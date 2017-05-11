ديكورات متنوعة من الإمارات لتزيين الأسقف بطرق مختلفة

ليس هناك أجمل من النظر إلى سقف المنزل لترى لوحة فنية راقية أو زخارف انيقة أو إضاءة ساحرة، فسقف الغرف رغم عدم اهتمام البعض بتزيينه وديكوراته إلى أن تأثيره على تصميم الغرفة أساسي ومهم، بل يغير من شكلها بالكامل!
من الإمارات نأتيكم بتصميمات أنيقة ومختلفة بين الكلاسيكية والعصرية والمبتكرة والعربية الأصيلة، 28 فكرة لتزيين أسقف الغرف المختلفة بمنازلكم..
وحدة الألوان من عوامل نجاح الزينة في سقف هذه الغرفة، فقد استخدم نفس اللون اللامع في طلاء الزخارف المنسدلة منها الثريا وعلى الأطراف الأربعة للسقف.
فكرة مبتكرة للغاية، استخدم المصمم مصابيح كثيرة داخل كل نجفة ومسلّطة على السقف، ثم استخدم بطريقة ذكية ماجة عاكسة على السقف المصمم على شكل سماء وسحب فاستطاع بذلك صنع انعكاسات ضوئية صغيرة على السقف مباشرة إلى المسبح من أسفله، يجب أن نحيي هذه الطريقة المبتكرة في التصميم!
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تصميم مميز لسقف أحد المطابخ، رسم فيه الخبراء لوحة أنيقة من الورود الملونة باستخدام الجبس المادة الأكثر شهرة في عالم تزيين وديكور الأسقف لسهولة تشكيلها وتلوينها.
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نعم كما سمعت، فعلى حدود سقف هذه الغرفة استخدم ورق الحائط بزخارف لامعة بسيطة وجذّابة.
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