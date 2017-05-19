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13 تصميم مميز لحمامات السباحة استقبل بها هذا الصيف

Eman Rifaat Eman Rifaat
Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna مسبح
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مع بداية فصل الصيف كيف سيحلو الجو دون وجود مسبح منعش في الحديقة أو حتى في المساحة الداخلية من المنزل؟! 

المياه هي الروح والمتنفس الذي نلجأ إليه في فصل الصيف مع الحر الشديد، ولأن كثير منا لن يستطيع قضاء عطلة الصيف بأكملها في مدينة ساحلية والاستمتاع بشواطيء البحار المختلفة، يمكنك جلب هذا الجو الساحر إلى منزلك والاستمتاع بمياه مسبحك طوال فصل الصيف بل كل أيام السنة!، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية والراحة والأمان وقضء أوقات ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء. 

في هذا الكتاب ستجدون تصميمات مختلفة لحمامات سباحة داخلية وخارجية تناسب المساحات المختلفة يمكنكم تطبيق الأفضل منها في منازلكم..

1- رومانسي وساحر

​Beautiful landscape design from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design حديقة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

أول التصميمات في هذا الكتاب ساحرة، فبالإضافة إلى جمال المسبح وحجمه المثالي وتغطيته مساحة كبيرة من الفناء الخارجي، أضافت هذه البرجولا بالستائر البيضاء رومانسية وسحرًا خاصًا على التصميم.

2- رفاهية بلا حدود

Luxurious pool design from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مسبح
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

إذا كنت تبحث عن الفخامة فالرخام في أرضية المسبح والأرضية الموجودة حوله سيعطيك هذه الميزة، بالإضافة إلى ديكور راقي في باقي المساحة المخصصة للمسبح، شيزلونج يحمل نفس طريقة التصميم الفخمة بخطوط ذهبية أنيقة، وأخيرًا بالإضافة إلى المسبح يوجد بانيو سبا لتنعم بجلسة استرخاء ليس لها مثيل. 

3- على مساحة صغيرة

​ Best Landscaping ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

ليس مهمًا أن تحظى بمسبح كبير ومساحة ضخمة من أجله، بل يمكنك اختيار تصميم صغير كهذا مناسب للمساحة المتاحة لديك، لا تجعل صغر المساحة يقيدك أو يحرمك من الاستمتاع بوجود مسبح في منزلك!

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4- خصوصية كاملة

Pool Design of Katrina Antonovich, Paradise Oasis in Your Own Home, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منتجع
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وإذا كانت الخصوصية من أولوياتك يمكنك تصميم حمام سباحة داخلي وجدران مصمتة فلا يمكن لمن بالخارج خرق خصوصيتك، هذا التصميم الأنيق والإضاءات الساحرة منحت المسبح سحرًا وتألقًا ليس له مثيل. 

5- مسبح فندقي!

Interior the swimming pool of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design مسبح
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

تصميم يشبه حمامات السباحة التي نراها في الفنادق الكبيرة، مع وجود نافورة ومسبح غير عميق للأطفال إلى جانب المسبح الرئيسي، تصميم مكتمل الأركان وسط حديقة رائعة ونباتات خضراء تجعلك وسط الطبيعة وأنت في منزلك.

6- إضاءة جيدة ونافورة جميلة

Landscaping in Dubai of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design منازل
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

استخدام النوافير الجانبية الصغيرة سمة جديدة وعصرية في تصميم المسابح، هنا أيضًا يتمتع المسبح بميزة أخرى وهي وجود وحدات إضاءة صغيرة على محيطه تضيف إليه رونقًا خاصًا في ساعات الليل. 

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7- أرضية موزاييك

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers مسبح
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

وإن كنت من محبي الفنون ولديك ذوق خاص في كل قطعة تمتلكها في منزلك، فعليك باستخدام بلاطات صغيرة زرقاء وتصميم لوحة من الموزاييك في أرضية مسبحك وسترى تأثيرها الرائع على الشكل النهائي!

8- أصالة التصميمات العربية

Fabulous Interior Design in Arabian Style, Premdas Krishna Premdas Krishna مسبح
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

أما هذا التصميم الذي يأتينا من أحد القصور العربية فهو تصميم عربي أصيل، إضاءة الفوانيس، والأعمدة تحيط بالمسبح الموجود على مساحة كبيرة من الحديقة يعطينا فخامة نريد ان نمتكلها جميعًا في منازلنا! 

9- مودرن وبسيط

Casa Liniers, FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION مسبح الخرسانة
FILIPPIS/DIP – DISEÑO Y CONSTRUCCION

FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION
FILIPPIS/DIP – DISEÑO Y CONSTRUCCION
FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION

حمامات السباحة العصرية والبسيطة هي الأفضل والأنقى في تصميمها وهذا أحد الأمثلة التي تثبت أن البساطة وحدها تعطي جمال وأناقة دون الحاجة إلى أي إضافات. 

10- للمساحات الطولية

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وفي حالة الأبعاد المستطيلة والأفنية الصغيرة فاختيار مسبح بتصميم مستطيل حل مثالي وعملي. 

11- غطاء من الزجاج والخشب

Casa no Campeche, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مسبح
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

هنا أيضًا خصصت مساحة طولية للمسبح ولكن هذه المرة غطت الأعمدة الخشبية والزجاج سقف وجدار المسبح المطل على الحديقة. 

12- روح دافئة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مسبح
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إذا أردت إضافة لمسة دافئة على منطقة المسبح والفناء الخارجي يمكنك اختيار الإضاءات الحمراء والصفراء مع استخدام بلاطات على الجدران بألوان دافئة كالبرتقالي والأحمر والأصفر لتكوّن بها لوحات جميلة كالموجودة على جدار هذا المسبح.

13- صالة رياضية ومسبح

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd مسبح
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

أما إن كنت تمتلك مساحة ضخمة لمسبحك فلم لا تجعلها مساحة متكاملة مكونة من مسبح وصالة رياضية صغيرة وجاكورزي إلخ؟! 

ويمكنك الآن بناء مسبحك الخاص والاستعانة بالتفاصيل من هذا الكتاب: 9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)

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