ديكورات متنوعة من الإمارات لتزيين الأسقف بطرق مختلفة

ليس هناك أجمل من النظر إلى سقف المنزل لترى لوحة فنية راقية أو زخارف انيقة أو إضاءة ساحرة، فسقف الغرف رغم عدم اهتمام البعض بتزيينه وديكوراته إلى أن تأثيره على تصميم الغرفة أساسي ومهم، بل يغير من شكلها بالكامل!

من الإمارات نأتيكم بتصميمات أنيقة ومختلفة بين الكلاسيكية والعصرية والمبتكرة والعربية الأصيلة، 28 فكرة لتزيين أسقف الغرف المختلفة بمنازلكم..