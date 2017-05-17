12 فكرة لحمامات صغيرة ذات مساحة تخزينية عملية

اعتدنا على تأثيث الحمام بشكل معين، فهو مساحة تعد وظيفية بحتة وخاصة إذا كانت ذات مساحة صغيرة. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يخصص لها مكان تخزيني في الحمام فهو مكان استخدامها ومن المنطق أن تكون جميع الأغراض المستخدمة قريبة من مكان استخدامها. فيجب أن تتنوع المساحة التخزينية من بين خزانات، أرفف، علاقات أو أدراج، كما يجب استغلال كل المساحات لإضافة الوحدات المناسبة لتجد المستحضرات والزجاجات وكل المتعلقات الشخصية مكان لها لتجنب إحداث فوضى أو اضطراب.

قد يصبح تنظيم الحمام صعب إذا لم تتوافر المساحة اللازمة لإضافة مساحة تخزينية، فلا يجب أن تكون الوحدات التخزينية عبئ على تصميم الحمام بل يمكن استغلالها كعنصر جمالي أيضاً وهذا ما إتجهت له التصاميم المودرن مؤخراً. بعمل وحدات ذكية وبسيطة مستغلة لكل الأركان والزوايا. لذلك جئنا لكم اليوم ببعض التصاميم المختلفة لوحدات التخزين حول الحمام، فتابعنا لتحصل على أفضل الحلول التخزينية لحمامك.