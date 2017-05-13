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14 نموذج لظهر السرير يمكنك عمله بنفسك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify BedroomTextiles
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هل مللت شكل غرفة نومك؟ هل تريد الحصول على لمسات جديدة بأقل التكاليف؟ ماذا لو قلت لك أنك تستطيع عمل تصميم جديد لظهر السرير بنفسك سيعيد تعريف غرفة نومك ويزينها بشكل مميز ورائع. ففي هذه الأيام يأتي الأثاث بوحدات ظهر منفصلة عن الأسرة والذي يمكنك من تغير ظهر السرير كل فترة ويعطيك إحساس بالانتعاش والتغير ويجنبك الملل.

هناك عدد من الأفكار البسيطة والمعقدة، والتي تناسب جميع الأذواق والطرز. ولكن اليوم سوف نقوم بعرض 14 فكرة مميزه يمكنك صنعها بنفسك مع شرح مبسط لطريقة الصنع لنساعدك لإطلاق العنان لمهاراتك الفنية، فتعالوا معنا لنستعرض هذه الأفكار..

1.فكرة رائعة وبسيطة مكونة من أعواد خشبية متراصة بشكل رائع يخرج منها أرفف لتقوم مقام الطاولات الجانبية للسرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

2.يمكنك استغلال شيش النافذة وطلاؤه بلونك المفضل وإعادة استخدامه ولكن هذه المرة كظهر للسرير

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

3.ظهر السرير المنجد قد يبدو معقد في عمله ولكنه في منتهى السهولة، حيث لا يتطلب سوى وجود لوح خشبي ذو سماكة بسيطة، طبقتين من الفوم الرفيع وقماش التنجيد النهائي، مع تثبيت كل طبقة على حدة في ظهر اللوح الخشبي

Atrevido Ático para Soltera en Colores Blanco, Negro y Naranja, Artur Akopov Artur Akopov غرفة نوم
Artur Akopov

Artur Akopov
Artur Akopov
Artur Akopov

4.باستخدام باليتات نقل البضائع يمكن عمل ظهر للسرير بسيط وشبابي مثل هذا المثال

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

5.هل لديك قاطوع خشبي قديم أو بارافان تريد التخلص منه؟ إليك استخدام جديد مثالي له، حيث سيأخذ مساحة أقل كما يضيف أناقة على سريرك ويظهر الغرفة بمظهر جديد

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

6.من بقايا قطع الخشب القديمة يمكنك عمل تصميم بسيط وأنيق كما يمكنك طلاؤه بالشكل واللون الذي تريد

homify غرفة نوم خشب متين Blue
homify

homify
homify
homify

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​7.هذه الفكرة لهؤلاء الذين يفضلون الإتجاة المينمال، حيث تم تحديد مساحة ظهر السرير على الحائط باستخدام الملصقات الملونة بدون إضافة أي قطع ثقيلة أو خامات أخرى، والتي أعطت شكل أنيق وبسيط

Elegant Headboard Wall Decal Sticker Sirface Graphics Ltd. BedroomBeds & headboards attic bedroom,double bed,loft bed,bedroom,wall sticker,wall art
Sirface Graphics Ltd.

Elegant Headboard Wall Decal Sticker

Sirface Graphics Ltd.
Sirface Graphics Ltd.
Sirface Graphics Ltd.

8.مرة أخرى تم استغلال نوافذ أو أبواب قديمة ووضعها في مكان ظهر السرير لتكون فرصة رائعة للحصول على نفس الفكرة بأبسط الحيل

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

9.فكرة في منتهى الذكاء، حيث تم هنا تعليق عامود ستارة وتعليق وسائد به في نفس مكان ظهر السرير للحصول على نفس إحساس ظهر السرير المنجد المريح ولكن بشكل أبسط

PASSION FOR DETAILS, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist BedroomBeds & headboards
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

10.هذا التصميم هو عبارة عن تجميع قطع مختلفة في القطر من جذوع الأشجار، قد تحتاج مهارة أكبر في عمل هذا التصميم ولكن يمكنك اقتباس هذه الفكرة وتنفيذها عند النجار

интерьер в экостиле, kristinavoloshina kristinavoloshina غرفة نوم
kristinavoloshina

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

11.في هذه الفكرة تم تجليد الجزء الخلفي للسرير بألواح الخشب العتيق ليتناسب في لونه مع باقي الحائط ذو اللون الأزرق والطابع البسيط للغرفة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

12.إذا كنت ظهر السرير لديك ذو تصميم عادي أو بسيط فيمكنك وضع رف بسيط فوق السرير يخدمه بشكل عملي كما أنه يكون فرصة رائعة لوضع بعض الاكسسوارات والمقتنيات وشغل الحائط بشكل مميز

casa MS_SM, msplus architettura msplus architettura غرفة نوم
msplus architettura

msplus architettura
msplus architettura
msplus architettura

13.هذا التصميم المشابه للموزايك لظهر السرير قد يبدو صعب الحصول عليه ولكن ببعض الدهانات والمهارة في الطلاء ستحصل على ظهر سرير مشابه له

Zagłówki, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana BedroomBeds & headboards
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana

14.لإتجاة أكثر بساطة يمكنك تعليق لوحة فنية من القماش على الحائط فوق ظهر السرير البسيط

homify BedroomTextiles
homify

homify
homify
homify

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أي من هذه الأفكار ستجرب؟

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