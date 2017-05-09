لمسات ناعمة أنيقة في منزل بألوان الباستيل

فرضت ألوان الباستيل سيطرتها في مجال التصميم الداخلي في الفترة الأخيرة، وأصبحت ضمن قائمة الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الشباب المقدمين على تأسيس منازلهم الجديدة، وذلك بفضل ما تتمتع به من اناقة ناعمة ومُشرقة، وما تضفيه على أرجاء المنزل من بهجة وحيوية.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بجولة مُلهمة، داخل منزل لزوجين شابين مع طفل رضيع، تزينت غرفه وزواياه بألوان الباستيل المُشرقة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة.