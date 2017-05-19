13 تصميم مميز لحمامات السباحة استقبل بها هذا الصيف

مع بداية فصل الصيف كيف سيحلو الجو دون وجود مسبح منعش في الحديقة أو حتى في المساحة الداخلية من المنزل؟!
المياه هي الروح والمتنفس الذي نلجأ إليه في فصل الصيف مع الحر الشديد، ولأن كثير منا لن يستطيع قضاء عطلة الصيف بأكملها في مدينة ساحلية والاستمتاع بشواطيء البحار المختلفة، يمكنك جلب هذا الجو الساحر إلى منزلك والاستمتاع بمياه مسبحك طوال فصل الصيف بل كل أيام السنة!، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية والراحة والأمان وقضء أوقات ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء.
في هذا الكتاب ستجدون تصميمات مختلفة لحمامات سباحة داخلية وخارجية تناسب المساحات المختلفة يمكنكم تطبيق الأفضل منها في منازلكم..
أول التصميمات في هذا الكتاب ساحرة، فبالإضافة إلى جمال المسبح وحجمه المثالي وتغطيته مساحة كبيرة من الفناء الخارجي، أضافت هذه البرجولا بالستائر البيضاء رومانسية وسحرًا خاصًا على التصميم.
إذا كنت تبحث عن الفخامة فالرخام في أرضية المسبح والأرضية الموجودة حوله سيعطيك هذه الميزة، بالإضافة إلى ديكور راقي في باقي المساحة المخصصة للمسبح، شيزلونج يحمل نفس طريقة التصميم الفخمة بخطوط ذهبية أنيقة، وأخيرًا بالإضافة إلى المسبح يوجد بانيو سبا لتنعم بجلسة استرخاء ليس لها مثيل.
ليس مهمًا أن تحظى بمسبح كبير ومساحة ضخمة من أجله، بل يمكنك اختيار تصميم صغير كهذا مناسب للمساحة المتاحة لديك، لا تجعل صغر المساحة يقيدك أو يحرمك من الاستمتاع بوجود مسبح في منزلك!
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وإذا كانت الخصوصية من أولوياتك يمكنك تصميم حمام سباحة داخلي وجدران مصمتة فلا يمكن لمن بالخارج خرق خصوصيتك، هذا التصميم الأنيق والإضاءات الساحرة منحت المسبح سحرًا وتألقًا ليس له مثيل.
تصميم يشبه حمامات السباحة التي نراها في الفنادق الكبيرة، مع وجود نافورة ومسبح غير عميق للأطفال إلى جانب المسبح الرئيسي، تصميم مكتمل الأركان وسط حديقة رائعة ونباتات خضراء تجعلك وسط الطبيعة وأنت في منزلك.
استخدام النوافير الجانبية الصغيرة سمة جديدة وعصرية في تصميم المسابح، هنا أيضًا يتمتع المسبح بميزة أخرى وهي وجود وحدات إضاءة صغيرة على محيطه تضيف إليه رونقًا خاصًا في ساعات الليل.
وإن كنت من محبي الفنون ولديك ذوق خاص في كل قطعة تمتلكها في منزلك، فعليك باستخدام بلاطات صغيرة زرقاء وتصميم لوحة من الموزاييك في أرضية مسبحك وسترى تأثيرها الرائع على الشكل النهائي!
أما هذا التصميم الذي يأتينا من أحد القصور العربية فهو تصميم عربي أصيل، إضاءة الفوانيس، والأعمدة تحيط بالمسبح الموجود على مساحة كبيرة من الحديقة يعطينا فخامة نريد ان نمتكلها جميعًا في منازلنا!
حمامات السباحة العصرية والبسيطة هي الأفضل والأنقى في تصميمها وهذا أحد الأمثلة التي تثبت أن البساطة وحدها تعطي جمال وأناقة دون الحاجة إلى أي إضافات.
وفي حالة الأبعاد المستطيلة والأفنية الصغيرة فاختيار مسبح بتصميم مستطيل حل مثالي وعملي.
هنا أيضًا خصصت مساحة طولية للمسبح ولكن هذه المرة غطت الأعمدة الخشبية والزجاج سقف وجدار المسبح المطل على الحديقة.
إذا أردت إضافة لمسة دافئة على منطقة المسبح والفناء الخارجي يمكنك اختيار الإضاءات الحمراء والصفراء مع استخدام بلاطات على الجدران بألوان دافئة كالبرتقالي والأحمر والأصفر لتكوّن بها لوحات جميلة كالموجودة على جدار هذا المسبح.
أما إن كنت تمتلك مساحة ضخمة لمسبحك فلم لا تجعلها مساحة متكاملة مكونة من مسبح وصالة رياضية صغيرة وجاكورزي إلخ؟!
ويمكنك الآن بناء مسبحك الخاص والاستعانة بالتفاصيل من هذا الكتاب: 9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)