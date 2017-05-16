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ديكورات خليجية مميزة لتزيين السلالم الداخلية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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السلم الداخلي.. لا يمكن إهمال هذا الجزء الأساسي من منزلك عند اختيار الديكورات، فحقيقة الأمر أن شكل السلم الداخلي من الممكن أن يغير من شكل ديكور المنزل بالكامل، وهذا ما ستثبته لك هذه التصميمات التي استخدمت طرقًا مختلفة لتزيين وتجميل السلالم الداخلية. 

1- الرخام

​New era of luxury from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

يمكن أن تصبح الخامة المصنوع منها السلم هي نفسها أداة لتزيينه، الرخام وحده قادر على فعل ذلك! 

خامة فاخرة وصلبة، وفي نفس الوقت يتميز بالأناقة والرقي، في هذا التصميم نرى الرخام على درجات السلم اللامعة وفي الدرابزين الكلاسيكي لا يحتاج إلى اكسسوارات من حوله لتزيينه. 

2- درابزين مميز

​Best interior design house ideas of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

من أسهل الطرق لتزيين السلالم الداخلية الاستعانة بالدرابزين واختيار تصميم متميز كالموجود بالصورة، درابزين فريد بتشكيلات وزخارف ذهبية لامعة وأنيقة. 

يمكنكم الاستعانة بأفكار مختلفة للدرابزين من هذا الموضوع: 18 تصميم مميز للدرابزين

3- تماثيل وقطع فنية

Beautiful house interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

محبي الفنون واقتناء القطع الثمينة لن يأخذوا وقتًا سريعًا في التفكير عند تزيين السلام الداخلي لمنازلهم، فالتحف الفنية والمنحوتات والتماثيل من أشهر الطرق لتزيين السلالم الكلاسيكية ومداخل المنازل الفخمة. 

4- السجاد

Curved Staircase Design Ideas, IONS DESIGN IONS DESIGN الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج النحاس / برونزية / نحاس Beige Staircase design,home design,home interiors,decor ideas,handrail design,interior design,Dubai,Qatar,Lobby design
IONS DESIGN

Curved Staircase Design Ideas

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

السجاد من الطرق السهلة والسريعة المستخدمة في الديكور، فقط عليك باختيار سجادة فاخرة بألوان متناسقة وستعطيك مظهرًا جديدًا ومختلفًا لدرجات السلم.

5- المنطقة أسفل السلم

Exploring Luxurious Homes : Grand Lobby Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored foyer design,home design,home interiors,interior design,dubai,saudi,lounge design,lobby design,luxury homes
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Homes : Grand Lobby Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

لا يتوقف تزيين السلم الداخلي على ما يوجد به فقط، بل ما يوجد من تحته أيضًا يغير من شكله تمامًا، هذا التصميم استخدم جلسة بسيطة من بوف كبير ودائري ومقعدين بتصميم كلاسيكي في المساحة أسفل السلم والتي أعطته أناقة ومظهرًا رائعًا كما ترى! 

6- الأزهار

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

اختر الزهرة المناسبة واللون المفضّل لديك وضع مزهريتين على رأس الدرابزين وستحصل على سلم مميز، وخصوصًا في حالة استخدام تشكيلات من الصلب مطلية باللون الأسود في الدرابزين. 

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7- الإضاءة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

كيف نتحدث عن تزيين وديكورات السلالم دون المرور بالإضاءة؟! 

الإضاءات بأنواعها المختلفة تصلح جميعًا لتزيين السلالم الداخلية، النجف بأشكاله وأنماطه المختلفة، وحدات الإضاءة الجانبية، الإضاءات الأرضية على درجات السلم، كل أنواع الإضاءة ستضيف سحرًا إلى سلم منزلك. 

8- حديقة جانبية

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN الممر الحديث، المدخل و الدرج
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الاستعانة بالنباتات والشجيرات الصغيرة بجانب السلم مع فاصل زجاجي سيضمن لك حيوية ومظهر عصري. 

9- لوحات وصور

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

وأخيرًا، إطارات الصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية التي تعبر عن ذوقك الخاص يمكنها عمل معرض فني متكامل على الجدار المجاور للسلم الداخلي وفي نفس الوقت إضافة ديكور مميز وأنيق. 

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وأنتم ماذا تستخدمون في تزيين السلالم الداخلية؟ 

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