التصميم المثالي لحديقة وفناء متكامل في المنازل الخليجية

المساحة الخارجية من المنزل مهمة بقدر المساحة الداخلية، فالاهتمام بتصميم الفناء والحديقة الخارجية يمنحك فرصة للاستمتاع بجو طبيعي طوال العام في أشعة الشمس والهواء النقي والنباتات الخضراء والأزهار الملونة، في هذا الكتاب نقدم لكم نموذجًا من فناء متكامل يحتوي على كل ما تحتاجه عند تصميم فناء وحديقة منزلك، فهيا لنرى ما يحتويه هذا الفناء الجميل..
بطريقة أنيقة بدأ المصمم هذه الحديقة الجميلة، ممر صغير بثلاث درجات من البلاطات البيضاء مثبتة على الأحجار والتي تعد من عوامل جمال أي حديقة، وعلى جانبي الممر نرى انتشار اللون الأخضر في الحديقة بمختلف النباتات مثل النخيل والشجيرات الصغيرة والأعشاب في الأرضية، أحجام وأطوال مختلفة ومتباينة كان لها تأثير رائع.
وحدات الإضاءة الصغيرة على جوانب الحديقة تركت أثرًا مبهجًا وإضاءة خافتة على الأرضية لضمان رؤية جيدة في فترات الليل بالإضافة إلى شكلها الجميل.
عند الدخول إلى الحديقة تجد أول ما يقابلك حمام سباحة مبهج للغاية، بنفس الطريقة وزع المصمم وحدات إضاءة صغيرة على محيط الحمام من الخارج فخلقت تأثيرًا ساحرًا عند انعكاسها في الماء، نافورة داخل الحمام، وأخرى في المقابل على أحد جدران الحديقة المصمم من الحجر بطريقة عصرية ومثالية.
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بجوار حمام السباحة خصص ركن هاديء وسط الأرضية الخضراء والمنظر البديع من أجل الاستمتاع بجلسة هادئة لوحدك أو مع من تحب، أرجوحتين من الخوص بتصميم مريح يفصلك عن العالم الخارجي عند جلوسك عليها، مع إضاءة خافتة وصوت الماء بجانبك لن تحتاج لأكثر من هذا لتنعم بوقت هاديء.
من المهم تخصيص مساحة كافية لالتقاء أفراد العائلة في فناء المنزل الخارجي والاستمتاع بجلسة عائلية أو مع الأصدقاء، أثاث مريح وموزع بشكل جيد يسمح لجميع الحضور بالتواصل مع بعضهم البعض، وفي الجدار الموجود بالمنتصف مطبخ صغير يحتوي على حوض غسيل وشواية كهربائية وسطح من الرخام لوضع الأغراض، الآن يمكنك القيام بحفلات شواء كما تريد وسط هذه الأزهار والشجيرات الرائعة.
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وعلى الجانب الآخر برجولة أنيقة للغاية بسطح مبتكر ورائع يجمع بين الخشب والزجاج الذي يسمح بوجود إضاءة طبيعية داخل البرجولة من الأعلى، تحتوي البرجولة على ديكور أنيق وعملي، طاولة طعام كبيرة وبسيطة من الخشب تكفي 14شخص، مقاعد مريحة تتحمل العوامل الخارجية، وشاشة تلفزيون مثبتة على الجدار الخشبي الأنيق والذي يحتوي على نافورة من الجهة الأخرى.
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كما نرى الجدار من الجهة الخارجية يحتوي على نافورة أنيقة في ممر الحديقة، وتصميم النافورة على الجدران أصبح صيحة في عالم التصميمات العصرية الآن.
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أما حديقة الفناء فتحتوي على عديد من النباتات المختلفة، نخيل وشجيرات متوسطة وصغيرة الحجم، أزهار بألوان مختلفة وممرات من الأحجار البيضاء الصغيرة، يمكنكم الاستفادة من هذا الموضوع في كيفية تزيين حديقة المنزل بالنباتات العطرية: 20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص