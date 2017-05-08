10 حمامات بتصميمات كلاسيكية أنيقة

التصميمات الكلاسيكية بتفاصيلها الناعمة، واللمسات المذهبة، والنقوش والزخارف، والقطع الخشبية بمنحنياتها، والثريات الكريستالية.. كل هذا له سحره الخاص وعشاقه الذين لا يتأثرون بمغريات التصميمات العصرية.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم في جولة ساحرة، بين 10 تصميمات كلاسيكية أنيقة، لـ حمامات فاخرة، مع تفاصيل ناعمة وراقية. لا تفوتوا مشاهدتهم!
ورق جدران منقوش، مع ثريا كريستالية فاخرة، ومنضدة خشبية بيضاء تحتضن حوض الاغتسال، مع هيكل منحني من الجوانب لمظهر كلاسيكي راقي. الخزانة الخشبية في الجدار الجانبي، والنوافذ الزجاجية، مع الإضاءات على جانبي المرآة، والسجاد المنفوش.. مزيج يمنح الحمام مزيد من الرفاهية والراحة.
تصميم مفعم بالرفاهية، واللمسات المذهبة الفاخرة، في منضدة سوداء لامعة، تحتضن بداخلها اثنين من أحواض الاغتسال، وقد وضعت إلى جانبها منضدة معدنية ذهبية صغيرة، تحمل بعض أدوات العناية الشخصية، فيما تزين الجدار بمرآة كبيرة تعكس الجزء الأخر من الحمام، حيث الثريات المتدلية من السقف، والنافذة الزجاجية التي تمنحه الإشراقة والهواء المتجدد.
إشراقة ناعمة سيطرت على أجواء هذا الحمام الكلاسيكي الناعم، بفضل النافذة الزجاجية التي تزينت بالستائر بيضاء، ولون قشرة البيض الذي طغى على الجدران والأرضية في مربعات من السيراميك، مع قطعة من السجاد الدائرية المزخفة.
الثريا الكريستالية المتدلية فوق البانيو، وإطار المرآة الفضي اللامع، والإضاءات على جانبيها، إضافة إلى تصميم المنضدة التي احتضنت الحوض، بأخشابها البيضاء وتصميمها المنحني الجوانب.. تفاصيل كلاسيكية تزيد من نعومة وأناقة هذا الحمام.
تصميم أنيق ومميز، استبدل المنضدة ذات الخزانات التقليدية، بأخرى رخامية تتخذ شكل حرف L، وتتصل بالجدار مع أرفف معلقة زجاجية لترتيب أدوات العناية الصحية، فيما ثبت فوق سطحهاحوض صغير جميل بلون الباستيل الوردي، المماثل للون الكرسي الفاخر في الزاوية كلمسة مميزة أخرى في تصميم حمام غرفة النوم.
اللون النحاسي اللامع لصنبور المياه وإطار المرآة المثبتة فوق المنضدة مع عمو نحاسي، يحقق تناسق بصري أنيق مع مصابيح الإضاءة ذات التصميم البلوري، المتدلية فوق الكرسي الوردي.
الكثير من النقوش الناعمة، زينت الجدران، وأبواب كابينة الاستحمام الزجاجية، وأيضًا الأرضية، فيما تدلت ثريا كريستالية أنيقة، تتناغم بنعومة مع الإضاءة فوق المرحاض.
اللون الأصفر الفاتح في الجانب الأيمن من الحمام، يبدو أنيقًا وراقيًا، حيث الستائر التي تدلت فوق النافذة الزجاجية، بينما وضع اثنين من المرايا على جانبيها، وقد وضعت اسفل النافذة منضدة خشبية مع سطح رخامي، تضمن الحوض بداخله.
بالأبيض والأسود، صمم هذا الحمام الكلاسيكي الأنيق، مع الجدران بمظهر حجري، وأرضية من السيراميك المزخرف، بينما اختيرت وحدات الحمام بدقة، مع منحنيات كلاسيكية ناعمة في البانيو القائم بذاته، وحوض الاغتسال الأبيض مع قاعدة تشبه الأعمدة الفاخرة.
الخزانة السوداء مع ابوابها الزجاجية وحجمها الصغير، أضفت لمسة جمالية رائعة على تصميم الحمام، خاصة مع المزهرية والكماليات التي تزين سطحها.
اللمسات المذهبة عنوان الكلاسيكية الفاخرة، وقد سيطرت على تصميم هذا الحمام، حيث النقوش والزخارف التي زينت الجدران والأرضية، إضافة إلى الرفاهية الواضحة في انتقاء الثريا الكريستالية الكبيرة، ووحدات الإضاءة على جانبي المرآة. الأرفف المصممة في منفذ داخل الجدار، مع إطار أبيض مزخرف، شكلت لمسة مميزة وأنيقة في تفاصيل هذا الحمام.
ورق الجدران، مع النغمات البنية والذهبية، وتدخل ناعم من الكريمي، لمنح الحمام أجواء كلاسيكية ناعمة ورومانسية، مع وحدات بيضاء بمنحنيات ناعمة، حيث البانيو البيضاوي وإلى جانبه خزانة بيضاء مع واجهة زجاجية، فيما وضع الحوض داخل منضدة خشبية كلاسيكية جميلة، مع اثنين من الأدراج الكبيرة، وقعد زين الجدار أعلاها بمرآة مع إطار فضي لامع.
حمام ملكي فاخر ومريح، مع بانيو داخل قاعدة من السيراميك، أضيفت إليها 3 من الدرجات لمزيد من الرفاهية، فيما وضعت أعلاه مرآة مع إطار أبيض رقيق. استغلت المساحة فوق المرحاض لتصميم خزانة خشبية، فيما وضعت منضدة خشبية تضمنت اثنين من الأحواض في الجهة المقابلة أسفل النافذة. الثريا الكريستالية، والإضاءة الخفية في السقف، إضافة إلى المصابيح المتدلية فوق النافذة، لمسات كلاسيكية فاخرة وناعمة في تفاصيل هذا الحمام.
نغمة الأخضر الزيتوني في الكرسي المنجد، أضفت لمسة حديثة على التصميم الكلاسيكي للحمام، وتناسقت بشكل أنيق مع المزروعة الخضراء التي وضعت غلى جانب البانيو الأبيض، ذو التصميم البيضاوي القائم بذاته. بدلًا من الثريات الكريستالية اختيرت ثريا معدنية سوداء، تتماشى مع التصميم الحديث لهذا الحمام الكلاسيكي، إلى جانب تناغمها اللوني مع الخطوط السوداء في الإطار الفني المزين للجدار، والمنضدة المعدنية بين البانيو والكرسي.
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