12 فكرة لحمامات صغيرة ذات مساحة تخزينية عملية

اعتدنا على تأثيث الحمام بشكل معين، فهو مساحة تعد وظيفية بحتة وخاصة إذا كانت ذات مساحة صغيرة. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن يخصص لها مكان تخزيني في الحمام فهو مكان استخدامها ومن المنطق أن تكون جميع الأغراض المستخدمة قريبة من مكان استخدامها. فيجب أن تتنوع المساحة التخزينية من بين خزانات، أرفف، علاقات أو أدراج، كما يجب استغلال كل المساحات لإضافة الوحدات المناسبة لتجد المستحضرات والزجاجات وكل المتعلقات الشخصية مكان لها لتجنب إحداث فوضى أو اضطراب.
قد يصبح تنظيم الحمام صعب إذا لم تتوافر المساحة اللازمة لإضافة مساحة تخزينية، فلا يجب أن تكون الوحدات التخزينية عبئ على تصميم الحمام بل يمكن استغلالها كعنصر جمالي أيضاً وهذا ما إتجهت له التصاميم المودرن مؤخراً. بعمل وحدات ذكية وبسيطة مستغلة لكل الأركان والزوايا. لذلك جئنا لكم اليوم ببعض التصاميم المختلفة لوحدات التخزين حول الحمام، فتابعنا لتحصل على أفضل الحلول التخزينية لحمامك.
يمكنك استغلال المساحة السفلية للحوض لعمل خزانة مغلقة، أرفف أو أدراج تناسب احتياجاتك ومساحاتك وتصميمك أيضاً.
قد يكون حمامك صغير ومستغل بالكامل ولكن تبقى مساحة الحائط عالية وغير مستغلة، لذلك فمن المهم استغلال المساحة الرأسية ووضع عدد من الأرفف التي تتسع لبعض الأغراض من المناشف والمستحضرات أو المنظفات.
من المهم وضع عدد من الرفوف الصغيرة على حائط الدوش، فأفضل الأماكن لوضع الأرفف هي في الأركان. فهي تساهم في تخزين زجاجات الصابون والشامبو بالقرب من مكان استخدامها، كما أنها تعمل في صالح سلامتك وسلامة اسرتك.
غالباً ما تكون مساحة ما خلف الباب مهملة، ولكن في هذا المثال تم انعاشها واستغلالها بشكل مميز جداً بعمل أرفف بسيطة من الخشب لتجميع جميع الأغراض في مكان واحد.
فكرة عملية تتيح لك استغلال كل المساحات الممكنة باستخدام وحدة الجر هذه والتي تتيح مساحة لتخزين كل الأغراض الخاصة بك وخاصة في الأجزاء العميقة أو التي قد يصعب الوصول إليها.
يكون من الصعب في كثير من الأحيان إضافة مساحة تخزينية في حمامك وخاصة في المنازل المؤجرة. لكن أحد أسرع وأكثر الحلول عملية هي بانعاش الحمام بالاكسسوارات البسيطة من كرسي صغير ليعمل كرف تحت مساحة الحوض أو صينية لتجميع المستحضرات المختلفة بشكل أنيق ومنظم.
الأرفف المدمجة هي طريقة رائعة لخلق مساحة تخزينية بأبسط الأفكار بدون عمل زحام في الفراغ أو الاستعانة باكسسوارات او أثاث جديد. لكن يجب الحرص على بنائها في مراحل التشطيب الأولى حيث لا يمكن إضافتها فيما بعد.