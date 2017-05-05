الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد!! تغييرات جذرية جعلت المنزل تحفة

Heba khlili Heba khlili
homify Living roomAccessories & decoration
Loading admin actions …

اليوم في هوميفاي نعرض لكم منزل كيف كان قبل وكيف اصبح بعد. في بعض الأحيان يكفي تغيير أشياء صغيرة لتصبح المساحات مختلفة تماما وتكتسب ضوء وحلة جديد. منزلك هو مكان راحتك، فلماذا لا تزيد هذه الراحة جمالا أيضا؟ حتى مع الأثاث الأنيق والجديد قد تشعر بالملل من طريقة توزيع الأثاث أو من الإضاءة الباهتة، لذلك في هذا المقال ستجد بعض الأفكار التي قد تستخدمها لإجراء بعض التغييرات في الديكور الداخلي، أو حتى إضافة بعض اللمسات الصغيرة، التي ستعطي مفعول واضح ومتجدد لمنزلك. تم هذا المشروع من قبل مهندسي الديكور في لشبونة من مكتب INSIDE UP.

دعونا نتعرف على المزيد من التفاصيل… سوف تلهمك !!

غرفة المعيشة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

بعض الأحيان تكون القلة والبساطة في التصميم الداخلي أهم بكثير لتشعر بالراحة والأناقة في منزلك. يظهر في الصورة غرفة المعيشة، التي تحتوي على  الكثير من العناصر،والأساليب المختلفة، مع بعض التغييرات أصبحت المساحة أكثر إشراق وغير مكدسة بالاغراض، وبالطبع أكثر متعه!

غرفة السفرة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

من أهم التغييرات في غرفة السفرة، إزالة الأثاث من الجدار، كما تم إزالة الفائض من العناصر واستبدال مفرش طاولة السفرة بمفرش أكثر حداثة وأناقة، بالإضافة لذلك تم تزيين الجدار بلوحة جميلة.

الحمام

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

 في الحمام كان التغيير الأكثر أهمية هو إزالة البانيو واستبداله بغرفة استحمام حديثة مع باب زجاجي، وهذا التغيير يعطي مساحة أكبر للحمام.

الممر

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

كان الممر غير منظم، ولكن بعض التغييرات الصغيرة جعلته أكثر اتساعا! على سبيل المثال كانت الخزانة كبيرة واحتلت مساحة كبيرة في المنطقة الضيقة. لذلك تم استبدالها بخزانة أضيق وأطول. في واجهة الممر نرى الفوضى العارمة اختفت في تلك الخزانة الكلاسيكية. على الجدار تم استبدال كل الإطارات بإطار واحد أكبر وأكثر حداثة، بحيث اكتسبت المساحة حياة جديدة.

غرفة النوم

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

قبل كانت غرفة النوم عادية مملة، لذلك كان إزالة ورق الجدران خلف السرير خيار ممتاز لأنه أعطى إشراق للغرفة و مساحة للتنفس. تحولت الغرفة إلى غرفة ذات طابع كلاسيكي ريفي بسبب عناصرها الراقية مثل السرير والمصباح والطابع الكلاسيكي للأدراج والإطارات.

حمام ثاني

homify BathroomDecoration
homify

homify
homify
homify

في حياتنا اليومية نحن بحاجة إلى الكثير من الأشياء، نحتفظ ببعضها ولكن نادرا ما نستخدمها، وبعضها نتوقف عن استخدامها. لماذا تبقي كل هذه الأغراض في الأفق؟ لاحظ كيف أضاف استبدال الخزانة القديمة في الحمام إلى أخرى أكثر حداثة قيمة وأناقة، وجعل الحمام أكثر رتابة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة أخرى

homify Nursery/kid's roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لا تنسى مقولة هوميفاي أقل هو أكثر لاحظ كيف اكتسبت الغرفة إضاءة وراحة عن طريق إزالة الألوان والمصباح والعناصر الأخرى. الآن هي غرفة لطيفة ومشرقة مع مساحة كافيه للمكتب والسرير .

قاعة صغيرة

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

عدد كبير من الأثاث والإطارات دون استخدام مهم! لذلك خضعت هذه القاعة للتجديد مما جعلها تبدو اكثر تنظيم وجمال. وبدلا من استخدام عدة خزن تم تقليلها إلى خزانه واحدة. واذا كنت لا تحب الجدران الفارغة قم بتزيينها بلوحة جدارية جميلة.

المطبخ

homify KitchenBench tops
homify

homify
homify
homify

المطبخ من الأساس حديث، لذلك كانت التغييرات ليست كبيرة مثلا تم وضع طاولة مطبخ جديدة بعد إعادة تمركز الثلاجة، وبذلك تم الحصول على مساحة اكبر وأصبحت وظيفية أكثر.

أقرأ أيضا

قبل وبعد: اكتشف ما شهده هذا البيت من تحول هائل!

غرفة معيشة ومطبخ في مساحة أنيقة على النمط الكلاسيكي
هل أعجبك المقال؟ رأيك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً