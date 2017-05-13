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20 فكرة جميلة لديكور غرفة النوم

Eman Rifaat Eman Rifaat
apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة نوم
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هناك آلاف الطرق لتجديد غرفة النوم، وفي هذا الكتاب نريد أن نتشارك معكم 21 طريقة مختلفة للقيام بذلك مع نسبة نجاح أكيدة، ولكي تحقق نتيجة فعّالة عليك الاستفادة من جميع الأمثلة الموجودة واختر منها ما يناسب التطبيق في غرفتك من حيث طريقة التصميم والألوان والأشكال المستخدمة.

وعندما نتحدث عن تجديد الغرفة نأخذ في الحسبان جميع العناصر مثل: إضاءة السقف والجدران، وخامة وملمس وألوان جدران الغرفة، بالإضافة إلى الأرضيات من حيث الخامة خشب أو سجاد إلخ، سنرى المزيد من التوضيح والأمثلة في التصميمات القادمة! 

1- الضوء الأبيض في انتظار إضاءة غرفة النوم

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الإضاءة الصفراء هي الطريقة التقليدية للحصول على الاسترخاء والحميمية التي تتمناها في غرفة نومك، ولكن هذه المرة كان للضوء الأبيض تأثيرًا فعّالا لإضافة الحميمية إلى هذه الغرفة.

2- لمسة من الألوان في تصميم هاديء

Casa Cor 2013, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Casa Cor 2013

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

الهدوء ميزة أساسية في غرفة النوم، وليس معنى هذا استبعاد الديناميكية والحركة من الغرفة، انظر إلى هذه اللوحة باللون الوردي التي أضافت لمسة راقية للتصميم. 

3- كل الأثاث مبطّن

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

جميع الأثاث الموجود بالغرفة تم تغطيته وتنجيده، وبذلك فنحن أمام غرفة مريحة وأنيقة في نفس الوقت.

4- الديكور يستحق مساحة محددة

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

إذا استخدمت الزوايا فقط في وضع الديكورات والزخارف الثمينة لن تكون جذّابة، ما رأيك بتخصيص مساحة محددة ومعروفة لعرض الديكورات والاكسسوارات مثل هذه المكتبة بالأرفف المفتوحة والتي تعد خيارًا جيدًا وعمليًا.

5- لا تمنع دخول الإضاءة الطبيعية

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة نوم
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

البحث عن الخصوصية والحميمية في غرفة النوم والتي تجعلك في بعض الأحيان تحافظ عليها مغلقة كل الوقت ليس أمرًا جيدًا، في الغرفة تحتاج إلى التهوية والإضاءة الطبيعية وأنت في بعض الأحيان تحتاج للنظر إلى الخارج!

6- إضاءة كلاسيكية على حافة السرير

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

زوج من الإضاءات على جانبي السرير لا يوفر إطار جميل للسرير فقط، بل أيضًا يسهل عليك القيام بأنشطة مختلفة وانت جالس في مكانك.

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7- تغيير الوسائد أيضًا من أساليب التجديد!

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

كل ما يساعدك على توفير أقصى درجات الراحة يجب أن يكون من خيارات التجديد التي تبحث عنها، حتى تحصل على غرفة نوم تستطيع الاستمتاع فيها بنسبة 100%

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8- التجديد بإزالة العناصر

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

ومن الممكن أيضا أن تعطي شكلًا جديدًا لغرفة نومك عن طريق إزالة زوج من الأثاث، فوجود مساحة أكبر فارغة ومتاحة أمر يلاحظه الجميع ويعلم أن هناك تجديد طرأ على الغرفة.

9- شراء قطعة خاصة جدًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ليس من الضروري ملأ الغرفة بالأشياء التي تعبّر عن شخصيتك، فعنصر واحد سيكون أكثر من كافِ لتحقيق هذا الغرض، المهم وضعه في مكان ملحوظ وليكن أعلى السرير كما في هذا التصميم. 

