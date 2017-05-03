ديكورات الإضاءة الطبيعية والإضاءة الخفية إضافة التميز لمنزلك

يمكن أن يكون لديك منزل مميز ومساحته مميز ويحتوي على أثاث أنيق، لكن تبقى تشعر بعدم الرضا أثناء التواجد فيه، بالتأكيد يعود هذا الشعور لعدد من الأسباب الرئيسية التي ينبغي أن تهتم بها قبل الاتجاه لشراء منزل جديد.

الإضاءة الطبيعية تُعد من الأشياء الهامة التي ينبغي توافرها داخل منزلك لإضافة لمسة الدفء والإشراق التي تبحث عنها، والأفضل من ذلك أن تقم بتعزيز منزلك بعدد من وحدات الإضاءة الاصطناعية التي تضيف مزيد من الأناقة والرقي لكافة المساحات. سنقوم اليوم بعرض تصميم منزل مميز يمثل الاعتماد على الإضاءة الطبيعة من خلال استخدام النوافذ الكبيرة وكذلك الاعتماد على إضاءة السقف الخفية عنصر أساسي من عناصر الديكور الراقية التي ربما تراها للمرة الأولى.