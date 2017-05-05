12 نصيحة رائعة للحفاظ على حمامك نظيف ومرتب

لأن الحمام غرفه من غرف المنزل الاساسية والتي لها اهميتها في تلبية احتياجاتنا اليومية، لابد من الحفاظ عليه بنظافة وترتيب دائم. لذلك الحفاظ على الحمام بشكل نظيف ومنظم دائما هو المفتاح لتحقيق مساحة جذابة ووظيفية، ولان غير ذلك سيجلب الكثير من الفوضى والاوساخ التي أنت في غنى عنها… ولكن كيف؟
الجواب في كتاب الأفكار هذا الذي يقدم 12 نصيحة رائعه للحفاظ على حمامك نظيف ومرتب دائما، وستقول وداعا للفوضى!
فكرة تناسب الحمامات الصغيرة، استخدام المساحة اسفل المغسلة من خلال إنشاء خزانة من الأدراج تحت المغسلة ستكون الحل العملي للتخزين.
الجدار فوق حوض الحمام مكان مناسب جدا للاحتفاظ بلوازم الحمام. ضع رفوف بشكل استراتيجي على الجدار فوق حوض الحمام ستسمح لك بالاستفادة من المساحة، التي عادة ما تضيع، واستخدمها لوضع جميع ممتلكاتك.
تميل الزوايا إلى أن تصبح أجزاء ميتة من أي مساحة. ومع ذلك، يمكنك الاستفادة منها لوضع قطعة أثاث مناسبه للزاوية، يمكنك حفظ وتنظيم المناشف والصابون وكل لوازم الحمام، ستلاحظ أنها تندمج تمام في الديكور.
الحفاظ على نظافة وترتيب الحمام ليست مسألة إضافة أثاث أو تجهيزات ولكنها تعتمد على إدارة العناصر على نحو فعال. للحصول على أقصى استفادة من الأدراج قم بتقسيمها لوضع كل مجموعه من الأغراض على حدة.
كما ذكرنا في فكرة سابقة عن الجدار فوق حوض الاستحمام، يمكنك أيضا انشاء خزانة مغلقة لحفظ ادوات الشخصية التي لاترغب بتركها خارجاً.
إذا كان حمامك ليس صغير جدا، إضافة خزانة داخله هي وسيلة جيدة لتخزين احتياجاتك. في هذه الحالة، يمكنك إنشائها أعلى منطقة الغسيل وبهذا ستكسب مساحة للحمام.
سواء بتصاميم حديثة، كلاسيكية أو ريفية أو أي اتجاه آخر، تعتبر سلال الخيزران من المواد الموصي بها لتنظيم المناشف.
حفظ الحمام نظيف ومرتب لا يعني استخدام الاساليب القديمة وغير الممتعه بل على العكس يمكنك حفظ ادواتك واغراضك الشخصية بشكل حيوي وشبابي كما في تلك الرفوف السداسية.
خصوصا في الحمامات الصغيرة، الرهان على وحدات الأثاث تسمح بإدارة ذكية للمساحة. فكما ترى في الصورة تلك الخزن المعلقة والتي تم تفصيلها بمساعدة النجار لتبقي حمامك مرتب.
الرفوف من دون أدنى شك، حليف كبير عندما يتعلق الأمر ببقاء الحمام نظيف ومرتب. ميزتها تكمن في تنوع أشكالها والمواد المصنوعة منها، بحيث تجعلها عنصر مناسب لجميع تصاميم الحمام.
عندما يتعلق الأمر بترتيب المناشف، فان البديل المثالي للأدراج، وخزانات وسلال، هي رفوف معطف والشماعات التي لها تعاليق. هذا النظام ممتاز لأنه لا يأخذ مساحة على الإطلاق ويبقيها منظمة وغير مجعدة.
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