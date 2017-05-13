14 نموذج لظهر السرير يمكنك عمله بنفسك

هل مللت شكل غرفة نومك؟ هل تريد الحصول على لمسات جديدة بأقل التكاليف؟ ماذا لو قلت لك أنك تستطيع عمل تصميم جديد لظهر السرير بنفسك سيعيد تعريف غرفة نومك ويزينها بشكل مميز ورائع. ففي هذه الأيام يأتي الأثاث بوحدات ظهر منفصلة عن الأسرة والذي يمكنك من تغير ظهر السرير كل فترة ويعطيك إحساس بالانتعاش والتغير ويجنبك الملل.

هناك عدد من الأفكار البسيطة والمعقدة، والتي تناسب جميع الأذواق والطرز. ولكن اليوم سوف نقوم بعرض 14 فكرة مميزه يمكنك صنعها بنفسك مع شرح مبسط لطريقة الصنع لنساعدك لإطلاق العنان لمهاراتك الفنية، فتعالوا معنا لنستعرض هذه الأفكار..