تعرف على النمط الاسكندينافي في تصميم منزلك

النمط الاسكندينافي واحد من أشهر الأنماط المميزة في الديكور، يمتاز ببساطته ولمساته الأنيقة المختلفة يعتمد هذا النمط في تصميمه على لمسة الخشب الدافئة بألوانه التقليدية واحياناً يميل النمط الأسكندينافي إلى استخدام الأخشاب الملونة وتفاصيل الديكورات المفعمة بالبهجة والبساطة، ونحن اليوم في هوميفاي سنتعرف من خلال هذا المقال على النمط الاسكندينافي.