شقة حديثة مع العديد من الأفكار الملهمة

دعونا الآن نركز على غرفة المعيشة. كونها جزء من المساحة المشتركة، بحيث تقاسم أسلوبها مع بقية المساحة، حيث نلاحظ الأثاث الخشبي، الموجود في جميع أنحاء الشقة، بالإضافة للكراسي الجلدية والكثير من النباتات. وأهم ما يميز هذه الغرفة هي الإضاءة الطبيعية والمواد الطبيعية بنغمات من اللون الكريمي، التي أعطت جو دافئ ومنعش، دون تكلف أو تعقيد.

غرفة الطعام خلف الأريكة مباشرة تأتي غرفة الطعام . كما ذكرنا سابقاً أن الأثاث الخشبي هو العنصر المسيطر على تأثيث الشقة. الأرضية والأثاث، بالغضافة لطاولة سفرة خشبية مع الدعم المعدني، لزيادة المتانة، ويهدف إلى أن تستخدم في نواح كثيرة وفي كثير من الظروف. كما يمكن ملاحظة العديد من التفاصيل التي تضيف قيمة للمساحة، مثل المقعد الكبيرة بمسند ظهر مريح مع الكراسي الثلاثة، المصابيح البيضاء، والاكسسورات على الأرض والأجمل موقد بتصميم خشبي رائع . غرفة النوم غرفة النوم البساطة النقية. تحتوي هذه الغرفة على نوافذ كبيرة تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية. اللون الأبيض اللون السائد للجدران والسقف والخزن. الأرضية الخشبية مع بعض قطع الأثاث يخلق مع اللون الأبيض الكمال ويعطي جو مريح، فضلا عن الأقمشة الطبيعية والألوان المحايدة للسرير، والنتيجة ستكون رومانسية مثل تلك التي تراها في الصورة.