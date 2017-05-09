لمسات ناعمة أنيقة في منزل بألوان الباستيل

فرضت ألوان الباستيل سيطرتها في مجال التصميم الداخلي في الفترة الأخيرة، وأصبحت ضمن قائمة الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة الشباب المقدمين على تأسيس منازلهم الجديدة، وذلك بفضل ما تتمتع به من اناقة ناعمة ومُشرقة، وما تضفيه على أرجاء المنزل من بهجة وحيوية.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم للاستمتاع بجولة مُلهمة، داخل منزل لزوجين شابين مع طفل رضيع، تزينت غرفه وزواياه بألوان الباستيل المُشرقة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لتصميم منازلكم الخاصة.
غرفة المعيشة صممت كمساحة مبهجة امتلأت بنغمات الباستيل الأنيقة الناعمة، النابضة بالحياة، حيث الوردي واللبني والكريمي، مع لمسات من الأبيض والرمادي المحايدان، وبعض من البني الدافئ، في مزيج لوني رائع وجذاب
مدخل أبيض مُشرق، مع أرضية خشبية دافئة، وإضاءات مميزة تزين السقف، بينما تزين الجدار بإطار فني مليء بالألوان الحيوية، في لمسة تفصح عن الذوق الفني المميز لأصحاب المنزل.
يبدو الجلوس في غرفة المعيشة مُريحًا وممتعًا، مع وجود تلك الأريكة الكبيرة، والوسائدة الملونة التي تزينها، فضلًا عن التأثير المُشرق للنافذة الزجاجية التي اختبئت خلف ستائر بيضاء فافة، بينما زينت الستائر الرمادية الثقيلة جانبيها. المنضدة الخشبية في الزاوية خلف الأريكة، خيار مثالي لشغل تلك المساحة مع مصباح صغير يزين سطحا، وإطار فني يزين الجدار فوقها.
مع مزيج رائع من الأخشاب والحجارة، صمم الجدار الذي احتضن الشاشة المسطحة الكبيرة، مع أرفف مضاءة لترتيب الكتب وقطع الديكور. المنفذ المصمم في الجدار الحجري أضاف لمسة عصرية أنيقة على الغرفة، كما وفر مساحة مثالية لترتيب ملحقات التلفاز.
اجتمع المطبخ مع طاولة الطعام في غرفة واحدة، بتصميم عصري راقي، حيث الهيكل الخشبي للمطبخ، بأسطحه اللامعة، وقد تكون من مستويين، بينهما منقة مضاءة بقوة، وسطح عمل رخامي باللون الأسود، بينما صممت منطقة السفرة من طاولة خشبية، التف حولها 5 من الكراسي بلون بنفسجي رائع، وقد أشرقت المساحة بالضوء الطبيعي المتسلل من خلف الستائر البيضاء الشفافة
ننتقل إلى غرفة النوم، حيث النغمات الفاتحة من الوردي والكريمي والأرجواني، في مزيج ناعم، مع دفئ الأرضية الخشبية، والكمود الصغير إلى جانب السرير والمصباح الجانبي أعلاه.. كل تفصيلة في كل شبر من الغرفة تتمتع بأناقة ناعمة مثالية
أمام السرير، وضعت منضدة خشبية مع خطوط متقاطعة تزيين وجهها، بينما زينت مزهرية زجاجية سطحها، مع زهور صفراء وأوراق خضراء، أضفيا على أجواء الغرفة لمسة نابضة بالحياة. أعلى المنضدة، تم تثبيت شاشة حديثة في الجدار، لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاستلقاء على السرير.
الكرسي القابع في الزاوية، بلونه الأحمر الداكن، وأرجله الخشبية، مع الإطارين على جانبي شاشة التلفاز، والمنضدة الخشبية، تفاصيل مثالية لشغل تلك المساحة من الغرفة مع تناسق لوني جذاب.
مع لمسات من البرتقالي المُشرق ونغمة الباستيل الفاتحة من اللون اللبني، صممت غرفة الرضيع، حيث انقسمت الغرفة بين الأبيض الذي سيطر على السقف وأحد الجدران مع الخزانة الخشبية المستندة إليه، وبين اللبني الذي سيطر على الجدار الأخر، والمهد المستند إلى جانبه، وأيضًا الأريكة والكمود على جانبيها، في توزيع لوني رائع، أضاف فيه البرتقالي لمسة مُشرقة على الوسائد والمنضدة.
على الرغم من المساحة الصغيرة للحمام إلا انه تمتع بطابع شخصي أنيق، وعمق بصري بفضل المربعات المزخرفة من السيراميك، والتي زينت نصف الجدار السفلي، بينما تركت النصف العلوي للأبيض، الذي منحه اشراقة واتساعًا وهميًا تدعمه المرآة أعلى الحوض الأبيض البسيط.
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