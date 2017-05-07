ديكورات شقة معاصرة من فيينا بالصور

شقة H & M في فيينا، التي تجمع بين الروعة والأصالة مع عناصر التصميم المعاصر، التي جعلت البيئة ذات حضور قوي. تم إنشاء هذه الشقة من قبل استوديو Destilat Design . التصميم الداخلي يناسب أولئك الذين يتطلعون إلى جلب منزل من الطراز القديم إلى منزل معاصر مع الحفاظ على أصالته وخصائصه الساحرة.
تابع معنا المقال لتتعرف أكثر على تفاصيل ديكور هذه الشقة الرائعة.
تصميم خارج عن المألوف للحمام، والذي يتوسط غرفة النوم وباقي الغرف. الإضاءة هادئة وناعمة ستجعلك تستمتع بحمام مريح. مرآة بعرض الحائط لمزيد من السطوع واللمعان. سجادة في وسط الحمام مصنوعة من نفس المادة كما السجادة في غرفة المعيشة الصغيرة.
الألوان الصامتة المستخدمة في جميع أنحاء الشقة هو المفتاح لتوليد هذا الشعور المعاصر. السقف العالي الرائع، يبدو وكأنه نقطة انطلاق لإلقاء نظرة على هذه الغرفة. من السهل أن نرى كيف أن باقي تصميم الغرفة يتطلب ترك السقف على الطراز القديم بزخارفه الجميلة، وملء الغرفة بالأشياء التي من شأنها تعزيز النمط المعاصر. نلاحظ توفر عنصر التهوية بفضل السقف العالي وعنصر الإضاءة مع الستائر شبه الشفافة الموجودة على الجانب الأيسر، بالإضافة للمصباح الضوئي فوق الطاولة، مع طبقات متعددة من التول مثل راقصة البالية. مصباح أخر حديث يوجد فوق طاولة المطبخ، مصباح ثالث ويعتبر الرئيسي والذي يتوسط المساحة. المميز في المصابيح الثلاثة أن كل واحدة منها تخدم المنطقة الموجودة بها ولكن لا ينبغي أن تعمل كلها في آن واحد.
الإضاءة طبيعة والاصطناعية جعلت المساحة مضيئة بشكل هائل وكأنها حلم، كما ساعد لون الأرضية الناعم على زيادة هذا الإشراق.
غرفة المعيشة في الصورة السابقة والمدموجة مع باقي الغرف، وهناك غرفة معيشة أخرى. هذه الغرفة أصغر وسقفها أقل زخرفة، وذات نوافذ طويلة تمتد من الأرض للسقف، جعلت المساحة مثيرة للإعجاب. لاحظ أنه تم استخدام السجاد بدلا من الأرضيات الخشبية، مما أعطى شعور أكثر راحة.
لاحظ التصميم المعاصر للبانيو وللأرضية الرخامية وجدران السيراميك كلها بلون موحد أعطت تأثير هادئ ومريح.
الأن عرفنا كيف يتم تغطية الحمام ويجعله مخفي عن الأنظار بواسطة تلك الستائر العملاقة. إنه بديل شجاع للباب. وبالطبع لن يدخل أحد منطقتك الخاصة إذا لم يكن من أفراد العائلة… فلا تقلق فهي جيدة بالفعل.
مرة أخرى يظهر مصباح التول في غرفة النوم. هل لاحظت معي التصميم البسيط والأنيق بنفس الوقت، لاحظ السرير المنخفض الذي أعطى مساحة إضافية للغرفة، الطاولة بلون أبيض على جانبي السرير من جذع شجرة بلون. لوحتين على الجدار أعطت لمسة غموض ساحرة للغرفة.
سترى في هذه الشقة أنماط مبهمة وغير مفسرة ولكنها بنفس الوقت منطقية وعملية، مثلا هذا السرير المحشور بين جدارين.
مصباح التول من جديد في غرفة الأطفال، كما نلاحظ الموكيت في كل الغرفة لمزيد من الأمان للغرفة، ولكن الجزء الأكثر جاذبية للطفل في هذه الغرفة هو الجزء المخصص للألعاب ومكتبة الكتب تلك المساحة هي التي تعطي الطفل حريته.
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