جولة في مطبخ إماراتي كلاسيكي ومتكامل

تأثيث المطبخ واضح فيه استخدام النمط الكلاسيكي، وجود مساحات تخزين كثيرة تضم جميع الاحتياجات التي يمكنك تخيلها في مطبخك، الخشب هو الخامة الأساسية في الأثاث، مع وجود بعض الخزائن بأبواب زجاجية لتسهيل رؤية ما بداخلها دون الحاجة إلى فتحها.

الأرضية من الرخام، مادة تتحمل الحرارة ويسهل تنظيفها وتلميعها بعد الانتهاء من عملية الطهي، بالإضافة إلى شكلها الراقي والأنيق.

أما الثريا فجاءت بتصميم عتيق تحمل مجموعة كبيرة من المصابيح الصغيرة كافية لإنارة المطبخ ليلًا إلى جانب وحدات الإضاءة الصغيرة الموزعة على حدود السقف بالكامل.

أخيرًا اللون البيج وهو لون طبيعي للخشب من الألوان المتميزة والتي لا تذهب موضتها وخصوصًا عند استخدامها في إطار كلاسيكي أنيق كما نرى في تصميم هذا المطبخ.