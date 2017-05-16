ديكورات خليجية مميزة لتزيين السلالم الداخلية

السلم الداخلي.. لا يمكن إهمال هذا الجزء الأساسي من منزلك عند اختيار الديكورات، فحقيقة الأمر أن شكل السلم الداخلي من الممكن أن يغير من شكل ديكور المنزل بالكامل، وهذا ما ستثبته لك هذه التصميمات التي استخدمت طرقًا مختلفة لتزيين وتجميل السلالم الداخلية.
يمكن أن تصبح الخامة المصنوع منها السلم هي نفسها أداة لتزيينه، الرخام وحده قادر على فعل ذلك!
خامة فاخرة وصلبة، وفي نفس الوقت يتميز بالأناقة والرقي، في هذا التصميم نرى الرخام على درجات السلم اللامعة وفي الدرابزين الكلاسيكي لا يحتاج إلى اكسسوارات من حوله لتزيينه.
من أسهل الطرق لتزيين السلالم الداخلية الاستعانة بالدرابزين واختيار تصميم متميز كالموجود بالصورة، درابزين فريد بتشكيلات وزخارف ذهبية لامعة وأنيقة.
يمكنكم الاستعانة بأفكار مختلفة للدرابزين من هذا الموضوع: 18 تصميم مميز للدرابزين
محبي الفنون واقتناء القطع الثمينة لن يأخذوا وقتًا سريعًا في التفكير عند تزيين السلام الداخلي لمنازلهم، فالتحف الفنية والمنحوتات والتماثيل من أشهر الطرق لتزيين السلالم الكلاسيكية ومداخل المنازل الفخمة.
السجاد من الطرق السهلة والسريعة المستخدمة في الديكور، فقط عليك باختيار سجادة فاخرة بألوان متناسقة وستعطيك مظهرًا جديدًا ومختلفًا لدرجات السلم.
لا يتوقف تزيين السلم الداخلي على ما يوجد به فقط، بل ما يوجد من تحته أيضًا يغير من شكله تمامًا، هذا التصميم استخدم جلسة بسيطة من بوف كبير ودائري ومقعدين بتصميم كلاسيكي في المساحة أسفل السلم والتي أعطته أناقة ومظهرًا رائعًا كما ترى!
اختر الزهرة المناسبة واللون المفضّل لديك وضع مزهريتين على رأس الدرابزين وستحصل على سلم مميز، وخصوصًا في حالة استخدام تشكيلات من الصلب مطلية باللون الأسود في الدرابزين.
كيف نتحدث عن تزيين وديكورات السلالم دون المرور بالإضاءة؟!
الإضاءات بأنواعها المختلفة تصلح جميعًا لتزيين السلالم الداخلية، النجف بأشكاله وأنماطه المختلفة، وحدات الإضاءة الجانبية، الإضاءات الأرضية على درجات السلم، كل أنواع الإضاءة ستضيف سحرًا إلى سلم منزلك.
الاستعانة بالنباتات والشجيرات الصغيرة بجانب السلم مع فاصل زجاجي سيضمن لك حيوية ومظهر عصري.
وأخيرًا، إطارات الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية التي تعبر عن ذوقك الخاص يمكنها عمل معرض فني متكامل على الجدار المجاور للسلم الداخلي وفي نفس الوقت إضافة ديكور مميز وأنيق.