الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصمم غرفة سفرة فاخرة على الطريقة الخليجية؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
Sumptuous Dining Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة رخام Green
Loading admin actions …

غرفة السفرة من الأماكن المهمة في المنزل والتي يجب أن نوليها عناية خاصة عند التصميم، ولذلك يهتم خبراؤنا بتقديم تصميماتهم المميزة والتي تتيح لنا التعرف على العناصر المهمة والأساسية عند التصميم، الأقمشة والأثاث والديكورات والأرضيات والأسقف والإضاءة كلها عناصر سترونها بطريقة مميزة في هذا الكتاب.

1- استغلال جيد للمساحات المفتوحة

​Best interior design house ideas of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

العنصر الأول هو اختيار المكان المناسب لغرفة السفرة، هل ستختار وضع الطاولة في مساحة مشتركة مع غرف أخرى مع وضع حدود وهمية في الديكور؟ أم أنت ممن يفضلون الغرف المستقلة بأربعة جدران؟

في الحالة الموجودة أمامنا في هذ التصميم توجد غرفة السفرة بجانب جلسة عربية وهذا يتيح سهولة الحركة على الضيوف عند الجلوس أو عندما يأتي تناول الطعام، كما يمنح المنزل خصوصية في باقي الغرف. 

هذا التصميم الفاخر يتميز بوجود طاولة بيضاوية وكراسي مريحة، مع إضاءة متميزة ومرآة لعكس الإضاءة والشعور بالحيوية في الغرفة. 

2- أقمشة فاخرة

​Dining room interior design by Katrina Antonovich., Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

اختيار خامات الأقمشة وألوانها من أهم العناصر عند تصميم غرفة السفرة، وإذا أردت غرفة فاخرة وتصميم فخم لا بد من اختيار أنواع الأقمشة التي تتناسب مع ذلك، هنا في هذا المثال نجد اختيار الأقمشة القطيفة والستان والكتان الفاخر في الستائر ومقاعد السفرة أثّر بطريقة إيجابية على التصميم والديكور وأصبح لدينا غرفة أنيقة وراقية. 

3- غرفة متكاملة وديكورات مذهلة

Dining room Interior design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

أيضًا الديكورات هي ما تحدد طريقة تصميمك وهويتك، إذا اخترت تصميم كلاسيكي فاخر كهذه الغرفة فمن الطبيعي اختيار ديكورات تليق به على الجدران والسقف، ثريا من الكريستال الخالص والنقي، زخارف على السقف والجدران وتشكيلات جبسية متميزة بالحفر كونت أشكال متميزة، مرايا ووحدات إضاءة، وأخيرًا أقمشة فاخرة بزخارف متناسقة مع الديكور وسجادة أنيقة يختم بها هذا التصميم الراقي. 

4- تكفي لأعداد ضخمة

​ Dining room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

هل فكرت من قبل في تصميم غرفة كبيرة تحتوي أكثر من طاولة ضخمة تكفي تجمع عائلي كبير أو حفلة في منزلك؟

يجب أن تفكر في ذلك إن كنت من محبي التجمعات والحفلات المستمرة، وهذا التصميم سيلهمك لصنع تصميم مميز وفريد في منزلك الخاص. 

5- اختيار العناصر المميزة

Sumptuous Dining Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة رخام Green dining room,interior design,Dubai,home design,home interior,room design,villa design,palace interior,pistachio green,luxury interior,best interior,modern classic
IONS DESIGN

Sumptuous Dining Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

بطريقة راقية وضع المصمم لمساته الفنية في هذا التصميم، طاولة مختلفة وفريدة بلونها الذهبي، مع مقاعد مريحة بلون أزرق أنيق ، أزهار بيضاء وديكورات بسيطة في باقي الغرفة تدل على ذوق فني في اختيار العناصر. 

6- إلى جانب المطبخ

Dining room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

أما إذا كنت تبحث عن حلول عملية وطريقة حديثة في التصميم يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، طاولة السفرة إلى جانب المطبخ في مساحة مفتوحة يفصل بينهما بار لتناول الإفطار والمشروبات السريعة، ديكورات عصرية متميزة مع اللونين اللبني والأبيض. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الدقة عند اختيار شكل الطاولة

Gorgeous Dining Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة رخام Blue dining room design,interior design,home design,home interior
IONS DESIGN

Gorgeous Dining Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

طاولة السفرة هي قطعة الأثاث الأساسية في غرفة السفرة، لذلك يجب اختيارها بشكل دقيق ومتناسب مع المساحة المخصصة لها: 

1- الغرفة المستطيلة تناسبها الطاولات المستطيلة أو البيضاوية. 

2- الغرفة المربعة تناسبها الطاولات المستديرة. 

3- الغرفة ذات الأبعاد غير المتساوية يمكن استخدام أي شكل من الطاولات تبعًا للمكان والمساحة المخصصة لها في ذلك الوقت.

اقرأ أيضًا: 15 تصميم مختلف ومميز لطاولة الطعام

8- حرية الحركة

Fascinating Formal Dining Room Design, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة رخام Blue dining room design,home design,home decor ideas,interior design,room design,dubai,Oman,luxury interior,home interior
IONS DESIGN

Fascinating Formal Dining Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

المساحات الكبيرة ميزة يجب الاستفادة منها، استخدم قطع الأثاث المهمة والمناسبة للغرفة بشرط عدم حدوث ازدحام وترك مساحة كافية لحرية الحركة داخل الغرفة.

9- الطريقة الأوربية في التصميم

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

وإن كنت من محبي التصميمات التي تنتمي إلى الحقبة الأوروبية الكلاسيكية فستجد أيضًا ما يناسبك مثل هذا التصميم الهاديء في ألوانه، كلاسيكي في قطع الأثاث، بسيط في اختيار الديكورات والإضاءة. 

10- ولا مانع من إضافة لمسة خاصة على لون الغرفة!

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة السفرة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

نفس التصميم السابق ولكن هذه المرة مع لون وردي رقيق مفعم بالأناقة. 

شاهد أيضًا: كيف تختار باليتة ألوان منزلك

كيف تصمم مطبخًا رائعًا؟ الأمر غاية في السهولة!
ما رأيكم في هذه الأفكار؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً