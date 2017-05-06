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لمسات عصرية مبتكرة في تصميم غرفة معيشة مزدوجة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
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غرفة المعيشة بالنسبة إلينا من أهم الغرف الموجودة بالمنزل ومن أهم الغرف التي يجب الاهتمام بتفاصيل تصميمها الداخلي لتشعر بالرضا أثناء تواجدك فيها مع عائلتك في أوقات الفراغ للتخلص من ضغط العمل طوال اليوم.

تجدر بنا الإشارة أن الألوان المستخدمة في غرف المعيشة يتم اختيارها بناءً على عدد من العوامل منها الذوق الشخصي للفرد وكذلك بناءً على المساحة الكلية للغرفة، ففي هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم غرفة معيشة مزدوجة مميزة بلمسات ألوان وديكورات عصرية تجعلك ترغب في تنفيذها لما توفره من أجواء الهدوء والاسترخاء.

تصميم مزدوج وفواصل واضحة

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

ربما ترى للمرة الأولى تصميم غرفة معيشة مزدوجة مكونة من مساحات منفصلة لمختلف الأغراض، لكن بوجه عام يمكننا القول أن الغرفة تتميز بمزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء التي جاءت من الاتجاه لاستخدام درجات ألوان الباستيل الرقيقة التي أحدثت تناسق مع قطع الأثاث المستخدمة وكذلك مع السقف الأبيض والأرضية الخشبية، ويتضح من التصميم أيضًا أنه قد تم الاتجاه لاستغلال كافة المساحات الموجودة بالغرفة الاستغلال الأمثل.

الإضاءة الطبيعية وستائر مبهجة

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

اعتماد الغرفة على الإضاءة الطبيعية أحدث مزيد من الإشراق والسطوع وعمل ذلك أيضًا على الشعور باتساع مساحة الغرفة، عند النظر إلى النافذة نلاحظ أن هناك تناسق واضح بين الستارة الشفافة باللونين الوردي والأبيض مما أضاف لمسة جمالية رائعة على تصميم النافذة، وعلى جانبي النافذة تم تصميم مكتبة مكونة من عدد من الأرفف الخشبية للحفاظ على الكتب مرتبة ليسهل الحصول عليها.

ورق الجدران يربط تدرج ألوان الباستيل في انسجام تام

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

يتضح من خلال هذا المشهد الرائع الاهتمام باختيار الألوان بطريقة متدرجة رائعة، وقد ساهم في خلق هذا التدرج استخدام ورق الجدران المرسومة برسومات جدارية تجمع بين ألوان الباستيل وبعض الألوان الداكنة الأخرى لإظهار الرسومات بطريقة أكثر وضوحًا. نلاحظ أيضًا أنه قد تم استخدام اثنين من الثريات الزجاجية في كل مساحة منفصلة، وعلى جانبي الغرفة تم استخدام اثنين من الأبليكات الزجاجية البسيطة التي تتناسب مع الأجواء الناعمة.

رسومات عصرية على الجدران واستغلال المساحات بطريقة مميزة

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

من أحد زوايا الغرفة يمكننا رؤية مدى الاهتمام بإضافة اللمسة العصرية من خلال استخدام ورق الجدران في الجدار الخلفي للأريكة الصغيرة، كما تم استغلال المساحة أسفل الأريكة لتصميم خزانة صغيرة لأغراض التخزين المتعددة. يتضح من خلال هذا المشهد أيضًا أن الاهتمام ببعض التفاصيل الصغيرة يمكن أن يحدث تغيير جذري في التصميم، فعلى الأريكة الصغيرة تم وضع غطاء خفيف باللون الأخضر ليستخدم كغطاء وزينة للأريكة لإضافة مزيد من التناسق والانسجام داخل الغرفة.

مزيد من أجواء المرح والبهجة داخل الغرفة

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

هناك الكثير من الأشخاص يفضلون جلوس أطفالهم في مساحات منفصلة للعب برية ودون إحداث فوضى عارمة في كل مكان، ففي مساحة خاصة تم استخدام ورق حائط بتصميم يتناسب مع الأطفال، كما تم تسليط الضوء على تصميم الجدار من خلال استخدام وحدات إضاءة خفية في الأعلى، كما تم استخدام لعب الأطفال كزينة على الأريكة لإضافة لمسة جمالية مبهجة على الأريكة.

التنوع في تصميمات ورق الجدران والابتعاد عن التقليدية

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تم الابتعاد عن التقليدية والأسلوب المعتاد عليه في استخدام ورق الجدران داخل الغرفة، فقد تم فصل المساحات من خلال التنوع في تصميمات ورق الجدران وكذلك تصميم الأرائك المستخدمة، فكل أريكة خلفها جدار من تصميم مختلف للحصول على مساحات منفصلة تجمع بينهم أجواء من الرقة والهدوء.

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مساحة خاصة للاستمتاع بمشاهدة التلفاز

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

الجزء المخصص لمشاهدة التلفاز تم تصميمه في بداية الغرفة، فقد تم تثبيت شاشة التلفاز على أحد الجدران وأسفله طاولة قصيرة باللون الأخضر الفاتح الذي يتناسب مع الخزانة ذات الواجهة المنزلقة ومع لون الجدار الجانبي الفاصل، وفي المنتصف تم استخدام طاولة صغيرة مستديرة باللونين الوردي والأبيض لوضع القليل من التحف عليها.

اختيار ثريا زجاجية مميزة تتناسب مع أجواء الغرفة الراقية

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في مشهد مميز لتصميم الخزانة الموجودة في أحد زوايا الغرفة والتي تم تصميمها من أبواب منزلقة لمنع إهدار مساحة إضافية، يتضح وجود وحدة إضاءة رائعة عملت على إضافة لمسة جمالية مميزة للغرفة حيث تم استخدام ثريا صغيرة من الزجاج المنحني مصممة بطريقة عصرية رائعة تلفت انتباه من ينظر إليها.

استغلال المساحات بطريقة هندسية مبتكرة

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

كما يتضح من خلال الكثير من التفاصيل الموجودة داخل الغرفة، تم استغلال المساحات داخلها بطريقة مميزة تجعلك تفكر في المساحات المهدرة في منزلك، فقد تم تصميم مكتب صغير لوضع الحاسوب المحمول أو للاستذكار، وأعلى هذه الطاولة الصغيرة تم تصميم ثلاثة خزانات طولية متدرجة بألوان مميزة تتناسب مع أجواء الغرفة الهادئة، وبالنسبة للزاوية الموجودة بجانب النافذة أيضًا فقد تم استغلالها لتصميم خزانة طويلة مكونة من باب واحد للحفاظ على الكثير من مقتنياتك بعيدًا عن الفوضى والضياع.

لوحات فنية تحدث مزيد من الترابط بين الألوان

Дизайн детской для девочек, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة الاطفال
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

في الجدار الفاصل بين المكتب الصغير والأريكة العصرية الصغيرة تم وضع اثنان من اللوحات الفنية المتشابهة التي ساعدت على ربط الألوان وإحداث مزيد من التناسق بينهم، فعملت على ربط ألوان الأرضية الخشبية والأريكة وورق الحائط المستخدمة بطريقة رائعة لا مثيل لها.

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