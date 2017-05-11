8 طرق تخزين ذكية في المنازل الصغيرة

قبل أي شيء نحرص أن يكون المنزل به مساحة معيشة مريحة بغض النظر عن باقي مساحته، وفي أحيان كثيرة تكون المساحة المتاحة من المنزل صغيرة، وبالتالي لن يكون هناك مساحة تخزين كافية أو بتعبير آخر عدم وجود نظام تخزين مناسب للمساحة المتاحة.
لحسن الحظ لدينا عدد كبير من مهندسي الديكور يملكون ملايين من الحلول المبتكرة للتخزين، نستعرض معكم 8 طرق مناسبة للمنازل الصغيرة في هذا الكتاب.
الدولاب ليس مكانًا مخصصًا فقط لتخزين الملابس، بل يمكن استخدامه في تخزين الفوط والمناديل إلخ، لذلك من المهم أن يكون كبيرًَا لاستيعاب كل هذه الأغراض، إذا كان لدينا مساحة منفصلة لوضع دولاب الملابس ستصبح بديلًا لغرفة الملابس، وبذلك لديك ميزة الترتيب وعدم وضع الملابس في أنحاء مختلفة من غرفة النوم بشكل غير منظم.
في التصميم الموجود بالصورة وضع السرير على منصة فوق الأرضية تتضمن من الأسفل درجين للتخزين، يمكن استخدامهما في تخزين فرش السرير بطريقة مثالية.
في البلدان الآسيوية يضع الشخص حذائه ويجلس لتناول الطعام على الأرض فوق طاولة بارتفاع بسيط، وعلى الرغم من اختلاف العادات بين مجتمع وآخر إلا أن التفكير في توفير مساحة للتخزين من خلل هذه الفكرة في المنازل الصغيرة هو أمر يستحق تغيير بعض العادات، فمن خلال وجود منصة فوقها طاولة لخلق ارتفاعات مختلفة يمكن خلق مساحة عملية للغاية من خلال وجود مساحات كبيرة للتخزين داخل هذه المنصة الخشبية.
هذا الجدار على الأرجح هو أكثر مساحة مستغلة لم نرى لها مثيل من قبل!
وقد تكيفت بطريقة مثالية مع نفس الجدار الذي يحتوي على الباب، الرفوف والأدراج يمكن أن تستوعب أغراض مختلفة وكثيرة، وباستخدام اللون الأبيض في طلاء الجدار والمكتب والمقعد أعطى عمقًا للمساحة عند رؤيتها بالعين، ليس بالضرورة أن يناسب هذا التصميم جميع المساحات والمنازل، ولكنه يبرهن على إمكانية استغلال كل سنتيمتر في المساحات الصغيرة بطريقة ذكية.
وماذا عن التخزين في الحمام؟ هذا السؤال غالبًا ما يتم تجاهله، فبالإضافة إلى الأدوية ومستحضرات التجميل لماذا لا يكون هناك مساحة أيضًا لوضع المناشف ومناديل التواليت أو حتى مكان لسلة الغسيل؟!
وبطبيعة الحال يجب أن يكون التصميم مناسبًا لوضع هذه الأغراض إن قررت ذلك، ببساطة الأرفف ستتيج لك وضع المناشف ومناديل التواليت، وسلة الغسيل توضع بجانب الغسالة.
كلمة التخزين مقترنة دائمًا بالصناديق الكبيرة والقبو (البدروم) أو على الأقل أدراج كبيرة وعميقة!
وببعض المهارة يمكنك استخدام الأرفف الضيقة لوضع الصناديق الجميلة وبذلك تصبح جزء من الديكور الداخلي، ويمكنك وضع المستندات والأوراق وأدوات الرسم والألوان إلخ داخل هذه الصناديق الرائعة.
استخدام المساحة الفارغة تحت السلم دائمًا هو حل ذكي وجيد، فلا تدع هذه الفكرة الرائعة غير مستغلة بشكل دقيق لكل سنتيمتر من المساحة، ويمكنك القيام بذلك بطرق مختلفة.
يمكن استخدام المساحة على الجدار بطريقة ممتازة لوضع إطارات الصور واللوحات المختلفة، ويمكن أيضًا أن تكون مكتبة بأرفف صغيرة للكتب وأماكن للتخزين عن طريق أدراج تسحب للخارج كما نرى في هذا التصميم، كل الأفكار بالنهاية تعتمد على احتياجات المنزل والموارد المتاحة.
اقرأ أيضًا: 26 فكرة يمكنك تنفيذها في المساحة أسفل السلم
الممرات غالبًا ما تشكل زوايا جيدة نحلم باستخدامها، ما رأيك في تخصيص ركن للقراءة مع مقعد مريح وأرفف جانبية لوضع الكتب؟
في الحقيقة هذه وسيلة رائعة للتخزين والاسترخاء في آن واحد، ويمكن تثبيت الأرفف بطريقة أخرى داخل الجدار وستكون رائعة وطريقة مبتكرة.
اقرأ أيضًا: 13 فكرة مختلفة لاستغلال زوايا المنزل بشكل رائع!
من أهم النصائح التي يمكن أن تحصلوا عليها في التصميم الداخلي هي نسخ التصميم كما هو!
الأثاث كما هو من الأسفل خزانة وأعلاه أرفف عملية قريبة من السقف وبسيطة في تصميمها من الخشب أو الصناديق القديمة والتي بحالة جيدة، لماذا لا تصمم غرفة المعيشة تبدو وكأنها المقهى المفضل لك؟ وفي الوقت نفسه خصصت بعض الأماكن غير العادية للتخزين!