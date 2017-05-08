غرف نوم ملكية على الطريقة الإماراتية

تتميز المنازل الإماراتية بالحس الفاخر في تفاصيلها، وخاصة الكلاسيكية منها، حيث الديكورات المزينة للجدران، والأضواء الخفية التي تحدد ملامح السقف، والثريات الكريستالية الكبيرة، والمفروشات المخملية.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بـ10 تصميمات رائعة لغرف نوم إماراتية فاخرة، بأجواء ملكية، وسرائر مميزة، وتفاصيل ديكورية فريدة. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم لتصميم غرفكم الخاصة!