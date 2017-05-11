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ديكورات متنوعة من الإمارات لتزيين الأسقف بطرق مختلفة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Villa Interior design in UAE of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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ليس هناك أجمل من النظر إلى سقف المنزل لترى لوحة فنية راقية أو زخارف انيقة أو إضاءة ساحرة، فسقف الغرف رغم عدم اهتمام البعض بتزيينه وديكوراته إلى أن تأثيره على تصميم الغرفة أساسي ومهم، بل يغير من شكلها بالكامل! 

من الإمارات نأتيكم بتصميمات أنيقة ومختلفة بين الكلاسيكية والعصرية والمبتكرة والعربية الأصيلة، 28 فكرة لتزيين أسقف الغرف المختلفة بمنازلكم..

1- أشكال دائرية ومنحنيات من الجبس بعضها مثبت بداخله إضاءة مباشرة والنوع الآخر استخدم الإضاءة الغير مباشرة، وبذلك أصبحت إضاءة الغرفة بالكامل مثبتة داخل سقفها.

​ Harmony of modern comfort of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

2- لون واحد

Masterpiece of interior design from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وحدة الألوان من عوامل نجاح الزينة في سقف هذه الغرفة، فقد استخدم نفس اللون اللامع في طلاء الزخارف المنسدلة منها الثريا وعلى الأطراف الأربعة للسقف.

3- تشكيلات جبسية مميزة وكلاسيكية زينت سقف غرفة المعيشة، مع استخدام مصابيح إضاءة صغيرة على جانبي السقف بطريقة مميزة.

Luxury majlis design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

4- ارتفاعات مختلفة استخدمت في تزيين هذا التصميم المودرن، مع إضاءات متناسقة وموزعة بطريقة جيدة على الجوانب والفجوات الموجودة في كل أنحاء السقف.

​ Clinic Interior design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

5- نظرة فنية نراها في تصميم هذا السقف، نفس اللوحة المرسومة على الجدار نراها مرسومة داخل الدائرة المنسدّل منها الثريا، تناغم وفن وأناقة في هذه الغرفة.

Beautiful living room from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

6- نجوم لامعة

Pool Design of Katrina Antonovich, Paradise Oasis in Your Own Home, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مسبح
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

فكرة مبتكرة للغاية، استخدم المصمم مصابيح كثيرة داخل كل نجفة ومسلّطة على السقف، ثم استخدم بطريقة ذكية ماجة عاكسة على السقف المصمم على شكل سماء وسحب فاستطاع بذلك صنع انعكاسات ضوئية صغيرة على السقف مباشرة إلى المسبح من أسفله، يجب أن نحيي هذه الطريقة المبتكرة في التصميم! 

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7- الأسقف المعلّقة وحدها طريقة جميلة لتزيين غرفتك، ومع إضافة الزجاج والإضاءات المختلفة على درجات السقف يصبح له تأثير أقوى.

Modern living room interior of Katrina Antonovich 2, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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8- تشكيلات من الزجاج الصغير والملون زينت مركز سقف الغرفة بطريقة ساحرة.

​Houses Design in the classical style of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

9- بدلَا من استخدام اللون الأبيض التقليدي في إضاءة السقف، هذه المرة استخدم المصمم إضاءة زرقاء منحت الغرفة جاذبية خاصة.

​ Colorful interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

10- مستطيلات متداخلة وتصميم مودرن لسقف الغرفة يتناسب مع نمط التصميم والديكورات المنتشرة بها..

Contemporary style in interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

11- وحدات إضاءة صغيرة وموزعة بطريقة جيدة على طول السقف طريقة سهلة لمنحه ديكورًا مميزًا

Luxury Modern Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

12- لوحة على سقف المطبخ

​ Design Ideas for large kitchen of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مطبخ
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

تصميم مميز لسقف أحد المطابخ، رسم فيه الخبراء لوحة أنيقة من الورود الملونة باستخدام الجبس المادة الأكثر شهرة في عالم تزيين وديكور الأسقف لسهولة تشكيلها وتلوينها. 

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13- خطوط وزخارف ذهبية على السقف لغرفة مجلس عربية فاخرة

The charm of the oriental style interiors Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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14- سحر الأزرق هو عنوان ديكور السقف في غرفة نوم جاءت بتصميم راقي ومريح ينشر السلام الداخلي عند وجودك فيها.

Palatial bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

15- مربعات من الزجاج على سقف الغرفة تسمح بدخول إضاءة طبيعية من السقف وتعطي شكلًا مميزًا للديكور.

​Office interior design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مكتب عمل أو دراسة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

16- ليس هناك أجمل وأنقى من استخدام النجف الكريستال الكبير لتزيين سقف غرفتك الكلاسيكية.

Hospitality interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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17- البساطة من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية للوصول إلى أناقة ورقي نراها واضحةً في هذه الغرفة.

Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

18- استخدام ألوان لطلاء جزء من السقف طريقة سهلة أيضًا للحصول على ديكور مميز ومتناسق مع باقي التصميم.

​ Master bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

19- تناغم واضح بين الزخارف على السقف والموجودة على الجدران

Sumptuous bedroom design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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20- خطوط دقيقة ومواد متنوعة من (الزجاج والكريستال والجبس) زينت سقف هذا القصر الفخم.

Villa Interior design in UAE of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

21- الإضاءة هي كلمة السر في أي تصميم، وهنا نرى اعتماد المصمم الكامل في تزيين السقف على استخدام الثريا وظلال الإضاءة على محيطه.

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IONS DESIGN

Extravagant yet pleasingly simple and elegant Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

22- الإضاءة مرة أخرى ولكن هذه المرة بطريقة حديثة وعصرية

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IONS DESIGN

Delightful Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

23- ورق الحائط على السقف!

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Peek on the Glamorous Master Bedroom Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

نعم كما سمعت، فعلى حدود سقف هذه الغرفة استخدم ورق الحائط بزخارف لامعة بسيطة وجذّابة. 

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24- فجوة دائرية في منتصف الغرفة لتثبيت الثريا أصبحت المركز ومحط الأنظار!

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Stylish Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

25- زخارف أندلسية وعربية راقية زينت سقف غرفة مجلس بتصميم يجمع بين العراقة والحداثة.

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Thriving Legacy Through Luxurious Moroccan Majlis Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

26- الكرانيش والفيوتك على محيط السقف تعطيه ستايل كلاسيكي رائع وشكل جمالي للغرفة بأكملها.

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Majestic Bedroom Interior

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

27- سطح أملس ومصمت من الجبس يزين السقف بطريقة الأسقف المعلّقة، وإضاءة من على الجوانب تزيد من جاذبيته.

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

28- تصميم آخر من الأسقف المعلّقة يوضح جاذبيتها وقدرتها الفريدة على إضفاء أناقة وسحر عند استخدام الإضاءة من خلالها..

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

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