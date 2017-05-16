ديكورات خليجية مميزة لتزيين السلالم الداخلية

يمكن أن تصبح الخامة المصنوع منها السلم هي نفسها أداة لتزيينه، الرخام وحده قادر على فعل ذلك!

خامة فاخرة وصلبة، وفي نفس الوقت يتميز بالأناقة والرقي، في هذا التصميم نرى الرخام على درجات السلم اللامعة وفي الدرابزين الكلاسيكي لا يحتاج إلى اكسسوارات من حوله لتزيينه.