20 فكرة جميلة لديكور غرفة النوم

هناك آلاف الطرق لتجديد غرفة النوم، وفي هذا الكتاب نريد أن نتشارك معكم 21 طريقة مختلفة للقيام بذلك مع نسبة نجاح أكيدة، ولكي تحقق نتيجة فعّالة عليك الاستفادة من جميع الأمثلة الموجودة واختر منها ما يناسب التطبيق في غرفتك من حيث طريقة التصميم والألوان والأشكال المستخدمة.

وعندما نتحدث عن تجديد الغرفة نأخذ في الحسبان جميع العناصر مثل: إضاءة السقف والجدران، وخامة وملمس وألوان جدران الغرفة، بالإضافة إلى الأرضيات من حيث الخامة خشب أو سجاد إلخ، سنرى المزيد من التوضيح والأمثلة في التصميمات القادمة!