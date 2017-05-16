جولة في مطبخ إماراتي كلاسيكي ومتكامل

هل فكرت يومًا في شكل مطبخ أحلامك المناسب لذوقك وطريقتك في التصميم؟ إذا كنت من محبي المطابخ الكلاسيكية سيلهمك تصميم هذا المطبخ بتفاصيله البسيطة وتصميمه المميز والواسع الذي يعتبر من أهم مميزاته وجود مساحة حرة جيدة للحركة، وهذه أولى العناصر التي يجب توفيرها في المطبخ المثالي..
تأثيث المطبخ واضح فيه استخدام النمط الكلاسيكي، وجود مساحات تخزين كثيرة تضم جميع الاحتياجات التي يمكنك تخيلها في مطبخك، الخشب هو الخامة الأساسية في الأثاث، مع وجود بعض الخزائن بأبواب زجاجية لتسهيل رؤية ما بداخلها دون الحاجة إلى فتحها.
الأرضية من الرخام، مادة تتحمل الحرارة ويسهل تنظيفها وتلميعها بعد الانتهاء من عملية الطهي، بالإضافة إلى شكلها الراقي والأنيق.
أما الثريا فجاءت بتصميم عتيق تحمل مجموعة كبيرة من المصابيح الصغيرة كافية لإنارة المطبخ ليلًا إلى جانب وحدات الإضاءة الصغيرة الموزعة على حدود السقف بالكامل.
أخيرًا اللون البيج وهو لون طبيعي للخشب من الألوان المتميزة والتي لا تذهب موضتها وخصوصًا عند استخدامها في إطار كلاسيكي أنيق كما نرى في تصميم هذا المطبخ.
في المنتصف وضعت طاولة لتناول الطعام داخل هذا المطبخ الحميمي والدافيء، وجاء تصميم الطاولة بسيطًا يشبع الطريقة المتبعة في تصميم باقي العناصر، طاولة خشبية باللون البني، وستة مقاعد كافية لأفراد الأسرة بأقمشة مريحة وتنظيم جيد للاستمتاع بوجبة عائلية دافئة.
سقف المطبخ زين برسمة ريفية منقوشة بالجبس ومطلية بألوان مبهجة ودافئة، طريقة ممتعة في استغلال الجبس داخل ديكورات السقف.
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كما نلاحظ ان المطبخ مصمم على شكل حرف U، والجدار الرابع استخدمه المصمم في تصميم قطعة أثاث منفصلة عن باقي أجزاء المطبخ وتخصيصها لدمج جميع الأجهزة الكهربية بداخلها، فنرى فيها الثلاجة والفرن والميكروويف في تصميم مثالي، فكرة متميزة وأنيقة.
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لا يمكن أن تكتمل مثالية المطبخ دون وجود منافذ وفتحات للتهوية، شباك كبير يسمح بوجود تهوية مناسبة وإضاءة طبيعية أيضًا، ويمكن استغلاله في زراعة بعض الأعشاب المستخدمة في الطهي والاستفادة من أشعة الشمس، كما يوجد أيضًا باب للمطبخ وهذه ميزة أخرى حيث يمكن فصل المطبخ عن باقي الغرف عند عملية الطهي لمنع الرواشح من الانتشار في باقي أرجاء المنزل.
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