13 تصميم مميز لحمامات السباحة استقبل بها هذا الصيف

مع بداية فصل الصيف كيف سيحلو الجو دون وجود مسبح منعش في الحديقة أو حتى في المساحة الداخلية من المنزل؟!

المياه هي الروح والمتنفس الذي نلجأ إليه في فصل الصيف مع الحر الشديد، ولأن كثير منا لن يستطيع قضاء عطلة الصيف بأكملها في مدينة ساحلية والاستمتاع بشواطيء البحار المختلفة، يمكنك جلب هذا الجو الساحر إلى منزلك والاستمتاع بمياه مسبحك طوال فصل الصيف بل كل أيام السنة!، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية والراحة والأمان وقضء أوقات ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء.

في هذا الكتاب ستجدون تصميمات مختلفة لحمامات سباحة داخلية وخارجية تناسب المساحات المختلفة يمكنكم تطبيق الأفضل منها في منازلكم..