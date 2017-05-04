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ديكورات لشقة حديثة ذات الوان مميزة

Heba khlili Heba khlili
Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
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هذا المنزل الريفي الجميل في روسيا تم تصميمه بالكثير من الحب على الطريقة المتوسطية. استخدام الديكور المناسب والألوان واللوحات الملونة، وكذلك الحجر والخشب، جعلت هذا المشروع معرض لأولئك الذين يرغبون في بناء منزل  مشمس. يعود الفضل في هذا التصميم المميز لاستوديو Daria Shamardina and Alexander Zuev.

لنتابع سويا باقي تفاصيل هذا المنزل الخرافي.

الاسترخاء الدائم في غرفة المعيشة

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تبدو غرفة ملونة ومشرقة ومثالية. فكما نلاحظ الطلاء على الجص بظلال خفيفة: الباستيل الوردي والأزرق والأصفر والأخضر الفاتح والأبيض، الوان تناسب كل فصول السنه. الأريكة نصف الدائرية على زاوية الغرفة والمستحوذة على معظم أشعة الشمس. القضبان بين غرفة المعيشة وباقي المنزل فكرة في غاية الذكاء للفصل بين الغرف دون أي حواجز واضحة. تظهر الغرفة مع الإضاءة الطبيعية والخلفية المتوسطية وكأنك في مصيف منعش.

غرفة المعيشة من وجهة أخرى

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تم إضافة الحلوى من الوان الكراميل الشوكولاتة مع لهجات من الشوكولاتة السوداء، في تصميم السقف والإضاءة والستائر. لذلك، يمكنك إنشاء التصميم المناسب لمزاجك الصحيح.

بار المطبخ

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

من خلال أحواض الزرع هذه تم خلق جو منعش وحيوي في المطبخ. الظل الأخضر اللطيف عند قاعدة النافذة ونبات البامبو عند الشريط الحجري أعطت تأثير قوي وجذاب. ويبدو أن هذا ليس مجرد مطبخ للأسرة، ولكن أيضا شريط على شاطئ تحت أشجار النخيل.

المطبخ الحديث

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في المناطق المنزلية الهامة، مثل المطبخ والحمام، ينصح المصمم الداخلي لهذا المشروع بتطبيق أكثر الأساليب الحديثة لجعل المناطق الداخلية مريحة وعملية. تم تصميم هذا المطبخ على طراز المتوسطي بالكثير من الحجر والألوان الفاتحة، حيث أظهر التصميم عن مزايا الفن الحديث .

البحر الأبيض المتوسط

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

ورق جدران لصور شواطئ في اليونان، أو لمنازل في إيطاليا، أو للمنتجعات التركية، لماذا لا تجعلها عمل فني؟  كما هو الحال في هذا المشروع، اجعلها خلفية لهذه القناطر، ستوحي لك وكأن منزلك يطل على أحذ هذه الاطلالات .

السلم والإضاءة

Дизайн кухни-гостиной в стиле фьюжн в доме по ул. Бабыча, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

رومانسية وعملية لتصميم السلم بإضاءة سفلية تجعل استعماله سهل وعملي، مع الفتحات على الجدار والمزينة أيضا بمناظر طبيعية مع إضاءة مناسبة لزيادة الجمالية.

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