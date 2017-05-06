كيف تصمم منزل مُريح وأنيق في 40 متر فقط؟

من خلال التناسق اللوني والتوزيع المثالي للإضاءات، والترتيب المنطقي لقطع الأثاث، واختيار الديكورات البسيطة بدقة، والاستعانة بالإشراقة الطبيعية، وبعض الحيل الإبداعية، يمكنك تصميم منزل مُريح وأنيق في مساحة صغيرة، دون عناء أو يأس.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول اقتناعك بإمكانية تصميم منزل الأحلام المُريح في مساحة أقل بكثير من 70 متر، وذلك من خلال جولة مُلهمة في شقة عصرية صغيرة، بمساحة 40 متر مربع، من تصميم خبراء INNERS. شاهدها معنا واستمد إلهامك لتصميم شقتك الصغيرة!