كيف تصمم مطبخًا رائعًا؟ الأمر غاية في السهولة!

هل تحلم بمطبخ جميل وعملي ولكن ليس لديك فكرة عن كيفية تصميم واحد بهذه المواصفات؟
في هذه الحالة لن تجد أفضل من هذا الكتاب، اليوم مع مجموعة من خبراء هوميفاي سيمنحك هذا الكتاب النصائح التي تستطيع معها تصميم مكان مثالي لصنع أفضل وأشهى الأطباق على مدار سنوات عديدة، هناك العديد من العناصر التي نفكر بها مثل الإضاءة وتقسيم المساحات إلخ، في هذا التصميم ستجد الإجابة عن أسئلتك والطريقة الصحيحة لتصميم مطبخ مثالي.
عند تصميم المنزل من الجيد أن تفكّر في مطبخ مفتوح على غرفة الطعام أو غرفة المعيشة، هذه الطريقة العصرية لا تؤثر بشكل إيجابي على التصميم الداخلي فقط بل تعد من أكثر الطرق العملية في التصميم لاستغلال المساحات وحرية الحركة والتنقل بين الغرف المختلفة، يمكنك الاستفادة من خبرة مصممينا وسترى نتيجة مفاجئة وإيجابية للغاية.
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إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمطبخك لسنوات عديدة دون الملل من شكله يجب الاستعانة ببعض قطع الأثاث الكلاسيكي بداخله، استخدم المصمم ألوان مشرقة في الأثاث جنبًا إلى جنب مع الرخام الأسود على السطح لخلق تباين وتناقض أنيق جدًا، وكما تلاحظ فطريقة ترتيب الأدراج والخزائن يضمن وجود الأطعمة وأدوات الطهي في متناول يدك بسهولة.
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العنصر الأساسي والضروري وجوده في كل مطبخ هو: نافذة كبيرة.
خلال النهار يملأ المطبخ بالكامل بأشعة الشمس الطبيعية، كما يسمح بوجود تهوية مستمرة وسريعة بشكل دائم في مطبخك، لهذه الأسباب لا يمكنك التغاضي عن فكرة النافذة أو الشباك في المطبخ.
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اختيار أرضية للمطبخ أمر مهم ويجب أن يتناسب مع البيئة من حوله ولا يسبب مشاكل مع الوقت، في هذا المطبخ اختار المصممين بلاطات كلاسيكية، إذا قررت اختيار مثل هذا النوع عليك أيضًا إضافة مقاوم للبقع وهذا يضمن عدم حدوث اتساخ دائم وسهولة إزالة أي بقعة على الأرضية.
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جزء من الأثاث الموجود في المطبخ تم تجهيزه بطريقة عملية جدًا عن طريق تغطيته بالزجاج، وبالتالي يمكنك رؤية ما بداخل الخزنة دون أن تضطر لفتحها، يمكن الاستفادة من مثل هذه الأفكار بسهولة عند تصميم أثاث مطبخك.
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جزيرة المطبخ الحديثة هي عنصر أساسي في تصميم المطابخ العصرية، بوجودها يتحول التصميم ببساطة إلى تصميم مذهل!
والخبراء في هذا التصميم كانوا يعرفون أهمية جزيرة المطبخ جيدًا كما نرى في الصورة، أمامك سطح كبير للقيام بعملية الطهي بسهولة وراحة.
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هل تريد لمطبخك أن يحظى بطاقة إيجابية دائمة؟
في هذه الحالة احرص على وضع أزهار مفعمة بالحيوية في مزهرية أنيقة تنشر عطرها في جميع زوايا المطبخ ما سينشر طاقة إيجابية جميلة حتى على الأفراد الموجودين بغرفة المعيشة المجاورة، ويمكنك استخدام إصيصات صغيرة لزراعة الريحان والنعناع والروزماري الطازج والاستفادة منهم عند طهي الطعام بالإضافة إلى رائحتهم النفّاذة.
ولمزيد من المعلومات التي تساعدك في اختيار التصميم المثالي لمطبخك يمكنك قضاء بعض الوقت مع هذا الاختبار: 7 أسئلة اكتشف من خلالها المطبخ الملائم لمنزلك