قبل وبعد: تحولات مُشرقة وأنيقة في منزل برتغالي

في بعض الأحيان، لا تحتاج منازلنا سوى إلى لمسات بسيطة لإعادة الحياة إلى أركانها، مع بعض التغييرات لمنحها الإشراقة والأناقة. بعض الستائر الجديدة، والسجاد لتزيين الأرضية، مع إعادة طلاء الجدران، واستبدال المفروشات القديمة بأخرى جديدة، ولا بأس بتبديل أماكن قطع الأثاث للحصول على مساحات أكثر اتساعًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة ملهمة داخل غرف أحد المنازل البرتغالية، الذي قرر أصحابه أنهم بحاجة لإعادة الحياة إلى أركانه، ومع تدخل خبراء Inside Up، تحول المنزل إلى مساحة مُشرقة وحيوية ومبهجة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك للحصول على منزلك الجديد المُشرق!