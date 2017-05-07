ديكورات شقة معاصرة من فيينا بالصور

شقة H & M في فيينا، التي تجمع بين الروعة والأصالة مع عناصر التصميم المعاصر، التي جعلت البيئة ذات حضور قوي. تم إنشاء هذه الشقة من قبل استوديو Destilat Design . التصميم الداخلي يناسب أولئك الذين يتطلعون إلى جلب منزل من الطراز القديم إلى منزل معاصر مع الحفاظ على أصالته وخصائصه الساحرة.

تابع معنا المقال لتتعرف أكثر على تفاصيل ديكور هذه الشقة الرائعة.