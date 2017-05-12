كيف تصمم غرفة سفرة فاخرة على الطريقة الخليجية؟

العنصر الأول هو اختيار المكان المناسب لغرفة السفرة، هل ستختار وضع الطاولة في مساحة مشتركة مع غرف أخرى مع وضع حدود وهمية في الديكور؟ أم أنت ممن يفضلون الغرف المستقلة بأربعة جدران؟

في الحالة الموجودة أمامنا في هذ التصميم توجد غرفة السفرة بجانب جلسة عربية وهذا يتيح سهولة الحركة على الضيوف عند الجلوس أو عندما يأتي تناول الطعام، كما يمنح المنزل خصوصية في باقي الغرف.

هذا التصميم الفاخر يتميز بوجود طاولة بيضاوية وكراسي مريحة، مع إضاءة متميزة ومرآة لعكس الإضاءة والشعور بالحيوية في الغرفة.