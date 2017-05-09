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استمتع بجمال المداخل الفخمة في هذه التصميمات

Eman Rifaat Eman Rifaat
​New era of luxury from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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مدخل الفيلا أو القصر يجب أن يكون فخمًا بقدر فخامة هذا البناء الرائع، تتعدد الأنماط بين الكلاسيكي الأكثر عراقة وبهاءً والمودرن بخطوط واضحة وبسيطة ولكنها أيضًا لا تخلو من الفخامة التي ترجوها، في هذا الكتاب نستعرض معكم بعضًا من التصميمات والأفكار لمداخل ستأخذ أعينكم وقلوبكم من النظرة الأولى! 

1- عناصر بسيطة

Квартира на ул.Звездная, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

هذا المدخل الصغير على الرغم من صغر مساحته مقارنة بالتصميمات السابقة إلا أنه استخدم عناصر بسيطة ليكون مدخلًا أنيقًا وفاخرًا. 

الثريا النحاسية الصغيرة، الشمّاعة المطلية باللون الذهبي، بوف كلاسيكي صغير، وطاولة ومرآة بإطار ذهبي، وتصميم جميل على الجدار، كلها عناصر بسيطة ولكن اختيار كل قطعة منها عبّر عن ذوق رفيع. 

2- أعمدة رخامية

​New era of luxury from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ننتقل إلى قصر آخر ومدخل مختلف اعتمد بشكل أساسي على الأعمدة الرخامية التي زينت المدخل بطريقة استثنائية، جاء تصميم الأرضية كذلك من الرخام المزخرف باللون البني نفس لون الأبواب والستائر لنرى شكلًا جميلًا ومتناغمًا بين هذه العناصر التي على بساطتها صنعت مدخلًا فاخرًا. 

3- خطوط ذهبية

House design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

اعتمد تصميم هذا المدخل على تزيين الجدران بخطوط ذهبية أنيقة واستخدم أيضًا مربعات صغيرة من المرآة لنرى فن الموزاييك بطريقة مبتكرة واضحًا في تصميم الجدار الأيمن والأيسر للمدخل. 

وفي المقابل نرى عمود البيت الرخامي والذي يحتوي على جلسة مريحة من الممكن أن يحتاجها الضيوف عند دخولهم او خروجهم من المنزل لأخذ قسطًا من الراحة، بتصميم ذهبي أيضًا ومصابيح ذهبية وعتيقة زينت العمود من الأعلى.

4- الاعتماد على الطبيعة

El-Khartoum hospitality palace, ARCADE DESIGNS ARCADE DESIGNS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Amber/Gold
ARCADE DESIGNS

ARCADE DESIGNS
ARCADE DESIGNS
ARCADE DESIGNS

طريقة أخرى لتزيين المداخل الفاخرة وهي الاعتماد على عناصر طبيعية متمثلة هنا في المزهرية على الطاول، ومن ورائها في تصميم جدار السلم نرى لوحة فنية تحتوي على الأشجار والبحر والجبال عناصر الطبيعة الخلًابة على الجدار، وعلى جانبي السلم من الأسفل نرى أيضًا نباتات زينة باللون الأخضر خلف المقاعد. 

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5- فخامة القصور

Beautiful house interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

الرخام اللامع الأملس بزخارف زرقاء يضيف سحرًا خاصًا على هذا المدخل، فدرجة الأزرق الهادئة الموجود في الأرضية والستائر والسقف كذلك لها جاذبية ورقي لا يضاهيها لون آخر، عندما تدخل من باب القصر سترى في المنتصف طاولة فوقها مزهرية مباشرةٍ أسفل مركز السقف المرتكز فيه هذه ثريا طويلة من الكريستال النقي واللامع.

على جانبي الباب تمثالين يحملان شمعدانات للإضاءة، وأريكتين بتصميم كلاسيكي بسيط، أما سلم القصر فيطول الحديث عنه، الدرابزين صمم بطريقة فاخرة للغاية ووجود البلكونات في الطابق العلوي جعلتنا ننتقل إلى عصر الملوك والأميرات كما نراه في الأفلام.

مدخل مذهل لا ينقصه شيء! 

6- الاستايل الإنجليزي

Black and White Hallway Design Ideas , IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Black lobby design,interior design,marble design,black and white,home design,home interior
IONS DESIGN

Black and White Hallway Design Ideas

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

في هذا المدخل سنلاحظ ميل المصمم إلى الطريقة الانجليزية الكلاسيكية في التصميم، قصر فخم بمساحة واسعة، مدخل طويل وكبير ومع هذا توجد عناصر بسيطة على جانبي المدخل، مقاعد بألوان هادئة وطاولة صغيرة ومرآة في المقابل، يسيطر اللون الأبيض على السقف والجدران والعواميد، ولكن عندما ننتقل إلى الأرضية نرى التباين يبدأ في الظهور مع استخدام أرضية رخامية بالأبيض والأسود. 

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7- الاعتماد على الثريا

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored entrance hall design,entryway design,interior design,interior designer,Dubai,residential interior,villa design,luxury home,luxury interior,luxury design,entrance gate
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

هذه الثريا الجميلة المتلألئة كانت العنصر الأساسي في هذا التصميم، عندما تدخل من هذا الباب الأنيق ستقع عينيك عليها مباشرة، طويلة وأنيقة ولامعة وتتدلّى من فجوة دائرية بسقف المدخل حولها إضاءة غير مباشرة تظهرها بهذه الطريقة الأنيقة. 

بنفس طريقة التصميم السابق اعتمد المدخل على التباين بين اللونين الأبيض والأسود في الأرضية الرخامية، مع عناصر بسيطة على جانبي المدخل، مقعد ومرآة ولوحة على الجدار، وطاولة صغيرة.

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8- استخدام الأزهار

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

بطريقة بسيطة للغاية وضع المصمم البطولة في يد الأزهار البيضاء على جانبي الممر، وفي اعتقادي كان اختيرًا رائعًا وناجحًا، فهناك كفاية من عناصر التزيين الجبسية في السقف والجدران، بالإضافة إلى الأرضية اللامعة بإطار مزخرف وهاديء.

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9- مدخل عصري

​Futurism in interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

نترك الختام مع استايل مختلف من تصميم المداخل العصرية، الزجاج باللون التركواز مع الأبواب المنزلقة والأرضية الرخامية بلون أبيض ورمادي وزخارف بخطوط منتظمة، نباتات بسيطة وشجيرات صغيرة، من قال أن المنازل المودرن أقل فخامة؟! 

التصميم المثالي لحديقة وفناء متكامل في المنازل الخليجية
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