الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تعرف على النمط الاسكندينافي في تصميم منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
Loading admin actions …

النمط الاسكندينافي واحد من أشهر الأنماط المميزة في الديكور، يمتاز ببساطته ولمساته الأنيقة المختلفة يعتمد هذا النمط في تصميمه على لمسة الخشب الدافئة بألوانه التقليدية واحياناً يميل النمط الأسكندينافي إلى استخدام الأخشاب الملونة وتفاصيل الديكورات المفعمة بالبهجة والبساطة، ونحن اليوم في هوميفاي سنتعرف من خلال هذا المقال على النمط الاسكندينافي.

أطلالة من الطبيعة

Appartamento campione in cantiere di Rho (MI), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة المعيشة
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

لمسة الطبيعة والنباتات أيضاً من التفاصيلالمهمة في النمط الاسكندينافي ومن العناصر الأساسية أيضاً لهذا النمط لذلك اعتمد على أضافة تفاصيل من النباتات بكثرة في المنزل حتى تخلق جواً هادئاً وطبيعياً  داخل المنزل.

الأضاءة عنصر مهم

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يعتمد النمط الاسكندينافي على الأضاءة الطبيعية وتوافر تفاصيل من الأضاءة الهادئة والمتوسطة، فأهم ما يميز النمط الاسكندينافي هو الهدوء، لذلك ستكتفي فقط ببعض سبوتات من الأضاءة مع بعض المصابيح وربما ستستغنى عن وحدات الأضاءة الرئيسية في منزلك.

الخشب عنصر مهم

CASONA LOS BAJOS, Moraga Höpfner Arquitectos Moraga Höpfner Arquitectos غرفة المعيشة
Moraga Höpfner Arquitectos

Moraga Höpfner Arquitectos
Moraga Höpfner Arquitectos
Moraga Höpfner Arquitectos

الخشب واحد من العناصر الهامة جداً في النمط الاسكندينافي فهو اهم ما يميز هذا النمط، لذلك يفضل دائماً الاستعانة بالأرضيات الخشبية، واستخدام ديكورات واكسسورات يغلب عليها الطابع الخشبي مع الأعتماد على الأثاث الخشبي لخلق طابع مختلف وبسيط.

لمسات مشرقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أهم اللمسات التي تميز النمط الأسكندينافي هي الألوان المشرقة والجريئة، واستخدام ألوان ذات طابع جرئ ، من خلال أضافة جدار ذو لون مختلف، أو وسائد مشرقة بألوان زاهية على الأرائك في غرفة المعيشة، لتضيف لك لمسة مميزة ومبهجة، فأكثر ما يميز النمط الأسكندينافي هو كونه أكثر الأنماط التي تتسم بالبهجة.

الأبيض والرمادي الأشهر

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

 يعتمد النمط الاسكندينافي على اللونين الأبيضوالرمادي، حيث يفضل استخدام تلك الألوان في المنزل حتى يوفر شعوراً بالأتساع والراحة داخل المنزل

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

منالتفاصيل المميزة أيضاً في النمط الاسكندينافي هي الألوان الهادئة والحيادية مع وجود لمسات للألوان المشرقة بشكل بسيط.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 27 فكرة مميزة يمكنك تنفيذها لسطح او شرفة منزلك لجعله مثالياً

منزل مبهج في تفاصيله بسيط في تصميمه
شاركنا برأيك هل أحببت لمسة النمط الاسكندينافي؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً