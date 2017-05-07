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7 أماكن رائعة للاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق

Heba khlili Heba khlili
ARQ. RESIDENCIAL&COMERCIAL , ARQ. VANINA VOGEL ARQ. VANINA VOGEL
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الصيف قادم، لذلك حان وقت لتحضير حديقتك أو شرفتك في الهواء الطلق حتى تتمكن من تناول الطعام والتمتع بأشعة الشمس. من المعروف التأثير الايجابي الذي يجلبة الهواء الطلق وأشعة الشمس المناسبة ، لذلك إنشاء منطقة لتناول الطعام على الشرفة أو في الحديقة تعتبر لحظات من الفرح والمرح التي لا يمكننا تجاهلها، لذلك دعونا نفكر في الوجبات نريد تحضيرها وقم بدعوة كل افراد العائلة والأصدقاء لمشاركة الفرحة معا.

ولأنه يهمنا أن تكون عزيزي القارئ سعيد في حياتك قررنا في هذا المقال عرض 7 أفكار رائعه  وبعض الاقتراحات لديكور أماكن لتناول الطعام… استمتع بوجبتك في الهواء الطلق.

1. في الصباح وبعد الظهيرة

FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

طاولة خشبية مع كراسي في الألياف الطبيعية ليست جيدة فقط لتناول الطعام في الهواء الطلق، ولكنها  أيضا مريحة لشرب القهوة والاسترخاء بعد الظهر. في هذه الحالة، يتم تثبيت الطاولة على منصة خشبية محمية بالعريشة التي تؤمن الظل المناسب، وتحيط بها النباتات والأشجار والأزهار التي تترك المكان عبق برائحة الطبيعة من خلال النسيم .

2. عفوية!!

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail Balconies, verandas & terracesFurniture
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

في هذه الزاوية الصغيرة يمكنك تخصيص مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق، فكما نلاحظ أنها لم تأخذ مساحة كبيرة. بجانب سور شرفة المنزل، يمكنك وضع طاولة خشبية بيضاء مع مجموعة كراسي بهيكل حديدي أبيض يعطي لمسة عفوية ومثالية لتناول وجبة لشخصين.

3. ديمومة بضمان 100٪

MEDITERRÁNEA, Mob Mob Balconies, verandas & terracesFurniture
Mob

Mob
Mob
Mob

نلاحظ في هذه المساحة في الهواء الطلق لتناول الطعام قد تم تسليط الضوء على الخشب الذي يظهر على كلا من الأرضية والمائدة المستديرة مع الكراسي المصممة بتصميم جريء. تظهر البيئة أكثر استرخاء وراحة بفضل الكراسي المصممة بمقاعد ومساند الظهر طرية… .مثالية للحلوى مع محادثة هادئة.

4. اللون الصيفي!

ARQ. RESIDENCIAL&COMERCIAL , ARQ. VANINA VOGEL ARQ. VANINA VOGEL
ARQ. VANINA VOGEL

ARQ. VANINA VOGEL
ARQ. VANINA VOGEL
ARQ. VANINA VOGEL

عادة ما تحفزنا المساحات الخارجية في الهواء الطلق على استخدام الألوان النابضة بالحياة أكثر من داخل المنزل. في هذا الفناء الريفي، تتناقض الطاولة مع الكراسي  بلونها الأخضرالفاقع بشكل جميل مع الجدار المدعم بالحجارة، وتتناغم مع الغطاء النباتي المنعش الذي يزين المساحة.

5. مع لمسة ساحلية

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

الأبيض له مكان مميز في تصميم المساحة المخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق. هذا التصميم يذكرنا بنسمات بحرية رطبة. فكما نلاحظ المائدة المستديرة والكراسي بلونها الأبيض الناصع تدعو للراحة، الجدران الزرقاء الداكنة والباب الأبيض زادت من تعزيز هذا الجو الساحلي.

6. شخصية مستقلة!!

Bacs IMAGE'IN Hauts en couleurs !, ATELIER SO GREEN ATELIER SO GREEN بيت زجاجي
ATELIER SO GREEN

ATELIER SO GREEN
ATELIER SO GREEN
ATELIER SO GREEN

تصميمك لمكان تناول الطعام في الهواء الطلق هو ليس فقط طاولة وكراسي قليلة في الشرفة أو في الحديقة، بل هو أيضا فرصة للتعبير عن شخصيتك من خلال الديكور. لذلك خذ بالاعتبار كل التفاصيل  من الأثاث ونوع النباتات التي تفضل. فكما نرى في الصورة، اظهر المصمم شخصيته في الخروج عن المألوف واستخدام الألوان الجريئة كالأحمر مع الأثاث المعدني.

7. ماذا عن الشواء؟

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

في حال كانت المساحة الخارجية لديك كبيرة يمكنك الزيادة في عدد الديكورات ومنها… الشواء. في هذه الحالة من الأفضل ترك المنطقة بأكملها مفتوحة، مع تجهيز المساحة بمجموعة من الطاولات والكراسي، وإعطاء مساحة أكبر لمزيد من الضيوف للاستمتاع بتناول الطعام.

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