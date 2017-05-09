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لمسات ناعمة أنيقة في منزل بألوان الباستيل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
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فرضت ألوان الباستيل سيطرتها في مجال التصميم الداخلي في الفترة الأخيرة، وأصبحت ضمن قائمة الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الشباب المقدمين على تأسيس منازلهم الجديدة، وذلك بفضل ما تتمتع به من اناقة ناعمة ومُشرقة، وما تضفيه على أرجاء المنزل من بهجة وحيوية.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بجولة مُلهمة، داخل منزل لزوجين شابين مع طفل رضيع، تزينت غرفه وزواياه بألوان الباستيل المُشرقة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة.

مساحة مبهجة مليئة بالألوان

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

غرفة المعيشة صممت كمساحة مبهجة امتلأت بنغمات الباستيل الأنيقة الناعمة، النابضة بالحياة، حيث الوردي واللبني والكريمي، مع لمسات من الأبيض والرمادي المحايدان، وبعض من البني الدافئ، في مزيج لوني رائع وجذاب

ترحيب مُشرق ودافئ

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

مدخل أبيض مُشرق، مع أرضية خشبية دافئة، وإضاءات مميزة تزين السقف، بينما تزين الجدار بإطار فني مليء بالألوان الحيوية، في لمسة تفصح عن الذوق الفني المميز لأصحاب المنزل.

غرفة معيشة مُريحة

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

يبدو الجلوس في غرفة المعيشة مُريحًا وممتعًا، مع وجود تلك الأريكة الكبيرة، والوسائدة الملونة التي تزينها، فضلًا عن التأثير المُشرق للنافذة الزجاجية التي اختبئت خلف ستائر بيضاء فافة، بينما زينت الستائر الرمادية الثقيلة جانبيها. المنضدة الخشبية في الزاوية خلف الأريكة، خيار مثالي لشغل تلك المساحة مع مصباح صغير يزين سطحا، وإطار فني يزين الجدار فوقها.

جدار حجري مع مساحات تخزينية

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة حجر الكلس Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

مع مزيج رائع من الأخشاب والحجارة، صمم الجدار الذي احتضن الشاشة المسطحة الكبيرة، مع أرفف مضاءة لترتيب الكتب وقطع الديكور. المنفذ المصمم في الجدار الحجري أضاف لمسة عصرية أنيقة على الغرفة، كما وفر مساحة مثالية لترتيب ملحقات التلفاز.

المطبخ وطاولة الطعام

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov مطبخ Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

اجتمع المطبخ مع طاولة الطعام في غرفة واحدة، بتصميم عصري راقي، حيث الهيكل الخشبي للمطبخ، بأسطحه اللامعة، وقد تكون من مستويين، بينهما منقة مضاءة بقوة، وسطح عمل رخامي باللون الأسود، بينما صممت منطقة السفرة من طاولة خشبية، التف حولها 5 من الكراسي بلون بنفسجي رائع، وقد أشرقت المساحة بالضوء الطبيعي المتسلل من خلف الستائر البيضاء الشفافة

غرفة نوم بالوردي والأرجواني

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة نوم Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

ننتقل إلى غرفة النوم، حيث النغمات الفاتحة من الوردي والكريمي والأرجواني، في مزيج ناعم، مع دفئ الأرضية الخشبية، والكمود الصغير إلى جانب السرير والمصباح الجانبي أعلاه.. كل تفصيلة في كل شبر من الغرفة تتمتع بأناقة ناعمة مثالية

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منضدة خشبية مع تلفاز

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة نوم Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

أمام السرير، وضعت منضدة خشبية مع خطوط متقاطعة تزيين وجهها، بينما زينت مزهرية زجاجية سطحها، مع زهور صفراء وأوراق خضراء، أضفيا على أجواء الغرفة لمسة نابضة بالحياة. أعلى المنضدة، تم تثبيت شاشة حديثة في الجدار، لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاستلقاء على السرير.

تناسق لوني وتفاصيل مثالية

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة نوم Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

الكرسي القابع في الزاوية، بلونه الأحمر الداكن، وأرجله الخشبية، مع الإطارين على جانبي شاشة التلفاز، والمنضدة الخشبية، تفاصيل مثالية لشغل تلك المساحة من الغرفة مع تناسق لوني جذاب.

غرفة رضيع أنيقة ومُشرقة

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة الاطفال Turquoise
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

مع لمسات من البرتقالي المُشرق ونغمة الباستيل الفاتحة من اللون اللبني، صممت غرفة الرضيع، حيث انقسمت الغرفة بين الأبيض الذي سيطر على السقف وأحد الجدران مع الخزانة الخشبية المستندة إليه، وبين اللبني الذي سيطر على الجدار الأخر، والمهد المستند إلى جانبه، وأيضًا الأريكة والكمود على جانبيها، في توزيع لوني رائع، أضاف فيه البرتقالي لمسة مُشرقة على الوسائد والمنضدة.

حمام صغير يتمتع بطابع شخصي

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov حمام Green
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

على الرغم من المساحة الصغيرة للحمام إلا انه تمتع بطابع شخصي أنيق، وعمق بصري بفضل المربعات المزخرفة من السيراميك، والتي زينت نصف الجدار السفلي، بينما تركت النصف العلوي للأبيض، الذي منحه اشراقة واتساعًا وهميًا تدعمه المرآة أعلى الحوض الأبيض البسيط.

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