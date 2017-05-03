تصميم لغرفة معيشة ومطبخ على النمط المودرن البسيط

نمط التصميم المودرن يُعد من أنماط التصميم البسيطة والهادئة التي تعطي منزلك مزيد من أجواء الأناقة والرقي.
يتميز هذا التصميم بالألوان الهادئة التي يتم دمجها مع بعض اللمسات الجريئة، كما يتميز بقطع الأثاث الصغيرة والاكسسوارات ذات الطابع المستقيم، كما يتميز بالتكامل والانسجام بين كافة العناصر، تجدر الإشارة أيضًا أنه يتم الاتجاه خلال هذا الطابع لاستخدام وحدات الإضاءة البسيطة الخفية في السقف أو الوحدات الأخرى العصرية من المعدن أو من الزجاج. في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض تصميم غرفة معيشة ومطبخ لمنزل رائع على النمط المودرن الأنيق مزود بعدد من التفاصيل الرائعة التي أبرزت أناقته وتجعلك ترغب في تنفيذ هذه الأجواء في منزلك.
اعتمد المنزل على التصميم المفتوح لتوفير مزيد من الإشراق والحفاظ على مساحة المنزل، فكما نلاحظ أنه قد تم استغلال كافة المساحات لوضع أجهزة المطبخ داخل الخزانات دون استخدام مساحات إضافية، كما تم وضع طاولة طعام مزودة بمقاعد ملونة في المساحة الفاصلة بين المطبخ وغرفة المعيشة لتناول الطعام في أجواء من الرقي والهدوء.
في مشهد رائع لتصميم المطبخ نلاحظ أن اللون الأبيض كان مصدر الأناقة والرقي في هذا المنزل، حيث تم الاستعانة بخزانات المطبخ باللون الأبيض الهادئ وكذلك الجدران والسقف والأرضية مما عمل على إضافة مزيد من الإشراق والشعور باتساع المساحة.
لكسر روتين اللون الأبيض السائد على تصميم هذا المطبخ تم إضافة بعض اللمسات من اللون الأخضر من خلال إضافة بعض النباتات الخضراء مما عمل على إضافة لمسة من الطبيعة للشعور بالراحة عند النظر إليها، وكذلك تم إضافة مقعدين باللون الأخضر كذلك لخلق أجواء متناسقة ومميزة.
على الرغم أن المطبخ يعتمد على الإضاءة الطبيعية من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة، إلا أنه قد تم تزويده بعدد كبير من وحدات الإضاءة المودرن أعلى طاولة الطعام وكذلك بعض الوحدات في السقف في الزوايا وكذلك في المنتصف.
كما نرى أن المنزل اعتمد على التصميم المفتوح للحصول على مزيد من الإشراق وكذلك لمزيد من المساحة، فنلاحظ أنه قد تم استخدام اللون البني الفاتح ليكون اللون السائد على تصميم غرفة المعيشة وتم إضافة بعض الألوان الأخرى من خلال الوسائد التي تم وضعها على الأريكة التي تأخذ شكل حرف L، كما تم وضع طاولة زجاجية في المنتصف لوضع الكتب وبعض الاكسسوارات الأخرى مما أضاف لمسة جمالية مميزة على التصميم.
تم الابتعاد عن تقليدية تصميم الجدران العادية أو استخدام ورق الجدران من خلال تصميم الحائط الخلفي للتلفاز من الطوب لإضافة رونق جمالي مختلف، ونلاحظ أيضًا في هذا التصميم الرائع أن هناك تناسق بين اللون الأخضر الفاتح الخاص بطاولة التلفاز وبعض الوسائد التي تم استخدامها على الأريكة.
وحدات الإضاءة المستخدمة في تصميم غرفة المعيشة جميعًا تم استخدامها على السقف ليتم ترتيبها بطريقة مميزة لإحداث هذه الأناقة المفرطة، نلاحظ على الجدران أنه تم استخدام لوحة فنية رائعة ذات ألوان هادئة تتناسب مع أجواء الغرفة ككل، نلاحظ أيضًا أنه قد تم تصميم خزانة صغيرة داخل جدار الغرفة وتم تصميم الواجهة الخارجية لها من ورق الجدران المزخرف لإضافة لمسة جمالية مميزة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على تأثير الإضاءة الطبيعية والإضاءة الخفية في إضافة التميز لمنزلك.