كيف تصمم منزل مُريح وأنيق في 40 متر فقط؟

من خلال التناسق اللوني والتوزيع المثالي للإضاءات، والترتيب المنطقي لقطع الأثاث، واختيار الديكورات البسيطة بدقة، والاستعانة بالإشراقة الطبيعية، وبعض الحيل الإبداعية، يمكنك تصميم منزل مُريح وأنيق في مساحة صغيرة، دون عناء أو يأس.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول اقتناعك بإمكانية تصميم منزل الأحلام المُريح في مساحة أقل بكثير من 70 متر، وذلك من خلال جولة مُلهمة في شقة عصرية صغيرة، بمساحة 40 متر مربع، من تصميم خبراء INNERS. شاهدها معنا واستمد إلهامك لتصميم شقتك الصغيرة!
بدءًأ من مدخل المنزل، يمكننا ملاحظة المساحة الصغيرة، التي ضمت كل الغرف تقريبًا في غرفة واحدة، مع تنسيق لوني وبصري رائع، يمنح كل منهما استقلالية وخصوصية، دون فواصل حقيقة، فضلًا عن الدور الذي تلعبه الإضاءة الطبيعية في منح تلك المساحة الصغيرة اتساعًا بصريًا وإشراقة مثالية.
سيطر اللون الرمادي على الجزء الخاص بغرفة المعيشة، حيث ورق الجدران مع مشهد 3D، وقد وضعت أمامه أريكة رمادية اتخذت شكل حرف L، لتناسب المساحة المتاحة، مع إتاحة إمكانية استقبال أكبر عدد من الأفراد، وربما الاسترخاء على اليشزلونج الجانبي منها. المصباح الجانبي بتصميمه المرتفع وغطائه الأسود، أضاف لمسة فاخرة تتناغم مع المنضدة المعدنية السوداء.
في الجهة المقابلة للأريكة، وضعت مكتبة تلفاز بتصميم خشبي بسيط، مع مظهر طبيعي لثلاث ألواح كبيرة متتالية، أسفلهم منضدة مع أدراج سوداء عاكسة كالمرايا، تُضفي لمسة أنيقة وراقية على التصميم البسيط للوحدة الخشبية، فيما تم تثبيت شاشة مسطحة سوداء حديثة في منتصف الألواح تقريبًا، وإلى جانبها خزانة خشبية صغيرة باللون الأبيض.
إلى جانب مكتبة التلفاز، وضعت منضدة خشبية صغيرة وأنيقة، مع سطح أبيض، وأرجل خشبية ممثالة لأرجل الكرسيين الأسودين. الإطار على الجدار، والإضاءة فوق الطاولة، منحا تلك المسة الصغيرة استقلالية وخصوصية وسط الغرفة المفتوحة.
يمكننا ملاحظة التوزيع اللوني المتناسق، حيث الأسود في منضدة غرفة المعيشة والمصباح الجانبي، وكراسي السفرة، وأيضًا أجهزة المطبخ ومدخنته،كذلك تم توزيع الرمادي بدقة في الجدران والأريكة، وخزائن المطبخ، بينما سيطر الأبيض على السقف بأكمله، وبعض الأعمدة التي تفصل المساحات بصريًا.
تصميم المطبخ جاء عصريًا وأنيقًا، مع شكل حرف L مثالي لملائمة المساحة الصغيرة، وقد تكون من مستويين من الخزانات الرمادية، فيما عادا الجزء العلوي بالقرب من زاوية السقف، اتخذ لون أبيض مماثل للسقف من أجل الاتساع البصري، بنما شغلت المساحة بين المستويين بالأجهزة الحديثة ذات الأسطح السوداء اللامعة التي تُضفي لمسة فاخرة على هذا المطبخ الصغير.
تصميم خشبي بسيط وعصري للسرير المزودج، مع مفروشات بالأبيض والرمادي تلائم ألوان الجدران والستائر وأيضًا السقف. ورق الائط خلف السرير، والإضاءة الخفية خلف اللوح الأمامي، يمنحا الغرفة أجواء رومانسة مميزة، كذلك تُضفي الستائر المزرقشة لمسة راقية وناعمة، خاصة مع الطبقة البيضاء الشفافة أسفلها.
إلى جانب السرير، استغل جانب الخزانة البيضاء التي تكاد تكون خفية، لتصميم مكتبة خشبية بسيطة ووظيفية، لترتيب الكتب في مكان قريب من السرير، مما يسمح بالاسترخاء والقراءة قليلًا قبل السقوط في نوم عميق وهادء بفضل الإضاءات المعتدلة الموزعة في السقف والأجواء الهادئة التي يصنعها مزيج الأبيض والرمادي. برغم صغر الغرفة، إلا أن التوزيع المثالي سمح بتصميم مكتب صغير مع كرسي، للعمل والدراسة.
مع لمسات خشبية أنيقة، صمم جدار الحمام وقد تضمن كوات زينت بالأسود اللامع، وخزانة من رفين إلى جانب المنضدة البيضاء ذات السطح الأسود، وقد صنع التناقض اللوني تأثيرًا بصريًا جذابًا. الإضاءات فوق المرآة الكبيرة تمنح الحمام مزيدًا من الاتساع والإشراقة.
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