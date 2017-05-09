التصميم المثالي لحديقة وفناء متكامل في المنازل الخليجية

بطريقة أنيقة بدأ المصمم هذه الحديقة الجميلة، ممر صغير بثلاث درجات من البلاطات البيضاء مثبتة على الأحجار والتي تعد من عوامل جمال أي حديقة، وعلى جانبي الممر نرى انتشار اللون الأخضر في الحديقة بمختلف النباتات مثل النخيل والشجيرات الصغيرة والأعشاب في الأرضية، أحجام وأطوال مختلفة ومتباينة كان لها تأثير رائع.

وحدات الإضاءة الصغيرة على جوانب الحديقة تركت أثرًا مبهجًا وإضاءة خافتة على الأرضية لضمان رؤية جيدة في فترات الليل بالإضافة إلى شكلها الجميل.