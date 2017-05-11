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أناقة عصرية في تصميمات فيلا راقية بالرياض

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
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على الرغم من كثرة التحديات والصعوبات التي تواجه مهندس التصميم الداخلي في المساحات الصغيرة، إلا أن تصميم المساحات الكبيرة الواسعة لا يقل صعوبة، خاصة مع كثرة الخيارات، والخوف من الوقوع في فخ الزحام مع كثرة قطع الأثاث أو كثرة النغمات اللونية.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل فيلا أنيقة في الرياض، تم تصميمها مع قطع اثاث قليلة مميزة، ونغمات حيادية بالأبيض والبني، ولمسات مميزة من الأزرق السماوي العميق. والأزرق الفولاذي. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم منزلك الخاص!

​مساحة أنيقة تجمع غرفة الاستقبال والسفرة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

في مساحة أنيقة سيطر مزيج الأبيض والبني، اجتمعت غرفة الاستقبال مع طاولة الطعام، حيث سيطر الأبيض على السقف، مع مستيطلات من الأضواء الخفية، وتألقت الأرضية بالتجزيعات الرخامية، بينما جاء التصميم الخشبي للجدار جذابًا وفاخرًا.

تضمنت غرفة الاستقبال أريكة جلدية فاخرة على شكل حرف L، وطاولة كبيرة منخفضة، وكرسي مع مسند قدم، إضافة إلى المصباح الجانبي المرتفع، بينما تضمنت غرفة السفرة طاولة طعام خشبية مع قاعدة معدنية تتناسق مع القاعدة المعدنية للكراسي البيضاء الملتفة حولها.

​تفاصيل فاخرة ومريحة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

الوسائد الملونة المزينة للأريكة الجلدية، والمزهريات مع الورود البيضاء والأوراق الخضراء، إضافة إلى الإطارات الخشبية البارزة في الجدار الخشبي، والمزينة بالزخارف، تفاصيل تًضفي أناقة فاخرة على تصميم تلك المساحة. بينما تتوفر الراحة في تصميم الكرسي المميز مع مسند القدم.

​سينما عائلية خاصة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة الميديا
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

تتمتع الفيلا بغرفة ميديا رائعة، تضمنت سينما عائلية، مع كل المؤثرات التي توفر عليهم عناء الذهاب إلى السينمات، حيث المقاعد الجلدية المريحة التي تسمح باستقبال أكبر عدد من الأصدقاء والأقارب، والطاولات الصغيرة أمامها، لوضع المشروبات والوجبات الخفيفة، إضافة إلى الشاشة الكبيرة، والملصقات المزينة للجدران، والإضاءات الموزعة بدقة لخلق اجواء شبيهة بالسينمات الحقيقية.

​غرفة معيشة عصرية أنيقة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

في جزء أخر من الفيلا، نجد غرفة المعيشة، مع أريكة زرقاء كبيرة، تزينت بالوسائد الملونة، وسط مساحة مُشرقة، بفضل الغضاءة الطبيعية المتسللة من الجدار الزجاجي لشرفة، والذي تزين  بستائر بلون كافيه أنيق وفاخر.

خلف الأريكة، وبالقرب من الشرفة، وضعت منضدة خشبية، مزخرفة بخطوط متقاطعة بدرجات البني، وقد تزين سطحها بقطعتي ديكور بنيتين، بينما تزين الجدار خلفها بلوحة تجمع النغمات اللونية الموزعة في الغرفة.

​المساحة الخاصة بالتلفاز

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

خصص الجدار المقابل للأريكة، لمنطقة التلفاز، حيث الشاشة المسطحة الكبيرة، والمدفأة الحديثة المصممة في منفذ داخل الجدار، مع رف يسمح بترتيب قطع الديكور وملحقات التلفاز.

التصميم الخشبي للجدار، والمزهريات، والسجاد، يصنعون تناغمًا لونيًا رائعًا مع الوسائد المزينة للأريكة الزرقاء.

​الاسترخاء أمام إطلالة ساحرة

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

أمام الجدار الزجاجي للشرفة، وضع اثنين من الشيزلونجات المعدنية المنجدة، مع طاولة قهوة معدنية صغيرة تتوسطهما، وقد زينت الأرضية أسفلهم بقطعة من الجلد الطبيعية، فيما وضع إلى جانبهم مصباح مرتفع لتوفير إضاءة خافتة، تليق بالأجواء الرومانسية والاسترخاء أمام تلك الإطلالة الساحرة.

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إطلالة رائعة بالأزرق الفولاذي

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

غرفة النوم تتمتع بتصميم رائع، بفضل الأزرق الفولاذي الذي يغطي الجدار خلف السرير، مع تدريج رائع للدرجة اللونية، ويزداد الجدار جمالًأ مع تلك الإطارات المتباينة الأحجام، وأغطية المصابيح الجانبية التي تبدو وكأنها تزين الجدار.

الطاولتين على جانبي السرير وقصاري الزرع، بلونهم الجذاب، والأرضية السيراميكة المزينة ببلاطات تجمع لون طلاء الجدار، مع أخرى ذات مظهر خشبي، يمنحون تلك الغرفة تصميم أنيق ومميز. فضلًا عن المقعد أمام السرير بتصميمه الناعم.

ركن خاص للقراءة والاسترخاء

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

تنعم الغرفة بإطلالة رائعة على الحديقة الفناء الخارجي، وقد تم الاستفادة من هذا المشهد الرائع بوضع شيزلونج مع مصباح مرتفع، لتصميم ركن خاص بالقراءة والاسترخاء.

لمزيد من التصميمات الفاخرة، تفضل بقراءة المقال التالي، غرفة نوم فاخرة على طراز الآرت ديكو

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