تعرف على النمط الاسكندينافي في تصميم منزلك

النمط الاسكندينافي واحد من أشهر الأنماط المميزة في الديكور، يمتاز ببساطته ولمساته الأنيقة المختلفة يعتمد هذا النمط في تصميمه على لمسة الخشب الدافئة بألوانه التقليدية واحياناً يميل النمط الأسكندينافي إلى استخدام الأخشاب الملونة وتفاصيل الديكورات المفعمة بالبهجة والبساطة، ونحن اليوم في هوميفاي سنتعرف من خلال هذا المقال على النمط الاسكندينافي.
لمسة الطبيعة والنباتات أيضاً من التفاصيلالمهمة في النمط الاسكندينافي ومن العناصر الأساسية أيضاً لهذا النمط لذلك اعتمد على أضافة تفاصيل من النباتات بكثرة في المنزل حتى تخلق جواً هادئاً وطبيعياً داخل المنزل.
يعتمد النمط الاسكندينافي على الأضاءة الطبيعية وتوافر تفاصيل من الأضاءة الهادئة والمتوسطة، فأهم ما يميز النمط الاسكندينافي هو الهدوء، لذلك ستكتفي فقط ببعض سبوتات من الأضاءة مع بعض المصابيح وربما ستستغنى عن وحدات الأضاءة الرئيسية في منزلك.
الخشب واحد من العناصر الهامة جداً في النمط الاسكندينافي فهو اهم ما يميز هذا النمط، لذلك يفضل دائماً الاستعانة بالأرضيات الخشبية، واستخدام ديكورات واكسسورات يغلب عليها الطابع الخشبي مع الأعتماد على الأثاث الخشبي لخلق طابع مختلف وبسيط.
أهم اللمسات التي تميز النمط الأسكندينافي هي الألوان المشرقة والجريئة، واستخدام ألوان ذات طابع جرئ ، من خلال أضافة جدار ذو لون مختلف، أو وسائد مشرقة بألوان زاهية على الأرائك في غرفة المعيشة، لتضيف لك لمسة مميزة ومبهجة، فأكثر ما يميز النمط الأسكندينافي هو كونه أكثر الأنماط التي تتسم بالبهجة.
يعتمد النمط الاسكندينافي على اللونين الأبيضوالرمادي، حيث يفضل استخدام تلك الألوان في المنزل حتى يوفر شعوراً بالأتساع والراحة داخل المنزل
منالتفاصيل المميزة أيضاً في النمط الاسكندينافي هي الألوان الهادئة والحيادية مع وجود لمسات للألوان المشرقة بشكل بسيط.
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