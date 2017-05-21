بين الكلاسيكي والمودرن والعربي.. 18 تصميم للنجف من الخليج

النجف أو ما يسميه البعض
الثريا واحد من عناصر الديكور المهمة في الإضاءة، مهما كان نمط تصميمك ستجد الشكل المناسب للنجفة الملائمة له، كلاسيكي أو عصري أو عربي ستجد تصميمات مختلفة تناسبك في هذا الكتاب، جميعها يتفق في أهمية هذا العنصر داخل الغرفة وتأثيره المذهل على الديكور.
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الإبداع والابتكار ليس حكرًا على نمط واحد من التصميم، فحتى الكلاسيكية التي تلتزم بالشكل العتيق والمثالي يمكن فيها الابتكار وصنع لوحة فنية كالموجودة في هذا التصميم، الإضاءة هذه المرة جاءت بطريقة مختلفة وساحرة مع استخدام كريستالات كونت إطارين متداخلين لهذه الإضاءة.
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