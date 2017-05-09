شقة حديثة مع العديد من الأفكار الملهمة

الأساس السليم في التصميم والديكور الداخلي هي عمل المهندسون المعماريون على الألوان والقوام والإضاءة والسلالم لجعل الناس يشعرون بأنهم يتحركون في المكان بطريقة مريحة ومرحبه وممتعة، وبالتالي الجمع بين هذه العوامل سيعطي مشروع جيد.
لذلك في هذا المقال نقدم لكم شقة على الطراز الحديث في برشلونة صممها مهندسين الديكور لاستوديو Deu i Deu الذين تمكنوا من الجمع بين جميع العناصر لإعطاء نتيجة مذهلة. لا تفوت هذه الصور، من المؤكد أن تلهمك لمنزلك!
هذه المنطقة مناسبة لجميع أنوع الإجتماعات مع العائلة والاصدقاء. تجتمع في هذه المنطقة غرفة المعيشة وطاولة السفرة والشرفة في مكان واحد ولكن بشكل مستقل، كيف؟ بفضل عنصرين: الأول هو العمود المركزي الذي هو عبارة عن مكتبة، والثاني هي الأريكة، التي لها تصميم مناسب بحيث تكون قادرة على الوقوف معزولة بجانب العمود وبالتالي خلق حد مع غرفة الطعام.
دعونا الآن نركز على غرفة المعيشة. كونها جزء من المساحة المشتركة، بحيث تقاسم أسلوبها مع بقية المساحة، حيث نلاحظ الأثاث الخشبي، الموجود في جميع أنحاء الشقة، بالإضافة للكراسي الجلدية والكثير من النباتات. وأهم ما يميز هذه الغرفة هي الإضاءة الطبيعية والمواد الطبيعية بنغمات من اللون الكريمي، التي أعطت جو دافئ ومنعش، دون تكلف أو تعقيد.
غرفة الطعام خلف الأريكة مباشرة تأتي غرفة الطعام . كما ذكرنا سابقاً أن الأثاث الخشبي هو العنصر المسيطر على تأثيث الشقة. الأرضية والأثاث، بالغضافة لطاولة سفرة خشبية مع الدعم المعدني، لزيادة المتانة، ويهدف إلى أن تستخدم في نواح كثيرة وفي كثير من الظروف. كما يمكن ملاحظة العديد من التفاصيل التي تضيف قيمة للمساحة، مثل المقعد الكبيرة بمسند ظهر مريح مع الكراسي الثلاثة، المصابيح البيضاء، والاكسسورات على الأرض والأجمل موقد بتصميم خشبي رائع . غرفة النوم غرفة النوم البساطة النقية. تحتوي هذه الغرفة على نوافذ كبيرة تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية. اللون الأبيض اللون السائد للجدران والسقف والخزن. الأرضية الخشبية مع بعض قطع الأثاث يخلق مع اللون الأبيض الكمال ويعطي جو مريح، فضلا عن الأقمشة الطبيعية والألوان المحايدة للسرير، والنتيجة ستكون رومانسية مثل تلك التي تراها في الصورة.
خلف الأريكة مباشرة تأتي غرفة الطعام . كما ذكرنا سابقاً أن الأثاث الخشبي هو العنصر المسيطر على تأثيث الشقة. الأرضية والأثاث، بالإضافة لطاولة سفرة خشبية مع الدعم المعدني، لزيادة المتانة. كما يمكن ملاحظة العديد من التفاصيل التي تضيف قيمة للمساحة، مثل المقعد الكبير بمسند ظهر مريح مع الكراسي الثلاثة، المصابيح البيضاء، والاكسسورات على الأرض والأجمل موقد بتصميم خشبي رائع .
غرفة النوم البساطة النقية. تحتوي هذه الغرفة على نوافذ كبيرة تسمح بالكثير من الإضاءة الطبيعية. اللون الأبيض اللون السائد للجدران والسقف والخزن. الأرضية الخشبية مع بعض قطع الأثاث يخلق مع اللون الأبيض الكمال ويعطي جو مريح، فضلا عن الأقمشة الطبيعية والألوان المحايدة للسرير، والنتيجة ستكون رومانسية مثل تلك التي تراها في الصورة.
تحافظ غرفة نوم الأطفال على العناصر المشتركة مع غرفة النوم السابقة، مثل الأقمشة الدافئة والألوان المحايدة والنوافذ الأمامية والخشب للأثاث والأرضية. ولكن هناك لمسة مختلفة وهي الجدار بلون السماء الأزرق الذي يدخل الكثير من القوة. جدار مزين برفوف خشبية ومعلقة بحبل على الحائط. المسات اللطيفة مثل الوسائد مع الزخارف المختلفة وبعض الصور.
الاستمرار مع نفس روح الأناقة للغرف الأخرى. يركز الحمام على مزيج من الأبيض والخشب، الذي يعطي تصميم بسيط ولكن أنيق. المغسلة من التصميم التقليدي، الخزن من الخشب الأبيض وحدة متينة معلقة على الجدار، وبالتالي تزيد الشعور بالسيولة والحرية في الحمام.
زاوية كبيرة جدا، وضعت على شكل حرف U مع طاولة سوف نرها في الصورة التالية. قد تم تصميم المطبخ بشكل مستقل ومريح، لتقوم بتحضير الوجبات مع الكثير من الضوء وحرية الحركة وأن تكون قادر على التحدث مع الآخرين. أبيض أبيض، الكثير من أثاث التخزين وأرضية خشبية محمية بحدود من البلاط كسجادة… رائع
حل مريح، بسبب بُعد المطبخ عن غرفة الطعام ولا تريد أن تذهب باستمرار خاصة بالنسبة للوجبات اليومية. ولذلك ستكون هذه المنطقة واحدة من المساحات الأكثر استخدام في المنزل، وينبغي أن تكون مصممة مع الكثير من المودة. طاولة مستديرة خشبية مع أربع كراسي خضراء مريحة… هذا كل ما تحتاجه هنا!!
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