تصميم مودرن بديكورات متميزة لمكتب في دبي

بالإضافة إلى جمال دبي وقوتها في الفن المعماري والإنشاء، فالتصميمات الداخلية لكثير من المنازل والمكاتب الموجودة بها تذهلنا بفخامتها ورقيها وتنوعها بين أنماط مختلفة، هذه المرة نأتيكم بتصميم مختلف من دبي، مكتب عمل في جامعة كبيرة مصمم بطريقة حديثة، ولكن هذا لم يمنع من وجود فخامة وأناقة منقطعة النظير.
الجولة في هذا المكتب ستوضح لكم كيف تصنعون ديكورًا عصريًا مميزًا وفاخرًا في آنٍ واحد لمكاتبكم، وكيف تتمكنون من استغلال الموقع في خلق مناخ رائع في المكتب، بالإضافة إلى الانتباه لعوامل أخرى مثل: تنظيم الأثاث والخامات والألوان، دعونا نبدأ الجولة في هذا المكتب المشرق!
بمجرد دخولك من باب المكتب ستذهلك ديكوراته واللمعان المسيطر على خاماته بالكامل مع تعدد ألوانها.
في الأرضيات استخدم المصمم الرخام الفاخر باللونين الكريمي والأبيض الرمادي، يفصل بينهما خط ذهبي منحني، الرخام الكريمي في منطقة الصالون على الأرضية ثم يأتي هذا الخط الذهبي المنحني لفصل الصالون ومكان الاستقبال بطريقة ذكية عن المكتب وطاولة الاجتماعات، حركة ذكية للغاية لوضع حدود بين البيئات المختلفة.
أما السقف كان مزيجًا بين الزجاج والجبس الأبيض، الزجاج اللامع زيّن بوحدات إضاءة صغيرة بداخله تظهر أمامكم في الصورة كأنها نجوم متلألئة، بالإضافة إلى النجف الموجود فوق كل منطقة على حدة بتصميم من الزجاج الأزرق والكريستال الفاخر.
وأخيرًا استفاد المصمم من موقع المكتب بطريقة ممتازة واستخدام زجاج لتغطية الجدار المطل على البحر وهذا المنظر الرائع الذي يأتي من خلفه.
كل مكتب فاخر لا بد أن يحتوي على صالون لاستقبال العملاء والضيوف في المكتب، جاء تصميم الصالون في هذا المكتب بطريقة مميزة، أثاث عصري مضافًا إليه فخامة عن طريق الخطوط الفضية والوسادات اللامعة باللون الذهبي، المقاعد الزرقاء كانت لمسة مميزة في الصالون بتصميمها الفريد وأصبحت حلقة الوصل التي أحدثت تناغمًا بين الأثاث والعناصر الأخرى في ديكور الغرفة.
طاولة القهوة بقاعدة نحاسية أضفت لمسة تراثية من الخليج، مع وجودها على سجادة زرقاء بزخارف ذهبية اكتمل التصميم وأصبح الصالون جاهزًا لاستقبال الضيوف والعملاء المهمين.
ننتقل الآن إلى الجزء الخاص بالعمل، وبالطبع أهم عنصر فيه هو المكتب!
مكتب خشبي باللون البني الداكن المتناغم مع الجدار المقابل له الموجود به باب الدخول وشاشة العرض، صمم المكتب بطريقة بسيطة للغاية وأخذ نفس الشكل اللامع الذي ميز ديكورات الأرضية والجدران على اختلاف الخامات والألوان، مقعدين باللون الأبيض لون النشاط والعمل صمموا بشكل مريح وعصري.
إذا أردت الحصول على طاولة اجتماعات مميزة عليك بتحري الدقة عند اختيار المقاعد، فهي من أهم عناصر الاجتماع، يجب أن يكون المقعد مريحا بقماش فاخر وتنجيد جيد حتى لا يشعر الشخص بالإرهاق الجسدي من الجلوس مهما طال وقت الاجتماع.
أما طاولة الاجتماعات فجاءت بنفس شكل تصميم المكتب، لون بني وإطار فضي معدني مع مزهرية تزينها في المنتصف ونجفة كبيرة من فوقها لضمان حصول الجميع على مقدار الإضاءة الكافي.
وبالطبع لم نسى المصمم تخصيص الجدار المقابل للطاولة من أجل شاشة العرض والمكتبة، فالوسائل التكنولوجية أصبحت أساس أي عمل كبير في عصرنا الحالي.
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