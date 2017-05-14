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واجهات القصور والمنازل الإماراتية طريقك للرفاهية

Eman Rifaat Eman Rifaat
​Architectural project in modern style by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
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واجهة المنزل هي أول ما تراها عيناك عند الدخول إليه، ما هو الانطباع الأول الذي تريد تركه عند المارة والضيوف؟ وما هي الشخصية والنمط الذي ستفرضه على تصميم الواجهة من الخارج ليصبح عنوانًا وبداية للتصميم الداخلي؟ 

أيًا ما سيكون اختيارك وذوقك ستجده معنا في هذا الكتاب الذي يضم 10 أفكار لتصميم واجهات القصور والفلل، لن نترككم تتخيلوا أكثر بل سنأخذكم مباشرة لتشاهدوا معنا التنوع والرفاهية في الصور القادمة! 

1- خامات متنوعة في قلب الصحراء

Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

التصميم الخارجي لهذه الفيلا يعطينا انطباعًا مميزًا عن أناقة وتنوع الديكورات الداخلية بها، نرى استخدام اللون الأبيض في طلاء الواجهة بشكل أساسي مع إعطائها لمسة عصرية باستخدام الزجاج لتغطية النوافذ والشرفات، والاستعانة ببلاطات صغيرة تعطينا نفس شكل ولون الخشب، فكما هو واضح وجود هذه الفيلا في بيئة صحراوية يصعب استخدام الخشب في الواجهة لعدم تحمله التغيرات الطبيعية في هذه البيئة ومع ذلك أذهلنا المصمم بذكاء واستبدله ببلاطات صغيرة دون تغيير في الشكل!

أما الحديقة الموجودة في مدخل البوابة وضع حولها سور يفصلها عن باقي المدخل مع استخدام نخيل وشجيرات على جوانب الفيلا المختلفة، وكما نلاحظ في الجانب الخلفي توجد الحديقة الأساسية، وعلى الجانب الآخر نرى جراج مغطى بسقف لحماية السيارات من أشعة الشمس والأتربة والأمطار. 

​الرخام والحجر

Architecture Masterpieces of Katrina Antonovich , Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وما يوجد خارج سور الفيلا لا يقل أهمية عما بداخلها، ونظرًا لوجودها مباشرةً على الشارع كان من المهم استخدام خامات صلبة وأنيقة في ذات الوقت، فوقع الاختيار على بلاطات من الرخام وفي المنتصف مدخل للسيارات من الأحجار الصغيرة رمادية اللون. 

2- واجهة عصرية

​Architectural project in modern style by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

التصميمات العصرية والخطوط البسيطة من أكثر الأفكار تنوعًا وثراءً، ويمكن من خلالها استخدام خامات وأشكال وألوان متعددة دون الخوف من الخروج عن النمط، نجد هذه الواجهة مثالًا حيًا على تماثل وبساطة الواجهات العصرية، تماثل على الجانبين، واجهة مصمتة ونوافذ زجاجية غير شفافة تعطي من بالداخل خصوصية فكما نرى لا يوجد سور حول الفيلا من الخارج. 

النباتات اعطت روحًا جميلة ومرحبة للمدخل، والإضاءات الأرضية جاءت بطريقة جذّابة وأنيقة. 

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مدخل جانبي للجراج يقع أسفل الفيلا مباشرةً على الشارع

​Architectural project in modern style by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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3- فخامة القصور القديمة

Royal villas design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

في هذه الصورة نرى مثالًا واضحًا مستنبطًا من القصور القديمة والزخارف المميزة الجبسية تغطي الواجهة بالكامل، عواميد من الرخام، وحدائق مقسمة بطريقة تضمن حصولها على رعاية جيدة، إضاءات تغطي المدخل بالكامل.

4- ستايل أمريكي

The best exteriors design of architect Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

على غرار المنازل الأمريكية صممت هذه الواجهة باللون الأبيض والزخارف البسيطة، مع حديقة عشبية بسيطة أيضًا وأشجار محيطة بجوانب الفيلا. 

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5- واجهة زجاجية

Houses in bungalows style of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

أصبح الزجاج الآن من أشهر الخامات في تغطية الواجهات الحديثة، فهي تلك الخامة التي تتمتع بالمظهر الراقي والأنيق وتعطي الانعكاسات الجميلة والمظهر العصري، مميزات كثيرة نرى جميعها في هذه الصورة. 

استخدام النخيل في الواجهة مع الزجاج كان اختيار ذكي، فالنخل بطوله ولونه الأخضر يتداخل مع شفافية الزجاج وينتج لنا هذا المظهر الراقي.

6- الاستعانة بالنوافير

Architectural design of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

هي بالفعل إحدى الطرق القديمة والتقليدية في تصميم واجهات القصور، ولكنها لا تموت مع مرور الزمن بل يظل لها بريق خاص ومظهر متميز عندما نراها في مدخل الفيلا أو القصر، نافورة كبيرة وروح جميلة وهواء نقي ينتج من وجود الماء في المدخل.

7- أعلى درجات الأمان

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IONS DESIGN

Elegant Modern Exterior Design Ideas

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الأمان والخصوصية من أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند تصميم واجهة المنزل مهما كان حجمه، في هذه الواجهة نرى درجة كبيرة من الخصوصية، فالسور المحيط بالفيلا لا يسمح برؤية واضحة لمن بالداخل مع وجود بوابات إلكترونية وكاميرات وأجهزة إنذار، كلها أشياء مهمة في عصرنا الحالي، وفي نفس الوقت لا تمنع التمتع بمظهر عصري ومتميز كما نرى.

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8- الأبيض والأسود

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IONS DESIGN

Exploring Luxurious Homes : Enchanting Exterior Architecture

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

يظل استخدام اللون الأبيض مع لمسات من الأسود مصدر سحر للعين، في هذه الواجهة البيضاءزيّن المصمم البوابة والشرفات بتشكيلات من الصلب المطلية باللون الأسود والتي كان لها تأثير مختلف ومتميز عن جميع التصميمات السابقة. 

9- عندما تقرر وجود حديقة في مدخل المنزل يجب اختيار أنواع النباتات التي يسهل العناية بها ولاتي تعطكي مظهرًا أنيقًا ومنظمًا للمدخل.

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN منازل
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

10- أهمية الإضاءة

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN منازل
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

بالإضافة إلى السحر والأناقة التي تضيفها الإضاءة إلى مداخل وممرات الفيلا من الخارج، فهي عامل أمان مهم للحصول على رؤية واضحة لما يحدث بالخارج طوال فترات الليل.

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