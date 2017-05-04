ديكورات لشقة حديثة ذات الوان مميزة

ورق جدران لصور شواطئ في اليونان، أو لمنازل في إيطاليا، أو للمنتجعات التركية، لماذا لا تجعلها عمل فني؟ كما هو الحال في هذا المشروع، اجعلها خلفية لهذه القناطر، ستوحي لك وكأن منزلك يطل على أحذ هذه الاطلالات .