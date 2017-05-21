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بين الكلاسيكي والمودرن والعربي.. 18 تصميم للنجف من الخليج

Eman Rifaat Eman Rifaat
Hospitality interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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النجف أو ما يسميه البعض الثريا واحد من عناصر الديكور المهمة في الإضاءة، مهما كان نمط تصميمك ستجد الشكل المناسب للنجفة الملائمة له، كلاسيكي أو عصري أو عربي ستجد تصميمات مختلفة تناسبك في هذا الكتاب، جميعها يتفق في أهمية هذا العنصر داخل الغرفة وتأثيره المذهل على الديكور.

1- الكريستالات هي السمة المميزة للنجف في القصور الفخمة، شكلها اللامع مع انعكاس الإضاءة عليها يجعل منها عنصرًا فعالًا في فخامة الديكور، هنا في مدخل القصر نراها متفرّدة بأناقتها وشكلها المثالي.

Beautiful house interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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2- مثال آخر لاستخدام النجف الكريستال، في هذه المرة تأتي الثريا متوسطة سلم القصر بطولها وحجمها الكبيرين لتصبح هي العامل الأساسي في ديكور السلم بالكامل.

Hospitality interiors of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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3- طويلة ورفيعة في مركز السقف المربع، الإضاءة البيضاء والزجاج في تصميم السقف مع الزخارف الذهبية المنتشرة في ديكور السلم والطابق العلوي من الفيلا صنعت مزيجًا رائعًا من الفخامة والرقي.

Villa Interior design in UAE of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

4- نخرج من إطار الكريستالات لننتقل إلى شكل آخر من النجف الكلاسيكي، هذه المرة بتصميم بسيط ولون أسود أنيق تتوسط سقف غرفة المعيشة.

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IONS DESIGN

Trendy and Timeless Sitting Room Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

5- كلما كان ارتفاع السقف أكبر، كان استخدام النجف الطويل أكثر جمالًا، في المدخل صنعت هذه النجفة فارقًا ملحوظًا بطولها وتصميمها المخروطي.

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IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

6- الشكل الكلاسيكي والتقليدي للنجفة مع استخدام إضاءة مناسبة ووضعها في مكان جيد في غرفتك سيحقق نجاحًا باهرًا ولن تحتاج إلى الابتكار عندما تمتلك هذه المقومات في يديك.

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

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7- تصميم مختلف في أحد الممرات لنجفة في سقف مدرج يحتوي إضاءة جانبية في كل درجة من درجاته، والنجفة تعبّر عن مركزه في النهاية.

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN الممر الحديث، المدخل و الدرج
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

8- إبداع لا حدود له

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة نوم
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

الإبداع والابتكار ليس حكرًا على نمط واحد من التصميم، فحتى الكلاسيكية التي تلتزم بالشكل العتيق والمثالي يمكن فيها الابتكار وصنع لوحة فنية كالموجودة في هذا التصميم، الإضاءة هذه المرة جاءت بطريقة مختلفة وساحرة مع استخدام كريستالات كونت إطارين متداخلين لهذه الإضاءة.

9- إذا اخترت الفضيات ودرجاتها فعليك برؤية هذه النجفة المثالية مع زخارف السقف الجبسية باللون الفضي التي صنعت منها تحفة فنية.

Masterpiece of interior design from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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10- بيت من النور يزين مدخل الفيلا بشكل مذهل.

​ Entrance interior design ideas by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

11- ما رأيك في هذه النجفة باللون الأخضر؟ تصميم جميل ولون رائع!

​ Bedroom interior in classic style by Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

12- اللون الذهبي والشمعدان الطويل من الطرق الكلاسيكية القديمة ولكن موضتها لا تزول!

Beautiful bedroom Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

13- أما التصميمات الحديثة فلا يوجد بها حدود للإبداع، الأزرق والفضي مزيج جميل.

Dining room interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة السفرة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

14- شكل مخروطي وطويل وتصميم عصري للنجفة يتناغم مع التصميم الزجاجي لهذه الفيلا.

Luxury Modern Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

15- لأول مرة أشاهد مثل هذا التصميم، مبتكرة وأنيقة وتصلح جدًا مع التصميمات المينيمال.

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IONS DESIGN

Lounge Room Design in Refined Transitional Style

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

16- مزيج بين الكلاسيكي والعصري في درجة أرجوانية أنيقة.

​ Stylish interiors bedrooms from Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة نوم
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

17- التصميمات العربية والأشكال الإسلامية لفوانيس الإضاءة إضافة مميزة لمنزلك وخصوصًا في غرفة المجلس.

Interior design Arabic style of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

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18- والختام مع طريقة عربية أصيلة وتصميم مغربي لنجفة من المعدن بلون نحاسي تذكرنا بالقصور الأندلسية.

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Thriving Legacy Through Luxurious Moroccan Majlis Interior Design

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IONS DESIGN
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