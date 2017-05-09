استمتع بجمال المداخل الفخمة في هذه التصميمات

هذا المدخل الصغير على الرغم من صغر مساحته مقارنة بالتصميمات السابقة إلا أنه استخدم عناصر بسيطة ليكون مدخلًا أنيقًا وفاخرًا.

الثريا النحاسية الصغيرة، الشمّاعة المطلية باللون الذهبي، بوف كلاسيكي صغير، وطاولة ومرآة بإطار ذهبي، وتصميم جميل على الجدار، كلها عناصر بسيطة ولكن اختيار كل قطعة منها عبّر عن ذوق رفيع.