كيف تصمم غرفة سفرة فاخرة على الطريقة الخليجية؟

العنصر الأول هو اختيار المكان المناسب لغرفة السفرة، هل ستختار وضع الطاولة في مساحة مشتركة مع غرف أخرى مع وضع حدود وهمية في الديكور؟ أم أنت ممن يفضلون الغرف المستقلة بأربعة جدران؟
في الحالة الموجودة أمامنا في هذ التصميم توجد غرفة السفرة بجانب جلسة عربية وهذا يتيح سهولة الحركة على الضيوف عند الجلوس أو عندما يأتي تناول الطعام، كما يمنح المنزل خصوصية في باقي الغرف.
هذا التصميم الفاخر يتميز بوجود طاولة بيضاوية وكراسي مريحة، مع إضاءة متميزة ومرآة لعكس الإضاءة والشعور بالحيوية في الغرفة.
اختيار خامات الأقمشة وألوانها من أهم العناصر عند تصميم غرفة السفرة، وإذا أردت غرفة فاخرة وتصميم فخم لا بد من اختيار أنواع الأقمشة التي تتناسب مع ذلك، هنا في هذا المثال نجد اختيار الأقمشة القطيفة والستان والكتان الفاخر في الستائر ومقاعد السفرة أثّر بطريقة إيجابية على التصميم والديكور وأصبح لدينا غرفة أنيقة وراقية.
أيضًا الديكورات هي ما تحدد طريقة تصميمك وهويتك، إذا اخترت تصميم كلاسيكي فاخر كهذه الغرفة فمن الطبيعي اختيار ديكورات تليق به على الجدران والسقف، ثريا من الكريستال الخالص والنقي، زخارف على السقف والجدران وتشكيلات جبسية متميزة بالحفر كونت أشكال متميزة، مرايا ووحدات إضاءة، وأخيرًا أقمشة فاخرة بزخارف متناسقة مع الديكور وسجادة أنيقة يختم بها هذا التصميم الراقي.
هل فكرت من قبل في تصميم غرفة كبيرة تحتوي أكثر من طاولة ضخمة تكفي تجمع عائلي كبير أو حفلة في منزلك؟
يجب أن تفكر في ذلك إن كنت من محبي التجمعات والحفلات المستمرة، وهذا التصميم سيلهمك لصنع تصميم مميز وفريد في منزلك الخاص.
بطريقة راقية وضع المصمم لمساته الفنية في هذا التصميم، طاولة مختلفة وفريدة بلونها الذهبي، مع مقاعد مريحة بلون أزرق أنيق ، أزهار بيضاء وديكورات بسيطة في باقي الغرفة تدل على ذوق فني في اختيار العناصر.
أما إذا كنت تبحث عن حلول عملية وطريقة حديثة في التصميم يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، طاولة السفرة إلى جانب المطبخ في مساحة مفتوحة يفصل بينهما بار لتناول الإفطار والمشروبات السريعة، ديكورات عصرية متميزة مع اللونين اللبني والأبيض.
طاولة السفرة هي قطعة الأثاث الأساسية في غرفة السفرة، لذلك يجب اختيارها بشكل دقيق ومتناسب مع المساحة المخصصة لها:
1- الغرفة المستطيلة تناسبها الطاولات المستطيلة أو البيضاوية.
2- الغرفة المربعة تناسبها الطاولات المستديرة.
3- الغرفة ذات الأبعاد غير المتساوية يمكن استخدام أي شكل من الطاولات تبعًا للمكان والمساحة المخصصة لها في ذلك الوقت.
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المساحات الكبيرة ميزة يجب الاستفادة منها، استخدم قطع الأثاث المهمة والمناسبة للغرفة بشرط عدم حدوث ازدحام وترك مساحة كافية لحرية الحركة داخل الغرفة.
وإن كنت من محبي التصميمات التي تنتمي إلى الحقبة الأوروبية الكلاسيكية فستجد أيضًا ما يناسبك مثل هذا التصميم الهاديء في ألوانه، كلاسيكي في قطع الأثاث، بسيط في اختيار الديكورات والإضاءة.
نفس التصميم السابق ولكن هذه المرة مع لون وردي رقيق مفعم بالأناقة.
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