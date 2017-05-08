نصائح لأختيار مخدات الأريكة في غرفة المعيشة

مهم جداً في التصميمات العصرية لغرف المعيشة اختيار عدداً فردي من المخدات على الأريكة كخمسة أو ثلاثة مثلاً، أفضل من الأعداد الزوجية التي ينصح بها أكثر في التصميمات الكلاسيكية لغرف المعيشة، ويفضل ان تكون كبيرة في المساحة بعض الشئ. واذا كانت المخدات مربعة ينصح بأن يكون متوسط مقاس قطرها من 50 لـ 65 سم حتى تستطيع ان تبرز ما بها من نقوشات ورسومات