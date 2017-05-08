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نصائح لأختيار مخدات الأريكة في غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dom, stando interior design stando interior design غرفة المعيشة
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الوسائد الصغيرة في غرفة المعيشة واحدة منالتفاصيل المهمة جداً التي تخلق فارقاً واضحاً عند الأهتمام بها واختيارها بعناية، فهي تخلق اندماجأً بين تفاصيل غرفة المعيشة. في هذا المقال نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة، كيف تحتارها؟ ما أكثر الألوان المناسبة وأين تضعها بالضبطن وكيف تنسقها مع ألوان الغرفة هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال.

اختيار الألوان والأقمشة

Dom, stando interior design stando interior design غرفة المعيشة
stando interior design

stando interior design
stando interior design
stando interior design

عند اختيار وسائد لغرف المعيشة يفضل أن تكون من خامة قريبة من خامة الأريكة، وينصح بأختيار الوان محدودة ونقوشات هندسية مميزة يفضل أن تطبع على الأقمشة  مثل القطن والكتان، وهما أيضًا مناسبان جدًا للغرف المودرن.

لمسة عصرية

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Turquoise
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

مهم جداً في التصميمات العصرية لغرف المعيشة اختيار عدداً فردي من المخدات على الأريكة كخمسة أو ثلاثة مثلاً، أفضل من الأعداد الزوجية التي ينصح بها أكثر في التصميمات الكلاسيكية لغرف المعيشة، ويفضل ان تكون كبيرة في المساحة بعض الشئ. واذا كانت المخدات مربعة ينصح بأن يكون متوسط مقاس قطرها من 50 لـ 65 سم حتى تستطيع ان تبرز ما بها من نقوشات ورسومات

لمسة تقليدية

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Beige
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

أذا كان تصميم غرفة المعيشة لديك على النمط الكلاسيكي التقليدي يفضل اختيار أقمشة  مثل القطيفة والحرير في تصميم المخدات.

كيفية اختيار الألوان

Deko-Kollektion 2017, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة المعيشة Blue
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

إذا كانت ألوان غرفة المعيشة لديك قوية وجريئة في هذة الحالة يجباختيار وسائد ذات ألوان حيادية كالأبيض، البيج والرمادي، والعكس صحيح أذا كانت ألوان الغرفة هادئة وحيادية ففي هذة الحالة يفضل اختيار ألوان زاهية وجريئة للوسائد

أحجام متناسقة

Hares Select, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أحرص أن تكون أحجام الوسائد متناسقة بشكل كبير مع حجم الأثاث، فلا تكون كبيرة نسبياً والأثاث صغير المساحة، والعكس أيضاً لا تكون صغيرة بشكل ملفت بينما تصميم الأثاث حجمة كبير.

أختيار الحشو المناسب للمخدات

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يجب أختيار حشو يتناسب مع شكل التصميم والديكورات للغرفة خاصةُ أن هناك العديد من المواد المستخدمة في حشو الوسائد كالريش والقطن والفوم والاسفنج. الريش يعتبر أغلى الأنواع  ويمتاز بكونه طري جدًا ومريح. أما باقي المواد تعتبر أكثر صلابة ويجعلون شكل المخدة متماسك، اختيار أي منهم يعتمد بشكل كبير على الشكل العام لتصميم غرفة المعيشة سواء كان عصري أو كلاسيكي.

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انسجام وتكامل واضح

Mieszkanie? Naturalnie!, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors غرفة المعيشة
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

كن حريصاً على خلق انسجام وتكامل واضح بين المخدات وباقي تفاصيل غرفة المعيشة فخذ في اعتبارك جميع قطع أثاث الغرفة، فمخدات الكراسي على سبيل المثال  ليس من الضروري أن تكون مماثلة لمخدات الكنبة  يمكنك أن تختار تصميماُ مختلفاً ولكن أحرص على أن يكونا منسجمان من حيث  الألوان والنقوشات.

ألوان مختلفة

Living Room Cushions & Throws Eva Antoniou Interior Design غرفة المعيشة
Eva Antoniou Interior Design

Living Room Cushions & Throws

Eva Antoniou Interior Design
Eva Antoniou Interior Design
Eva Antoniou Interior Design

يمكنك الاستعانة  بوسائد متنوعة التصميم و الألوان وتوزيعها على أريكة في غرفة المعيشة لكن يجب أن تكون الأريكة ذات لون حيادي موحد حتى لا تشعر بفوضى وانزعاج بصري.ولكنلا تحاول أن تخلط بين الألوان والنقوشات للوسائد أذا كانت الأريكة مصممة بألوان وزخارف

لمسة مشرقة

VIVIENDA EN CENTRO A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يمكنك دمج لونين معأً اذا كانت الأريكة لديك لونهاحيادي وفاتح يمكنك استخدام وسائد مميزة بألوان صارخة ونارية لخلق أطلالة مبهجة وحيوية على الغرفة.

تباين في الملمس

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

احرص على وجود تباين وانسجام في الملمس بين الأثاث والوسائد فعلى سبيل المثال الأرائك والكراسي الجلدية استعن بوسائد ذو ملمس بارز وخشن للنسيج، أما الأثاث المنطفئ بعض الشئ في ملمسه استعن بوسائد ذو ملمس لامع وناعم.

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