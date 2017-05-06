لمسات عصرية مبتكرة في تصميم غرفة معيشة مزدوجة

غرفة المعيشة بالنسبة إلينا من أهم الغرف الموجودة بالمنزل ومن أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتفاصيل تصميمها الداخلي لتشعر بالرضا أثناء تواجدك فيها مع عائلتك في أوقات الفراغ للتخلص من ضغط العمل طوال اليوم.
تجدر بنا الإشارة أن الألوان المستخدمة في غرف المعيشة يتم اختيارها بناءً على عدد من العوامل منها الذوق الشخصي للفرد وكذلك بناءً على المساحة الكلية للغرفة، ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم غرفة معيشة مزدوجة مميزة بلمسات ألوان وديكورات عصرية تجعلك ترغب في تنفيذها لما توفره من أجواء الهدوء والاسترخاء.
ربما ترى للمرة الأولى تصميم غرفة معيشة مزدوجة مكونة من مساحات منفصلة لمختلف الأغراض، لكن بوجه عام يمكننا القول أن الغرفة تتميز بمزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء التي جاءت من الاتجاه لاستخدام درجات ألوان الباستيل الرقيقة التي أحدثت تناسق مع قطع الأثاث المستخدمة وكذلك مع السقف الأبيض والأرضية الخشبية، ويتضح من التصميم أيضًا أنه قد تم الاتجاه لاستغلال كافة المساحات الموجودة بالغرفة الاستغلال الأمثل.
اعتماد الغرفة على الإضاءة الطبيعية أحدث مزيد من الإشراق والسطوع وعمل ذلك أيضًا على الشعور باتساع مساحة الغرفة، عند النظر إلى النافذة نلاحظ أن هناك تناسق واضح بين الستارة الشفافة باللونين الوردي والأبيض مما أضاف لمسة جمالية رائعة على تصميم النافذة، وعلى جانبي النافذة تم تصميم مكتبة مكونة من عدد من الأرفف الخشبية للحفاظ على الكتب مرتبة ليسهل الحصول عليها.
يتضح من خلال هذا المشهد الرائع الاهتمام باختيار الألوان بطريقة متدرجة رائعة، وقد ساهم في خلق هذا التدرج استخدام ورق الجدران المرسومة برسومات جدارية تجمع بين ألوان الباستيل وبعض الألوان الداكنة الأخرى لإظهار الرسومات بطريقة أكثر وضوحًا. نلاحظ أيضًا أنه قد تم استخدام اثنين من الثريات الزجاجية في كل مساحة منفصلة، وعلى جانبي الغرفة تم استخدام اثنين من الأبليكات الزجاجية البسيطة التي تتناسب مع الأجواء الناعمة.
من أحد زوايا الغرفة يمكننا رؤية مدى الاهتمام بإضافة اللمسة العصرية من خلال استخدام ورق الجدران في الجدار الخلفي للأريكة الصغيرة، كما تم استغلال المساحة أسفل الأريكة لتصميم خزانة صغيرة لأغراض التخزين المتعددة. يتضح من خلال هذا المشهد أيضًا أن الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة يمكن أن يحدث تغيير جذري في التصميم، فعلى الأريكة الصغيرة تم وضع غطاء خفيف باللون الأخضر ليستخدم كغطاء وزينة للأريكة لإضافة مزيد من التناسق والانسجام داخل الغرفة.
هناك الكثير من الأشخاص يفضلون جلوس أطفالهم في مساحات منفصلة للعب برية ودون إحداث فوضى عارمة في كل مكان، ففي مساحة خاصة تم استخدام ورق حائط بتصميم يتناسب مع الأطفال، كما تم تسليط الضوء على تصميم الجدار من خلال استخدام وحدات إضاءة خفية في الأعلى، كما تم استخدام لعب الأطفال كزينة على الأريكة لإضافة لمسة جمالية مبهجة على الأريكة.
تم الابتعاد عن التقليدية والأسلوب المعتاد عليه في استخدام ورق الجدران داخل الغرفة، فقد تم فصل المساحات من خلال التنوع في تصميمات ورق الجدران وكذلك تصميم الأرائك المستخدمة، فكل أريكة خلفها جدار من تصميم مختلف للحصول على مساحات منفصلة تجمع بينهم أجواء من الرقة والهدوء.
الجزء المخصص لمشاهدة التلفاز تم تصميمه في بداية الغرفة، فقد تم تثبيت شاشة التلفاز على أحد الجدران وأسفله طاولة قصيرة باللون الأخضر الفاتح الذي يتناسب مع الخزانة ذات الواجهة المنزلقة ومع لون الجدار الجانبي الفاصل، وفي المنتصف تم استخدام طاولة صغيرة مستديرة باللونين الوردي والأبيض لوضع القليل من التحف عليها.
في مشهد مميز لتصميم الخزانة الموجودة في أحد زوايا الغرفة والتي تم تصميمها من أبواب منزلقة لمنع إهدار مساحة إضافية، يتضح وجود وحدة إضاءة رائعة عملت على إضافة لمسة جمالية مميزة للغرفة حيث تم استخدام ثريا صغيرة من الزجاج المنحني مصممة بطريقة عصرية رائعة تلفت انتباه من ينظر إليها.
كما يتضح من خلال الكثير من التفاصيل الموجودة داخل الغرفة، تم استغلال المساحات داخلها بطريقة مميزة تجعلك تفكر في المساحات المهدرة في منزلك، فقد تم تصميم مكتب صغير لوضع الحاسوب المحمول أو للاستذكار، وأعلى هذه الطاولة الصغيرة تم تصميم ثلاثة خزانات طولية متدرجة بألوان مميزة تتناسب مع أجواء الغرفة الهادئة، وبالنسبة للزاوية الموجودة بجانب النافذة أيضًا فقد تم استغلالها لتصميم خزانة طويلة مكونة من باب واحد للحفاظ على الكثير من مقتنياتك بعيدًا عن الفوضى والضياع.
في الجدار الفاصل بين المكتب الصغير والأريكة العصرية الصغيرة تم وضع اثنان من اللوحات الفنية المتشابهة التي ساعدت على ربط الألوان وإحداث مزيد من التناسق بينهم، فعملت على ربط ألوان الأرضية الخشبية والأريكة وورق الحائط المستخدمة بطريقة رائعة لا مثيل لها.
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