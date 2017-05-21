بين الكلاسيكي والمودرن والعربي.. 18 تصميم للنجف من الخليج

النجف أو ما يسميه البعض الثريا واحد من عناصر الديكور المهمة في الإضاءة، مهما كان نمط تصميمك ستجد الشكل المناسب للنجفة الملائمة له، كلاسيكي أو عصري أو عربي ستجد تصميمات مختلفة تناسبك في هذا الكتاب، جميعها يتفق في أهمية هذا العنصر داخل الغرفة وتأثيره المذهل على الديكور.