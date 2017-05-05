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12 نصيحة رائعة للحفاظ على حمامك نظيف ومرتب

Heba khlili Heba khlili
Бодрящий мохито, ЙОХ architects ЙОХ architects حمام
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لأن الحمام غرفه من غرف المنزل الاساسية والتي لها اهميتها في تلبية احتياجاتنا اليومية، لابد من الحفاظ عليه بنظافة وترتيب دائم. لذلك الحفاظ على الحمام بشكل نظيف ومنظم دائما هو المفتاح لتحقيق مساحة جذابة ووظيفية، ولان غير ذلك سيجلب الكثير من الفوضى والاوساخ التي أنت في غنى عنها… ولكن كيف؟

الجواب في كتاب الأفكار هذا الذي يقدم 12 نصيحة رائعه للحفاظ على حمامك نظيف ومرتب دائما، وستقول وداعا للفوضى!

1. خزانة ذات أدراج تحت المغسلة

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

فكرة تناسب الحمامات الصغيرة، استخدام المساحة اسفل المغسلة من خلال إنشاء خزانة من الأدراج تحت المغسلة ستكون الحل العملي للتخزين.

2. الرفوف فوق حوض الحمام

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

الجدار فوق حوض الحمام  مكان مناسب جدا للاحتفاظ بلوازم الحمام. ضع رفوف بشكل استراتيجي على الجدار فوق حوض الحمام ستسمح لك بالاستفادة من المساحة، التي عادة ما تضيع، واستخدمها لوضع جميع ممتلكاتك.

3. أثاث للزاوية

Obra Altolaguirre - Diseño Integral depto. 3 ambientes, Bhavana Bhavana حمام
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

 تميل الزوايا إلى أن تصبح أجزاء ميتة من أي مساحة. ومع ذلك، يمكنك الاستفادة منها لوضع قطعة أثاث مناسبه للزاوية، يمكنك حفظ وتنظيم المناشف والصابون وكل لوازم الحمام، ستلاحظ أنها تندمج تمام في الديكور.

4. أدراج منظمة بشكل جيد

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحفاظ على نظافة وترتيب الحمام ليست مسألة إضافة أثاث أو تجهيزات ولكنها تعتمد على إدارة العناصر على نحو فعال. للحصول على أقصى استفادة من الأدراج قم بتقسيمها لوضع كل مجموعه من الأغراض على حدة.

5. صناديق بأحجام مختلفة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا في فكرة سابقة عن الجدار فوق حوض الاستحمام، يمكنك أيضا انشاء خزانة مغلقة لحفظ ادوات الشخصية التي لاترغب بتركها خارجاً.

6. خزانة في الحمام

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إذا كان حمامك ليس صغير جدا، إضافة خزانة داخله هي وسيلة جيدة لتخزين احتياجاتك. في هذه الحالة، يمكنك إنشائها أعلى منطقة الغسيل وبهذا ستكسب مساحة للحمام.

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7. سلال من جميع الأنواع

Бодрящий мохито, ЙОХ architects ЙОХ architects حمام
ЙОХ architects

ЙОХ architects
ЙОХ architects
ЙОХ architects

سواء بتصاميم حديثة، كلاسيكية أو ريفية أو أي اتجاه آخر، تعتبر سلال الخيزران من المواد الموصي بها لتنظيم المناشف.

8. التصاميم الأصلية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حفظ الحمام نظيف ومرتب لا يعني استخدام الاساليب القديمة وغير الممتعه بل على العكس يمكنك حفظ ادواتك واغراضك الشخصية بشكل حيوي وشبابي كما في تلك الرفوف السداسية.

10. وحدات من الأثاث

wrocławskie mieszkanie, jw architektura jw architektura حمام
jw architektura

jw architektura
jw architektura
jw architektura

خصوصا في الحمامات الصغيرة، الرهان على وحدات الأثاث تسمح بإدارة ذكية للمساحة. فكما ترى في الصورة تلك الخزن المعلقة والتي تم تفصيلها بمساعدة النجار لتبقي حمامك مرتب.

11. الرفوف

H邸インダストリアルリノベーション, 株式会社トキメキデザイン・アトリエ 株式会社トキメキデザイン・アトリエ حمام
株式会社トキメキデザイン・アトリエ

株式会社トキメキデザイン・アトリエ
株式会社トキメキデザイン・アトリエ
株式会社トキメキデザイン・アトリエ

الرفوف من دون أدنى شك، حليف كبير عندما يتعلق الأمر ببقاء الحمام نظيف ومرتب. ميزتها تكمن في تنوع أشكالها والمواد المصنوعة منها، بحيث تجعلها عنصر مناسب لجميع تصاميم الحمام.

12. رفوف المعاطف والشماعات

ИЗБА&LOFT, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной حمام
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

عندما يتعلق الأمر بترتيب المناشف، فان البديل المثالي للأدراج، وخزانات وسلال، هي رفوف معطف والشماعات التي لها تعاليق. هذا النظام ممتاز لأنه لا يأخذ مساحة على الإطلاق ويبقيها منظمة وغير مجعدة.

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