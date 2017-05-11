8 طرق تخزين ذكية في المنازل الصغيرة

قبل أي شيء نحرص أن يكون المنزل به مساحة معيشة مريحة بغض النظر عن باقي مساحته، وفي أحيان كثيرة تكون المساحة المتاحة من المنزل صغيرة، وبالتالي لن يكون هناك مساحة تخزين كافية أو بتعبير آخر عدم وجود نظام تخزين مناسب للمساحة المتاحة.

لحسن الحظ لدينا عدد كبير من مهندسي الديكور يملكون ملايين من الحلول المبتكرة للتخزين، نستعرض معكم 8 طرق مناسبة للمنازل الصغيرة في هذا الكتاب.