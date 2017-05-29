تصميم مودرن بديكورات متميزة لمكتب في دبي

بالإضافة إلى جمال دبي وقوتها في الفن المعماري والإنشاء، فالتصميمات الداخلية لكثير من المنازل والمكاتب الموجودة بها تذهلنا بفخامتها ورقيها وتنوعها بين أنماط مختلفة، هذه المرة نأتيكم بتصميم مختلف من دبي، مكتب عمل في جامعة كبيرة مصمم بطريقة حديثة، ولكن هذا لم يمنع من وجود فخامة وأناقة منقطعة النظير.

الجولة في هذا المكتب ستوضح لكم كيف تصنعون ديكورًا عصريًا مميزًا وفاخرًا في آنٍ واحد لمكاتبكم، وكيف تتمكنون من استغلال الموقع في خلق مناخ رائع في المكتب، بالإضافة إلى الانتباه لعوامل أخرى مثل: تنظيم الأثاث والخامات والألوان، دعونا نبدأ الجولة في هذا المكتب المشرق!