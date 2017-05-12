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كيف تصمم مطبخًا رائعًا؟ الأمر غاية في السهولة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
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هل تحلم بمطبخ جميل وعملي ولكن ليس لديك فكرة عن كيفية تصميم واحد بهذه المواصفات؟ 

في هذه الحالة لن تجد أفضل من هذا الكتاب، اليوم مع مجموعة من خبراء هوميفاي سيمنحك هذا الكتاب النصائح التي تستطيع معها تصميم مكان مثالي لصنع أفضل وأشهى الأطباق على مدار سنوات عديدة، هناك العديد من العناصر التي نفكر بها مثل الإضاءة وتقسيم المساحات إلخ، في هذا التصميم ستجد الإجابة عن أسئلتك والطريقة الصحيحة لتصميم مطبخ مثالي.

منطقة مفتوحة

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

عند تصميم المنزل من الجيد أن تفكّر في مطبخ مفتوح على غرفة الطعام أو غرفة المعيشة، هذه الطريقة العصرية لا تؤثر بشكل إيجابي على التصميم الداخلي فقط بل تعد من أكثر الطرق العملية في التصميم لاستغلال المساحات وحرية الحركة والتنقل بين الغرف المختلفة، يمكنك الاستفادة من خبرة مصممينا وسترى نتيجة مفاجئة وإيجابية للغاية.

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الأثاث

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمطبخك لسنوات عديدة دون الملل من شكله يجب الاستعانة ببعض قطع الأثاث الكلاسيكي بداخله، استخدم المصمم ألوان مشرقة في الأثاث جنبًا إلى جنب مع الرخام الأسود على السطح لخلق تباين وتناقض أنيق جدًا، وكما تلاحظ فطريقة ترتيب الأدراج والخزائن يضمن وجود الأطعمة وأدوات الطهي في متناول يدك بسهولة. 

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إضاءة طبيعية

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

العنصر الأساسي والضروري وجوده في كل مطبخ هو: نافذة كبيرة. 

خلال النهار يملأ المطبخ بالكامل بأشعة الشمس الطبيعية، كما يسمح بوجود تهوية مستمرة وسريعة بشكل دائم في مطبخك، لهذه الأسباب لا يمكنك التغاضي عن فكرة النافذة أو الشباك في المطبخ. 

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الأرضية

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

اختيار أرضية للمطبخ أمر مهم ويجب أن يتناسب مع البيئة من حوله ولا يسبب مشاكل مع الوقت، في هذا المطبخ اختار المصممين بلاطات كلاسيكية، إذا قررت اختيار مثل هذا النوع عليك أيضًا إضافة مقاوم للبقع وهذا يضمن عدم حدوث اتساخ دائم وسهولة إزالة أي بقعة على الأرضية. 

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الجزء العملي

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

جزء من الأثاث الموجود في المطبخ تم تجهيزه بطريقة عملية جدًا عن طريق تغطيته بالزجاج، وبالتالي يمكنك رؤية ما بداخل الخزنة دون أن تضطر لفتحها، يمكن الاستفادة من مثل هذه الأفكار بسهولة عند تصميم أثاث مطبخك. 

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جزيرة مطبخ حديثة

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

جزيرة المطبخ الحديثة هي عنصر أساسي في تصميم المطابخ العصرية، بوجودها يتحول التصميم ببساطة إلى تصميم مذهل! 

والخبراء في هذا التصميم كانوا يعرفون أهمية جزيرة المطبخ جيدًا كما نرى في الصورة، أمامك سطح كبير للقيام بعملية الطهي بسهولة وراحة.

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طاقة إيجابية

Traumhaftes Feriendomizil in den Bergen, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

هل تريد لمطبخك أن يحظى بطاقة إيجابية دائمة؟

في هذه الحالة احرص على وضع أزهار مفعمة بالحيوية في مزهرية أنيقة تنشر عطرها في جميع زوايا المطبخ ما سينشر طاقة إيجابية جميلة حتى على الأفراد الموجودين بغرفة المعيشة المجاورة، ويمكنك استخدام إصيصات صغيرة لزراعة الريحان والنعناع والروزماري الطازج والاستفادة منهم عند طهي الطعام بالإضافة إلى رائحتهم النفّاذة.

ولمزيد من المعلومات التي تساعدك في اختيار التصميم المثالي لمطبخك يمكنك قضاء بعض الوقت مع هذا الاختبار: 7 أسئلة اكتشف من خلالها المطبخ الملائم لمنزلك

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