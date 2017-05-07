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قبل وبعد: تحولات مُشرقة وأنيقة في منزل برتغالي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Living roomAccessories & decoration
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في بعض الأحيان، لا تحتاج منازلنا سوى إلى لمسات بسيطة لإعادة الحياة إلى أركانها، مع بعض التغييرات لمنحها الإشراقة والأناقة. بعض الستائر الجديدة، والسجاد لتزيين الأرضية، مع إعادة طلاء الجدران، واستبدال المفروشات القديمة بأخرى جديدة، ولا بأس بتبديل أماكن قطع الأثاث للحصول على مساحات أكثر اتساعًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة ملهمة داخل غرف أحد المنازل البرتغالية، الذي قرر أصحابه أنهم بحاجة لإعادة الحياة إلى أركانه، ومع تدخل خبراء Inside Up، تحول المنزل إلى مساحة مُشرقة وحيوية ومبهجة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك للحصول على منزلك الجديد المُشرق!

لمسات بسيطة لمدخل مُشرق

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا من المدخل، للوهلة الأولى قد تعتقد إنه لم يتغير شيء في تلك المساحة، ولكنك تشعر بأنها أصبحت أكثر إشراقة! يكمن السر في التغيرات البسيطة، حيث أعيد طلاء الجدران بلون أبيض نظيف، مع تغيير الجزء البني من السقف إلى الأبيض، فأصبحت المساحة أكثر إشراقة واتساعًا، فيما أضيفت شماعة خشبية بسيطة لأداء دور وظيفي في تعليق الاكسسوارات المستخدمة باستمرار عند الخروج، وفي الوقت ذاته القيام بدور جمالي لتزيين هذا الجدار الفارغ.

تغيير الطلاء والسجاد

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

من المدخل ننتقل إلى غرفة المعيشة، التي تتضح فيها التغيرات بشكل كبير، حيث أصبحت أكثر إشراقة واتساعًا، خاصة بعد تغيير الطلاء الأصفر إلى الأبيض، واستبدال السجاد الملون الذي كان يجعل الأرضية داكنة ومظلمة، بأخر رمادي من نغمة فاتحة، ليبرز الأرضية البنية.

غرفة معيشة أكثر عصرية

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

يمكننا القول أن كل شيء أصبح أكثر عصرية وأناقة، كما أن غرفة المعيشة قد تحددت ملامحها وحدودها بعد تغيير ترتيب الأثاث، وإتاحة الفرصة أمام النافذة الزجاجية لتنشر الضوء وتُضفي مظهرًا جماليًا مع تلك الستائر الشفافة.

تم التخلص من الكرسي الخشبي العتيق، والأريكة الجلدية، وحل محلهما أثاث جديد أكثر عصرية، مع الاستعانة برف معلق لتزيين الجدار وترتيب الكتب وقطع الديكور، إضافة إلى منضدة صغير في الزاوية، حملت مصباحًا جانبيًا لتوفير إضاءة خافتة وقت الحاجة.

تدخل أنيق من الأرزق الفاتح

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

ننتقل إلى المطبخ، لنجد أن الأبيض مرة أخرى، قام بدوره في منح تلك الشقة إشراقة نظيفة ومنعشة، وجدد الحياة بداخلها، ولكن هذه المرة مع تدخل انيق من النغمة الفاتحة من اللون الأزرق، والتي غطت الهيكل الخشبي للمطبخ، بدلًا من البني الداكن، لمزيد من الإشراقة، وإضفاء لمسة حيوية مبهجة.

اتسبدلت الوزرة السيراميك بأخرى خشبية أكثر عصرية وأناقة، كما أعيد ترتيب المطبخ لمنحه مزيد من الاتساع، مع استبدال الطاولة المستديرة بأخرى مستطيلة وضعت إلى جانب الجدار، تاركة منتصف الغرفة فارغًا، كما استبدل أيضًا المصباح التقليدي بأخر مع طابع صناعي أنيق.

تغيرات جذرية في غرفة النوم

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تعرضت غرفة النوم الرئيسية لتغييرات جذرية، حولتها إلى واحدة جديدة مع طابع عصري أنيق، حيث النغمات المحايدة الراقية، بدلًا من الأحمر الصارخ، مع إضافة ستائر شفافة ناعمة لتزيين النافذة الزجاجية، فضلًا عن تزيين الجدار إلى جانبها بإطار صغير لمنحه لمسة حيوية، كما صنع السجاد فارقًا واضحًا في مظهر الأرضية القديمة.

أناقة المفروشات الجديدة

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تتجلى أناقة اللمسات الديكورية الجديدة في اختيار مفروشات السرير والنقوش الناعمة، والخلفية الخوص المزينة للجدار الخلفي للسرير، مع طلاء الكمود الجانبي باللون الأبيض، واستبدال المصابيح الجانبية بأخرى أكثر عصرية وأناقة.

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استبدال الألوان الصارخة بأخرى ناعمة

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

مرة اخرى، استبدال الألوان الصارخة بأخرى أكثر نعومة وهدوء، حول تلك الغرفة إلى مساحة ساحرة للاسترخاء والحصول على نوم عميق ومُريح. الستائر ومفروشات السرير واللوح الأمامي الجديد، وأيضًا الأريكة.. كلها تفاصيل فارقة في تغير ملامح تلك الغرفة.

اتساع بصري في الحمام

homify BathroomFittings
homify

homify
homify
homify

يبدو الحمام أكثر اتساعًا، بعد استبدال الخزانة الخشبية بلونها البني العتيق، بأخرى من البلاستيك والخوص، بلون أبيض مُشرق، كما أن إضافة المزهريات البيضاء مع المزروعات الخضراء بداخلها، قد أضفى لمسة نابضة بالحياة، تزيد من إشراقة هذا الحمام.

تم التخلي عن الرف المعلق بجانب المرآة، واستبدال الستارة الصغيرة بأخرى قابلة للرفع، لمظهر أكثر عصرية وأناقة.

مساحة ساحرة جديدة

homify Balconies, verandas & terracesFurniture
homify

homify
homify
homify

ننهي جولتنا في هذا المنزل المُلهم، في الفناء الخارجي، الذي تحول إلى مساحة ساحرة وجديدة كليًا، فقط مع إصلاح العريشة، وإضافة مصباح صغير لتوفير بعض الضوء، إلى جانب استبدال المنضدة المعدنية بأخرى خشبية أكثر ملائمة لتلك الإطلالة الطبيعية.

لمزيد من التحولات المُلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، قبل وبعد: إعادة تجديد منزل يسيطر عليه اللون الأبيض

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