قبل وبعد!! تغييرات جذرية جعلت المنزل تحفة

اليوم في هوميفاي نعرض لكم منزل كيف كان قبل وكيف اصبح بعد. في بعض الأحيان يكفي تغيير أشياء صغيرة لتصبح المساحات مختلفة تماما وتكتسب ضوء وحلة جديد. منزلك هو مكان راحتك، فلماذا لا تزيد هذه الراحة جمالا أيضا؟ حتى مع الأثاث الأنيق والجديد قد تشعر بالملل من طريقة توزيع الأثاث أو من الإضاءة الباهتة، لذلك في هذا المقال ستجد بعض الأفكار التي قد تستخدمها لإجراء بعض التغييرات في الديكور الداخلي، أو حتى إضافة بعض اللمسات الصغيرة، التي ستعطي مفعول واضح ومتجدد لمنزلك. تم هذا المشروع من قبل مهندسي الديكور في لشبونة من مكتب INSIDE UP.

دعونا نتعرف على المزيد من التفاصيل… سوف تلهمك !!