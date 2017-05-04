ديكورات لشقة حديثة ذات الوان مميزة

هذا المنزل الريفي الجميل في روسيا تم تصميمه بالكثير من الحب على الطريقة المتوسطية. استخدام الديكور المناسب والألوان واللوحات الملونة، وكذلك الحجر والخشب، جعلت هذا المشروع معرض لأولئك الذين يرغبون في بناء منزل مشمس. يعود الفضل في هذا التصميم المميز لاستوديو Daria Shamardina and Alexander Zuev.
لنتابع سويا باقي تفاصيل هذا المنزل الخرافي.
تبدو غرفة ملونة ومشرقة ومثالية. فكما نلاحظ الطلاء على الجص بظلال خفيفة: الباستيل الوردي والأزرق والأصفر والأخضر الفاتح والأبيض، الوان تناسب كل فصول السنه. الأريكة نصف الدائرية على زاوية الغرفة والمستحوذة على معظم أشعة الشمس. القضبان بين غرفة المعيشة وباقي المنزل فكرة في غاية الذكاء للفصل بين الغرف دون أي حواجز واضحة. تظهر الغرفة مع الإضاءة الطبيعية والخلفية المتوسطية وكأنك في مصيف منعش.
تم إضافة الحلوى من الوان الكراميل الشوكولاتة مع لهجات من الشوكولاتة السوداء، في تصميم السقف والإضاءة والستائر. لذلك، يمكنك إنشاء التصميم المناسب لمزاجك الصحيح.
من خلال أحواض الزرع هذه تم خلق جو منعش وحيوي في المطبخ. الظل الأخضر اللطيف عند قاعدة النافذة ونبات البامبو عند الشريط الحجري أعطت تأثير قوي وجذاب. ويبدو أن هذا ليس مجرد مطبخ للأسرة، ولكن أيضا شريط على شاطئ تحت أشجار النخيل.
في المناطق المنزلية الهامة، مثل المطبخ والحمام، ينصح المصمم الداخلي لهذا المشروع بتطبيق أكثر الأساليب الحديثة لجعل المناطق الداخلية مريحة وعملية. تم تصميم هذا المطبخ على طراز المتوسطي بالكثير من الحجر والألوان الفاتحة، حيث أظهر التصميم عن مزايا الفن الحديث .
ورق جدران لصور شواطئ في اليونان، أو لمنازل في إيطاليا، أو للمنتجعات التركية، لماذا لا تجعلها عمل فني؟ كما هو الحال في هذا المشروع، اجعلها خلفية لهذه القناطر، ستوحي لك وكأن منزلك يطل على أحذ هذه الاطلالات .
رومانسية وعملية لتصميم السلم بإضاءة سفلية تجعل استعماله سهل وعملي، مع الفتحات على الجدار والمزينة أيضا بمناظر طبيعية مع إضاءة مناسبة لزيادة الجمالية.
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