استمتع بجمال المداخل الفخمة في هذه التصميمات

مدخل الفيلا أو القصر يجب أن يكون فخمًا بقدر فخامة هذا البناء الرائع، تتعدد الأنماط بين الكلاسيكي الأكثر عراقة وبهاءً والمودرن بخطوط واضحة وبسيطة ولكنها أيضًا لا تخلو من الفخامة التي ترجوها، في هذا الكتاب نستعرض معكم بعضًا من التصميمات والأفكار لمداخل ستأخذ أعينكم وقلوبكم من النظرة الأولى!
هذا المدخل الصغير على الرغم من صغر مساحته مقارنة بالتصميمات السابقة إلا أنه استخدم عناصر بسيطة ليكون مدخلًا أنيقًا وفاخرًا.
الثريا النحاسية الصغيرة، الشمّاعة المطلية باللون الذهبي، بوف كلاسيكي صغير، وطاولة ومرآة بإطار ذهبي، وتصميم جميل على الجدار، كلها عناصر بسيطة ولكن اختيار كل قطعة منها عبّر عن ذوق رفيع.
ننتقل إلى قصر آخر ومدخل مختلف اعتمد بشكل أساسي على الأعمدة الرخامية التي زينت المدخل بطريقة استثنائية، جاء تصميم الأرضية كذلك من الرخام المزخرف باللون البني نفس لون الأبواب والستائر لنرى شكلًا جميلًا ومتناغمًا بين هذه العناصر التي على بساطتها صنعت مدخلًا فاخرًا.
اعتمد تصميم هذا المدخل على تزيين الجدران بخطوط ذهبية أنيقة واستخدم أيضًا مربعات صغيرة من المرآة لنرى فن الموزاييك بطريقة مبتكرة واضحًا في تصميم الجدار الأيمن والأيسر للمدخل.
وفي المقابل نرى عمود البيت الرخامي والذي يحتوي على جلسة مريحة من الممكن أن يحتاجها الضيوف عند دخولهم او خروجهم من المنزل لأخذ قسطًا من الراحة، بتصميم ذهبي أيضًا ومصابيح ذهبية وعتيقة زينت العمود من الأعلى.
طريقة أخرى لتزيين المداخل الفاخرة وهي الاعتماد على عناصر طبيعية متمثلة هنا في المزهرية على الطاول، ومن ورائها في تصميم جدار السلم نرى لوحة فنية تحتوي على الأشجار والبحر والجبال عناصر الطبيعة الخلًابة على الجدار، وعلى جانبي السلم من الأسفل نرى أيضًا نباتات زينة باللون الأخضر خلف المقاعد.
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الرخام اللامع الأملس بزخارف زرقاء يضيف سحرًا خاصًا على هذا المدخل، فدرجة الأزرق الهادئة الموجود في الأرضية والستائر والسقف كذلك لها جاذبية ورقي لا يضاهيها لون آخر، عندما تدخل من باب القصر سترى في المنتصف طاولة فوقها مزهرية مباشرةٍ أسفل مركز السقف المرتكز فيه هذه ثريا طويلة من الكريستال النقي واللامع.
على جانبي الباب تمثالين يحملان شمعدانات للإضاءة، وأريكتين بتصميم كلاسيكي بسيط، أما سلم القصر فيطول الحديث عنه، الدرابزين صمم بطريقة فاخرة للغاية ووجود البلكونات في الطابق العلوي جعلتنا ننتقل إلى عصر الملوك والأميرات كما نراه في الأفلام.
مدخل مذهل لا ينقصه شيء!
في هذا المدخل سنلاحظ ميل المصمم إلى الطريقة الانجليزية الكلاسيكية في التصميم، قصر فخم بمساحة واسعة، مدخل طويل وكبير ومع هذا توجد عناصر بسيطة على جانبي المدخل، مقاعد بألوان هادئة وطاولة صغيرة ومرآة في المقابل، يسيطر اللون الأبيض على السقف والجدران والعواميد، ولكن عندما ننتقل إلى الأرضية نرى التباين يبدأ في الظهور مع استخدام أرضية رخامية بالأبيض والأسود.
هذه الثريا الجميلة المتلألئة كانت العنصر الأساسي في هذا التصميم، عندما تدخل من هذا الباب الأنيق ستقع عينيك عليها مباشرة، طويلة وأنيقة ولامعة وتتدلّى من فجوة دائرية بسقف المدخل حولها إضاءة غير مباشرة تظهرها بهذه الطريقة الأنيقة.
بنفس طريقة التصميم السابق اعتمد المدخل على التباين بين اللونين الأبيض والأسود في الأرضية الرخامية، مع عناصر بسيطة على جانبي المدخل، مقعد ومرآة ولوحة على الجدار، وطاولة صغيرة.
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بطريقة بسيطة للغاية وضع المصمم البطولة في يد الأزهار البيضاء على جانبي الممر، وفي اعتقادي كان اختيرًا رائعًا وناجحًا، فهناك كفاية من عناصر التزيين الجبسية في السقف والجدران، بالإضافة إلى الأرضية اللامعة بإطار مزخرف وهاديء.
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نترك الختام مع استايل مختلف من تصميم المداخل العصرية، الزجاج باللون التركواز مع الأبواب المنزلقة والأرضية الرخامية بلون أبيض ورمادي وزخارف بخطوط منتظمة، نباتات بسيطة وشجيرات صغيرة، من قال أن المنازل المودرن أقل فخامة؟!