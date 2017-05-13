20 فكرة جميلة لديكور غرفة النوم

هناك آلاف الطرق لتجديد غرفة النوم، وفي هذا الكتاب نريد أن نتشارك معكم 21 طريقة مختلفة للقيام بذلك مع نسبة نجاح أكيدة، ولكي تحقق نتيجة فعّالة عليك الاستفادة من جميع الأمثلة الموجودة واختر منها ما يناسب التطبيق في غرفتك من حيث طريقة التصميم والألوان والأشكال المستخدمة.
وعندما نتحدث عن تجديد الغرفة نأخذ في الحسبان جميع العناصر مثل: إضاءة السقف والجدران، وخامة وملمس وألوان جدران الغرفة، بالإضافة إلى الأرضيات من حيث الخامة خشب أو سجاد إلخ، سنرى المزيد من التوضيح والأمثلة في التصميمات القادمة!
الإضاءة الصفراء هي الطريقة التقليدية للحصول على الاسترخاء والحميمية التي تتمناها في غرفة نومك، ولكن هذه المرة كان للضوء الأبيض تأثيرًا فعّالا لإضافة الحميمية إلى هذه الغرفة.
الهدوء ميزة أساسية في غرفة النوم، وليس معنى هذا استبعاد الديناميكية والحركة من الغرفة، انظر إلى هذه اللوحة باللون الوردي التي أضافت لمسة راقية للتصميم.
جميع الأثاث الموجود بالغرفة تم تغطيته وتنجيده، وبذلك فنحن أمام غرفة مريحة وأنيقة في نفس الوقت.
إذا استخدمت الزوايا فقط في وضع الديكورات والزخارف الثمينة لن تكون جذّابة، ما رأيك بتخصيص مساحة محددة ومعروفة لعرض الديكورات والاكسسوارات مثل هذه المكتبة بالأرفف المفتوحة والتي تعد خيارًا جيدًا وعمليًا.
البحث عن الخصوصية والحميمية في غرفة النوم والتي تجعلك في بعض الأحيان تحافظ عليها مغلقة كل الوقت ليس أمرًا جيدًا، في الغرفة تحتاج إلى التهوية والإضاءة الطبيعية وأنت في بعض الأحيان تحتاج للنظر إلى الخارج!
زوج من الإضاءات على جانبي السرير لا يوفر إطار جميل للسرير فقط، بل أيضًا يسهل عليك القيام بأنشطة مختلفة وانت جالس في مكانك.
كل ما يساعدك على توفير أقصى درجات الراحة يجب أن يكون من خيارات التجديد التي تبحث عنها، حتى تحصل على غرفة نوم تستطيع الاستمتاع فيها بنسبة 100%
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ومن الممكن أيضا أن تعطي شكلًا جديدًا لغرفة نومك عن طريق إزالة زوج من الأثاث، فوجود مساحة أكبر فارغة ومتاحة أمر يلاحظه الجميع ويعلم أن هناك تجديد طرأ على الغرفة.
ليس من الضروري ملأ الغرفة بالأشياء التي تعبّر عن شخصيتك، فعنصر واحد سيكون أكثر من كافِ لتحقيق هذا الغرض، المهم وضعه في مكان ملحوظ وليكن أعلى السرير كما في هذا التصميم.
هل يمكن أن تتخيل وجود مصابيح تحقق لك الغرض العملي منها وفي نفس الوقت تعطيك شكل جمالي وديكور مميز؟! هذه الفكرة تمنحك جميع المزايا ويمكنك تنفيذها بالطريقة التي تناسبك وتناسب ذوقك الخاص.
لا تتردد في استخدام عناصر بأحجام كبيرة وكبيرة جدا فهذا يضمن لك أن التغيير في غرفة النوم سيلاحظه الجميع.
هل تريد تغيير آخر ويكون ملحوظًا جدًا؟
غيّر من شكل أحد جدران الغرفة، إذا كانت الطريقة الجديدة مختلفة تمامًا عن الشكل القديم للجدار ستتفاجأ من حجم التغيير الذي سيحدث لشكل الغرفة.
تغيير ستائر الغرفة بنوع مختلف من الأقمشة او أنواع متعددة وألوان مختلفة سيولد نوع من التغيير المستمر.
وجود طاولات متعددة سهلة الحركة والاستخدام يولد نوع من التجديد المستمر في غرفة النوم، فاليوم يمكن أن تكون شيئًا وفي اليوم التالي تستخدم بطريقة مختلفة تمامًا، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر في لحظات قليلة.
الإضاءة والكشافات والمصابيح الصغيرة هي صيحة جديدة في عالم التصميم والديكور، لأنها تسمح بتسليط الإضاءة والظلال على الأثاث مع إعطاء حيوية إلى زوايا غرفة النوم، نفذ هذه الفكرة ولن تندم على ذلك!
الاستعانة بقطعة جديدة من الأثاث سيكون بلا شك تحول جيد في الغرفة، الآن مع هذا الكرسي يمكنك الحصول على مكان خاص للاسترخاء والتمتع بقيلولة أو القراءة أو التحدث مع صديقك على الهاتف إلخ.
في غرفة النوم الرئيسية لا تنسى تخصيص مكانًا مشتركًا للجلوس فيه مع زوجتك سيضيف لمسة فريدة وخاصة جدا لغرفة النوم.
إذا كنت تمتلك غرضًا صنعته بيديك ويمكن استخدامه كديكور في الغرفة لا تتردد في استخدامه داخل غرفة النوم، فوجود لمسة شخصية داخل الغرفة أمر مهم للغاية، هنا على سبيل المثال كانت هذه اللمسة متمثلة في إطارات الصور الفوتوغرافية.
حتى الأرضية يمكن أن تكون واحدة من العناصر التي تحدث تغييرًا كبيرًا في الغرفة، إذا وضعت سجادة لطيفة مثل الموجودة بالصورة مع زخارف زرقاء بأسلوب الفسيفساء ستندهش من التغيير!
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هل هناك عنصر أهم من الراحة في غرفة النوم؟! بالطبع لا، لذلك لا مانع من استخدام بطانية جديدة وجميلة بحجم مناسب للجلوس يمكنك الاستفادة منها في فترات القيلولة البسيطة!
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