10- عنصر عملي وجميل أيضًا

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هل يمكن أن تتخيل وجود مصابيح تحقق لك الغرض العملي منها وفي نفس الوقت تعطيك شكل جمالي وديكور مميز؟! هذه الفكرة تمنحك جميع المزايا ويمكنك تنفيذها بالطريقة التي تناسبك وتناسب ذوقك الخاص. 

11- لوحة كبيرة ستحدث تغييرًا ضخمًا

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

لا تتردد في استخدام عناصر بأحجام كبيرة وكبيرة جدا فهذا يضمن لك أن التغيير في غرفة النوم سيلاحظه الجميع. 

12- الجدار هو الحليف الأكبر!

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

هل تريد تغيير آخر ويكون ملحوظًا جدًا؟ 

غيّر من شكل أحد جدران الغرفة، إذا كانت الطريقة الجديدة مختلفة تمامًا عن الشكل  القديم للجدار ستتفاجأ من حجم التغيير الذي سيحدث لشكل الغرفة. 

13- يمكن الاستفادة من الأقمشة في هذا التجديد!

Quartos&Etc, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Quartos&Etc

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

تغيير ستائر الغرفة بنوع مختلف من الأقمشة او أنواع متعددة وألوان مختلفة سيولد نوع من التغيير المستمر. 

14- طاولات لجلب الراحة إلى الغرفة

Apartamento decorado Calper, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado Calper

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

وجود طاولات متعددة سهلة الحركة والاستخدام يولد نوع من التجديد المستمر في غرفة النوم، فاليوم يمكن أن تكون شيئًا وفي اليوم التالي تستخدم بطريقة مختلفة تمامًا، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر في لحظات قليلة.

15- حدود ضوئية

Projeto Praia Brava - Itajaí, SC - Arquiteta Vanessa Larre, Ronald T. Pimentel Fotografia Ronald T. Pimentel Fotografia غرفة نوم
Ronald T. Pimentel Fotografia

Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia

الإضاءة والكشافات والمصابيح الصغيرة هي صيحة جديدة في عالم التصميم والديكور، لأنها تسمح بتسليط الإضاءة والظلال على الأثاث مع إعطاء حيوية إلى زوايا غرفة النوم، نفذ هذه الفكرة ولن تندم على ذلك! 

16- كرسي جميل ومخصص لراحتك

Residência Piatã II, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة نوم Beige
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

الاستعانة بقطعة جديدة من الأثاث سيكون بلا شك تحول جيد في الغرفة، الآن مع هذا الكرسي يمكنك الحصول على مكان خاص للاسترخاء والتمتع بقيلولة أو القراءة أو التحدث مع صديقك على الهاتف إلخ. 

17- أوقات مع شريكك

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

في غرفة النوم الرئيسية لا تنسى تخصيص مكانًا مشتركًا للجلوس فيه مع زوجتك سيضيف لمسة فريدة وخاصة جدا لغرفة النوم.

18- أظهر شغفك!

RESIDENCIA TF, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة نوم
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

إذا كنت تمتلك غرضًا صنعته بيديك ويمكن استخدامه كديكور في الغرفة لا تتردد في استخدامه داخل غرفة النوم، فوجود لمسة شخصية داخل الغرفة أمر مهم للغاية، هنا على سبيل المثال كانت هذه اللمسة متمثلة في إطارات الصور الفوتوغرافية.

19- الاهتمام بالأرضية

homify غرفة نوم Wood effect
homify

homify
homify
homify

حتى الأرضية يمكن أن تكون واحدة من العناصر التي تحدث تغييرًا كبيرًا في الغرفة، إذا وضعت سجادة لطيفة مثل الموجودة بالصورة مع زخارف زرقاء بأسلوب الفسيفساء ستندهش من التغيير! 

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20- بطانية للقيلولة!

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

هل هناك عنصر أهم من الراحة في غرفة النوم؟! بالطبع لا، لذلك لا مانع من استخدام بطانية جديدة وجميلة بحجم مناسب للجلوس يمكنك الاستفادة منها في فترات القيلولة البسيطة! 

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هذه الشقة ستثبت لك أن البساطة هي عنوان الأناقة
أي من هذه التغييرات ستطبقها في غرفة نومك؟

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