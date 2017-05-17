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12 فكرة لحمامات صغيرة ذات مساحة تخزينية عملية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
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اعتدنا على تأثيث الحمام بشكل معين، فهو مساحة تعد وظيفية بحتة وخاصة إذا كانت ذات مساحة صغيرة. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يخصص لها مكان تخزيني في الحمام فهو مكان استخدامها ومن المنطق أن تكون جميع الأغراض المستخدمة قريبة من مكان استخدامها. فيجب أن تتنوع المساحة التخزينية من بين خزانات، أرفف، علاقات أو أدراج، كما يجب استغلال كل المساحات لإضافة الوحدات المناسبة لتجد المستحضرات والزجاجات وكل المتعلقات الشخصية مكان لها لتجنب إحداث فوضى أو اضطراب.

قد يصبح تنظيم الحمام صعب إذا لم تتوافر المساحة اللازمة لإضافة مساحة تخزينية، فلا يجب أن تكون الوحدات التخزينية عبئ على تصميم الحمام بل يمكن استغلالها كعنصر جمالي أيضاً وهذا ما إتجهت له التصاميم المودرن مؤخراً. بعمل وحدات ذكية وبسيطة مستغلة لكل الأركان والزوايا. لذلك جئنا لكم اليوم ببعض التصاميم المختلفة لوحدات التخزين حول الحمام، فتابعنا لتحصل على أفضل الحلول التخزينية لحمامك.

1.​تحت الحوض

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

يمكنك استغلال المساحة السفلية للحوض لعمل  خزانة مغلقة، أرفف أو أدراج تناسب احتياجاتك ومساحاتك وتصميمك أيضاً.

NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. BathroomMedicine cabinets
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

2.​استغلال المساحة العلوية للحائط

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

قد يكون حمامك صغير ومستغل بالكامل ولكن تبقى مساحة الحائط عالية وغير مستغلة، لذلك فمن المهم استغلال المساحة الرأسية ووضع عدد من الأرفف التي تتسع لبعض الأغراض من المناشف والمستحضرات أو المنظفات.

Proyecto CG, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA حمام
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

3.​بجانب الدوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من المهم وضع عدد من الرفوف الصغيرة على حائط الدوش، فأفضل الأماكن لوضع الأرفف هي في الأركان. فهي تساهم في تخزين زجاجات الصابون والشامبو بالقرب من مكان استخدامها، كما أنها تعمل في صالح سلامتك وسلامة اسرتك.

4.​مساحة ما خلف الباب

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

غالباً ما تكون مساحة ما خلف الباب مهملة، ولكن في هذا المثال تم انعاشها واستغلالها بشكل مميز جداً بعمل أرفف بسيطة من الخشب لتجميع جميع الأغراض في مكان واحد.

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​5.أدراج ووحدات جرارة

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors حمام
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

فكرة عملية تتيح لك استغلال كل المساحات الممكنة باستخدام وحدة الجر هذه والتي تتيح مساحة لتخزين كل الأغراض الخاصة بك وخاصة في الأجزاء العميقة أو التي قد يصعب الوصول إليها.

​6.الاستعانة باثاث أو اكسسوارات

JEITOS CRIATIVOS DE REUTILIZAR ESCADAS MÓVEIS NO DÉCOR, Casa de Valentina Casa de Valentina BathroomDecoration
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

يكون من الصعب في كثير من الأحيان إضافة مساحة تخزينية في حمامك وخاصة في المنازل المؤجرة. لكن أحد أسرع وأكثر الحلول عملية هي بانعاش الحمام بالاكسسوارات البسيطة من كرسي صغير ليعمل كرف تحت مساحة الحوض أو صينية لتجميع المستحضرات المختلفة بشكل أنيق ومنظم.

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

7.أرفف مدمجة

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

الأرفف المدمجة هي طريقة رائعة لخلق مساحة تخزينية بأبسط الأفكار بدون عمل زحام في الفراغ أو الاستعانة باكسسوارات او أثاث جديد. لكن يجب الحرص على بنائها في مراحل التشطيب الأولى حيث لا يمكن إضافتها فيما بعد.

8.وحدة ملونة

Banheiro das princesas sereias, Projeto Bem Bolado Projeto Bem Bolado حمام خشب Multicolored
Projeto Bem Bolado

Projeto Bem Bolado
Projeto Bem Bolado
Projeto Bem Bolado

9.وحدة في الركن للمساحات الضيقة

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

10.وحدة متكاملة

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

11.خزانة خفية

Ray Waschtisch, studio michael hilgers studio michael hilgers BathroomSinks
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

12.خزانة كلاسيكية

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
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