تصميم لغرفة معيشة ومطبخ على النمط المودرن البسيط

في مشهد رائع لتصميم المطبخ نلاحظ أن اللون الأبيض كان مصدر الأناقة والرقي في هذا المنزل، حيث تم الاستعانة بخزانات المطبخ باللون الأبيض الهادئ وكذلك الجدران والسقف والأرضية مما عمل على إضافة مزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.

لكسر روتين اللون الأبيض السائد على تصميم هذا المطبخ تم إضافة بعض اللمسات من اللون الأخضر من خلال إضافة بعض النباتات الخضراء مما عمل على إضافة لمسة من الطبيعة للشعور بالراحة عند النظر إليها، وكذلك تم إضافة مقعدين باللون الأخضر كذلك لخلق أجواء متناسقة ومميزة.