7 أماكن رائعة للاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق

الصيف قادم، لذلك حان وقت لتحضير حديقتك أو شرفتك في الهواء الطلق حتى تتمكن من تناول الطعام والتمتع بأشعة الشمس. من المعروف التأثير الايجابي الذي يجلبة الهواء الطلق وأشعة الشمس المناسبة ، لذلك إنشاء منطقة لتناول الطعام على الشرفة أو في الحديقة تعتبر لحظات من الفرح والمرح التي لا يمكننا تجاهلها، لذلك دعونا نفكر في الوجبات نريد تحضيرها وقم بدعوة كل افراد العائلة والأصدقاء لمشاركة الفرحة معا.
ولأنه يهمنا أن تكون عزيزي القارئ سعيد في حياتك قررنا في هذا المقال عرض 7 أفكار رائعه وبعض الاقتراحات لديكور أماكن لتناول الطعام… استمتع بوجبتك في الهواء الطلق.
طاولة خشبية مع كراسي في الألياف الطبيعية ليست جيدة فقط لتناول الطعام في الهواء الطلق، ولكنها أيضا مريحة لشرب القهوة والاسترخاء بعد الظهر. في هذه الحالة، يتم تثبيت الطاولة على منصة خشبية محمية بالعريشة التي تؤمن الظل المناسب، وتحيط بها النباتات والأشجار والأزهار التي تترك المكان عبق برائحة الطبيعة من خلال النسيم .
في هذه الزاوية الصغيرة يمكنك تخصيص مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق، فكما نلاحظ أنها لم تأخذ مساحة كبيرة. بجانب سور شرفة المنزل، يمكنك وضع طاولة خشبية بيضاء مع مجموعة كراسي بهيكل حديدي أبيض يعطي لمسة عفوية ومثالية لتناول وجبة لشخصين.
نلاحظ في هذه المساحة في الهواء الطلق لتناول الطعام قد تم تسليط الضوء على الخشب الذي يظهر على كلا من الأرضية والمائدة المستديرة مع الكراسي المصممة بتصميم جريء. تظهر البيئة أكثر استرخاء وراحة بفضل الكراسي المصممة بمقاعد ومساند الظهر طرية… .مثالية للحلوى مع محادثة هادئة.
عادة ما تحفزنا المساحات الخارجية في الهواء الطلق على استخدام الألوان النابضة بالحياة أكثر من داخل المنزل. في هذا الفناء الريفي، تتناقض الطاولة مع الكراسي بلونها الأخضرالفاقع بشكل جميل مع الجدار المدعم بالحجارة، وتتناغم مع الغطاء النباتي المنعش الذي يزين المساحة.
الأبيض له مكان مميز في تصميم المساحة المخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق. هذا التصميم يذكرنا بنسمات بحرية رطبة. فكما نلاحظ المائدة المستديرة والكراسي بلونها الأبيض الناصع تدعو للراحة، الجدران الزرقاء الداكنة والباب الأبيض زادت من تعزيز هذا الجو الساحلي.
تصميمك لمكان تناول الطعام في الهواء الطلق هو ليس فقط طاولة وكراسي قليلة في الشرفة أو في الحديقة، بل هو أيضا فرصة للتعبير عن شخصيتك من خلال الديكور. لذلك خذ بالاعتبار كل التفاصيل من الأثاث ونوع النباتات التي تفضل. فكما نرى في الصورة، اظهر المصمم شخصيته في الخروج عن المألوف واستخدام الألوان الجريئة كالأحمر مع الأثاث المعدني.
في حال كانت المساحة الخارجية لديك كبيرة يمكنك الزيادة في عدد الديكورات ومنها… الشواء. في هذه الحالة من الأفضل ترك المنطقة بأكملها مفتوحة، مع تجهيز المساحة بمجموعة من الطاولات والكراسي، وإعطاء مساحة أكبر لمزيد من الضيوف للاستمتاع بتناول الطعام.
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