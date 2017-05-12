كيف تصمم مطبخًا رائعًا؟ الأمر غاية في السهولة!

هل تريد لمطبخك أن يحظى بطاقة إيجابية دائمة؟

في هذه الحالة احرص على وضع أزهار مفعمة بالحيوية في مزهرية أنيقة تنشر عطرها في جميع زوايا المطبخ ما سينشر طاقة إيجابية جميلة حتى على الأفراد الموجودين بغرفة المعيشة المجاورة، ويمكنك استخدام إصيصات صغيرة لزراعة الريحان والنعناع والروزماري الطازج والاستفادة منهم عند طهي الطعام بالإضافة إلى رائحتهم النفّاذة.

ولمزيد من المعلومات التي تساعدك في اختيار التصميم المثالي لمطبخك يمكنك قضاء بعض الوقت مع هذا الاختبار: 7 أسئلة اكتشف من خلالها المطبخ الملائم لمنزلك