نصائح لأختيار مخدات الأريكة في غرفة المعيشة

الوسائد الصغيرة في غرفة المعيشة واحدة منالتفاصيل المهمة جداً التي تخلق فارقاً واضحاً عند الأهتمام بها واختيارها بعناية، فهي تخلق اندماجأً بين تفاصيل غرفة المعيشة. في هذا المقال نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة، كيف تحتارها؟ ما أكثر الألوان المناسبة وأين تضعها بالضبطن وكيف تنسقها مع ألوان الغرفة هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال.
عند اختيار وسائد لغرف المعيشة يفضل أن تكون من خامة قريبة من خامة الأريكة، وينصح بأختيار الوان محدودة ونقوشات هندسية مميزة يفضل أن تطبع على الأقمشة مثل القطن والكتان، وهما أيضًا مناسبان جدًا للغرف المودرن.
مهم جداً في التصميمات العصرية لغرف المعيشة اختيار عدداً فردي من المخدات على الأريكة كخمسة أو ثلاثة مثلاً، أفضل من الأعداد الزوجية التي ينصح بها أكثر في التصميمات الكلاسيكية لغرف المعيشة، ويفضل ان تكون كبيرة في المساحة بعض الشئ. واذا كانت المخدات مربعة ينصح بأن يكون متوسط مقاس قطرها من 50 لـ 65 سم حتى تستطيع ان تبرز ما بها من نقوشات ورسومات
أذا كان تصميم غرفة المعيشة لديك على النمط الكلاسيكي التقليدي يفضل اختيار أقمشة مثل القطيفة والحرير في تصميم المخدات.
إذا كانت ألوان غرفة المعيشة لديك قوية وجريئة في هذة الحالة يجباختيار وسائد ذات ألوان حيادية كالأبيض، البيج والرمادي، والعكس صحيح أذا كانت ألوان الغرفة هادئة وحيادية ففي هذة الحالة يفضل اختيار ألوان زاهية وجريئة للوسائد
أحرص أن تكون أحجام الوسائد متناسقة بشكل كبير مع حجم الأثاث، فلا تكون كبيرة نسبياً والأثاث صغير المساحة، والعكس أيضاً لا تكون صغيرة بشكل ملفت بينما تصميم الأثاث حجمة كبير.
يجب أختيار حشو يتناسب مع شكل التصميم والديكورات للغرفة خاصةُ أن هناك العديد من المواد المستخدمة في حشو الوسائد كالريش والقطن والفوم والاسفنج. الريش يعتبر أغلى الأنواع ويمتاز بكونه طري جدًا ومريح. أما باقي المواد تعتبر أكثر صلابة ويجعلون شكل المخدة متماسك، اختيار أي منهم يعتمد بشكل كبير على الشكل العام لتصميم غرفة المعيشة سواء كان عصري أو كلاسيكي.
كن حريصاً على خلق انسجام وتكامل واضح بين المخدات وباقي تفاصيل غرفة المعيشة فخذ في اعتبارك جميع قطع أثاث الغرفة، فمخدات الكراسي على سبيل المثال ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة يمكنك أن تختار تصميماُ مختلفاً ولكن أحرص على أن يكونا منسجمان من حيث الألوان والنقوشات.
يمكنك الاستعانة بوسائد متنوعة التصميم و الألوان وتوزيعها على أريكة في غرفة المعيشة لكن يجب أن تكون الأريكة ذات لون حيادي موحد حتى لا تشعر بفوضى وانزعاج بصري.ولكنلا تحاول أن تخلط بين الألوان والنقوشات للوسائد أذا كانت الأريكة مصممة بألوان وزخارف
يمكنك دمج لونين معأً اذا كانت الأريكة لديك لونهاحيادي وفاتح يمكنك استخدام وسائد مميزة بألوان صارخة ونارية لخلق أطلالة مبهجة وحيوية على الغرفة.
احرص على وجود تباين وانسجام في الملمس بين الأثاث والوسائد فعلى سبيل المثال الأرائك والكراسي الجلدية استعن بوسائد ذو ملمس بارز وخشن للنسيج، أما الأثاث المنطفئ بعض الشئ في ملمسه استعن بوسائد ذو ملمس لامع وناعم.
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