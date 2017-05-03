ديكورات الإضاءة الطبيعية والإضاءة الخفية إضافة التميز لمنزلك

يمكن أن يكون لديك منزل مميز ومساحته مميز ويحتوي على أثاث أنيق، لكن تبقى تشعر بعدم الرضا أثناء التواجد فيه، بالتأكيد يعود هذا الشعور لعدد من الأسباب الرئيسية التي ينبغي أن تهتم بها قبل الاتجاه لشراء منزل جديد.
الإضاءة الطبيعية تُعد من الأشياء الهامة التي ينبغي توافرها داخل منزلك لإضافة لمسة الدفء والإشراق التي تبحث عنها، والأفضل من ذلك أن تقم بتعزيز منزلك بعدد من وحدات الإضاءة الاصطناعية التي تضيف مزيد من الأناقة والرقي لكافة المساحات. سنقوم اليوم بعرض تصميم منزل مميز يمثل الاعتماد على الإضاءة الطبيعة من خلال استخدام النوافذ الكبيرة وكذلك الاعتماد على إضاءة السقف الخفية عنصر أساسي من عناصر الديكور الراقية التي ربما تراها للمرة الأولى.
في تصميم مميز لردهة المنزل المدمجة في غرفة المعيشة، نلاحظ أنه قد تم تصميم مساحة مخصصة لاستقبال الضيوف تمك تصميمها على الطريقة المودرن البسيطة لكن أهم ما يلفت الانتباه هنا تأثير الاتجاه لتصميم عدد من النوافذ الكبيرة في مساحة واحدة للسماح للإضاءة الطبيعية الدخول لمنزل والحصول على الشعور بالاتساع والبعد عن الشعور بالضيق.
عند النظر للتصميم نلاحظ أنه اعتمد بشكل كامل على الاهتمام باختيار التفاصيل الدقيقة المتناسقة والمتكاملة، حيث نجد أن تصميم الأرضية الخشبية يتناسب بشكل كبير مع لون الصالون البيج، وفي المنتصف تم استخدام طاولة خشبية منحنية بطابع استوائي مميز، نلاحظ كذلك أنه تم إضاءة الغرفة ببعض وحدات إضاءة السقف الخفية الصغيرة.
كما ذكرنا أن غرفة المعيشة مفتوحة على مساحة الاستقبال، فقد تم الابتعاد عن الأسلوب التقليدي البعيد واستخدام بعض الألوان التي تتناسب مع الطابع الاستوائي الطبيعي، فقد تم تصميم الجدار الخاص بالتلفاز من الخشب كما تم تصميم مدفأة مميزة محاطة بإضاءة خفية لإبراز أناقة تصميمها، تم الاتجاه لاستخدام سجادة ذات تصميم رائع يتناسب مع أناقة وهدوء المنزل بشكل عام، كما أن الطاولة التي تم استخدامها في المنتصف مميزة تتناسب مع أجواء الغرفة الطبيعية المريحة.
تصميم غرفة معيشة مميزة ذات مساحة متوسطة لكنك لا تشعر على الإطلاق بضيق المساحة وذلك بسبب اعتماد الغرفة بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعة، وقد تم الاتجاه لتزيين السقف من خلال بعض أعمال الجبس التي تتضمن بعض وحدات الإضاءة الخفية للإنارة ولإضافة لمسة جمالية مميزة، وعلى أحد جدران الزاوية تم الاستعانة بوحدات إضاءة جانبية لإلقاء الضوء على الطاولة الصغيرة التي تحتوي على اكسسوارات نباتية.
على الرغم أن مساحة الغرفة ليست كبيرة بما يكفي، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة مميزة ورائعة بعيدة بشكل كامل عن التقليدية، فقد تم تقسيمها إلى جزأين منفصلين أحدهما مخصص للنوم ومشاهدة التلفاز والآخر تم تصميمه ليكون بمثابة مكتب زجاجي أمام الخزانة، وعند النظر إلى خزانة الغرفة الرئيسية نلاحظ أنها مزودة بواجهة من الخشب والزجاج العاكس لتوفير مزيد من الإشراق.
في نظرة مميزة على حمام المنزل المشرق، نلاحظ أنه اعتمد بشكل أساسي على وحدات الإضاءة المستخدمة في السقف وكذلك من خلال استخدام عنصر الزجاج العاكس بكثرة، وأيضًا من خلال سيادة اللون البيج الفاتح الذي أضاف مزيد من أجواء الهدوء والراحة.
في الزاوية الخلفية لغرفة النوم، تم تصميم غرفة ملابس رائعة مكونة من خزانة خشبية ذات باب منزلق وكذلك من طاولة تجميل تحتوي على عدد كبير من الأدراج مزودة بمرآة كبيرة، الغرفة مزودة بأرضية من البورسلين اللامع التي تنعكس عليها إضاءة وحدات السقف الصغيرة.
بالابتعاد عن تصميم المنزل وأجواؤه تم تصميم الممر الداخلي المؤدي للغرف بطريقة رائعة لتبطن جدرانه من نوع من أنواع الخشب بالإضافة إلى استخدام وحدات الإضاءة المزدوجة بطول الممر لجعله لوحة فنية أنيقة قبل جعله مجرد مساحة تقليدية.
بالتأكيد لن تصدق أن هذا التصميم مجرد مطبخ لإعداد الطعام، فقد تم تصميمه لتكون مساحة متكاملة لتناول الطعام على طاولة الطعام الخشبية وكذلك لتناول المشروبات على البار المستطيل الذي يطل بشكل مباشر على النافذة للاستمتاع بتناول المشروبات في أجواء استرخاء لا مثيل لها.
تم تصميم مساحة غرفة غسيل رائعة تحتوي على عدد كبير من الغسالات، كما تم استغلال مساحة جدران الغرفة لتصميم عدد من الخزانات للحفاظ على أدوات التنظيف بعيدة عن الفوضى.
تم تصميم حمام فرعي صغير في غرفة النوم على غرار الطريقة المودرن البسيطة، كما تم تصميم الجدار ليكون مزود بورق الجدران، تم استخدام مرآة كبيرة أعلى الحوض الزجاجي البسيط لعكس الأضواء والحصول على مزيد من الإشراق.
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