة وجود منضدة مع كرسي إلى جانب السرير، حيث يمكن استخدامها كمكتب للدراسة أو العمل، خاصة مع موقعها المميز أمام النافذة الزجاجية.
باللون الأبيض فقط، صممت تلك الغرفة الكلاسيكية المُشرقة، والمضاءة بقوة بفضل الثريا المتدلية من السقف، والإطار المضيء حولها، إضافة إلى الإضاءات إلى جانبي السرير، وكذلك الإضاءة الطبيعية المتسللة من نافذة الشرفة. المرآة المستديرة الضخمة أضفت لمسة مميزة وأنيقة على أجواء الغرفة، خاصة مع تصميمها المميز، حيث العمودين المزخرفين، والقاعدة مع الأدراج الصغيرة.
يعتمد سحر تلك الغرفة على الإضاءة، التي انتشرت في كل شبر منها، ولعل أبرزها الإطار المزين للسقف في شكل سلاسل مضيئة تتدلى منه، إلى جانب الخطوط المضيئة التي تحدد الجدار خلف السرير وأيضًا القاعدة المرتفعة عن الأرض. نغمات الباستيل في المفروشات والأثاث إلى جانب الشرفة، تزيد الغرفة نعومة وأناقة.
سرير مزدوج كبير، مع لوح أمامي أبيض يُشبه التاج الملكي، وقد تزين الجدار خلفه بورق حائط منقوش بنغمة فاتحة من اللون الأزق، وحددته خطوط من الإضاءة الخفية، التي حدد أيضًا ملامح السقف، والستائر. تخلت تلك الغرفة عن التسريحة التقليدية، واستبدلتها بمرآة كبيرة وسط اثنين من الكراسي، مع غياب المنضدة.
تتمتع تلك الغرفة ببساطة أنيقة، حيث سيطر الأبيض على الجدران والسقف والستائر، بينما اكتست الأرضية بمربعات بنغمة بنية فاتحة مماثلة للوسائد الصغيرة لى الأريكة أمام السرير. تصميم التسريحة أيضًا جاء بسيط للغاية، مع منضدة معدنية رفيعة، وفوتيه أبيض صغير، وقد وضعت مرآة كبيرة على الجدار أعلاها.
استغلت مساحة تلك الغرفة بأكملها، حيث السرير المزدوج ذو اللوح الأمامي المذهب، مع اثنين كمود على الجانبين، وقد وضع أمامه شازلونج أنيق، بينما استغلت المساحة في الجانب الأيمن من الغرفة لوضع منضدة كبيرة مع كرسي، لاستخدامها كمكتب عمل، فيما وضعت منضدة أخرى في الجهة المقابلة، مع مرآة كبيرة وكرسي مماثل، لاستخدامها كتسريحة.
امتلأت جدران الغرفة بالنقوش والزخارف، منها البارز وورق الجدران والتجاليد، كما تزينت الأرضية بمربعات من السيراميك المزخرف، أما السقف، فقد تزين بثريا مميزة باللون الأرجواني الفاتح. وسط تلك الزخارف، اختير السرير والكمود بتصميم بسيط مع مفروشات سادة.
النغمات الخضراء والزيتوني في الثريا والستائر والكرسي- الذي يبدو مريحًا للغاية-، تُضفي سحر خاص على تصميم تلك الغرفة الكلاسيكية، مع النقوش المذهبة في الجدران، والزخارف الرقيقة المزينة للأرضية والستائر.
على الرغم من تصميمها البسيط للغاية مقارنة بالغرف السابقة، إلا أننا نختارها لتفوز بأفضل تصميم كلاسيكي فاخر، حيث الأضواء الخافتة، والنقوش المذهبة البسيطة فقط في الجدار خلف السرير، بينما خلت الجدران الباقية من كل شيء فيما عدا مرآة كبيرة مع تاج مذهب يزين رأسها. تصميم السرير والكمود على جانبية وأيضًا الشازلونج أمامه، يتمتعون ببساطة بالغة الأناقة.
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