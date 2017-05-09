شقة بمساحة 36 متر مربع… مفاجأة حقيقية

هذه الشقة من تصميم المهندسين المعماريين من LEMUR. موجودة في وارسو وبمساحة 36 متر مربع، فيها كل شيء… مدهش! ستقع في حب هذه الغرفة بكامل تفاصيلها وعناصرها الغنية. نعم لا يوجد مساحة أفقية واسعه ولكن يوجد مساحة في الارتفاع بسبب وجود طابق علوي عبارة عن غرفة النوم. الجو هادئ وناعم بسبب الجدران البيضاء مع نغمات من اللون الأزرق الذي جعل الفضاء ممتع ومريح. المطبخ شقة صغيرة لا تعني التخلي عن وجود مطبخ مريح ووظيفي.
المطبخ بشكل حرف U لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة واختيار الأثاث الأبيض يجعل المساحة تبدو أوسع وأكثر إشراق ومتجددة الهواء. الخلفية عبارة عن سيراميك جميل بظلال من الرمادي، خيار أنيق! لاحظ الدرج: خفيفة بتصميم أنيق. قد لا تكون مناسبة لأولئك الذين يخافون من المرتفعات، ولكن الأسلاك تشكل حماية جيدة.
إذا صعدت الدرج يمكنك أن ترى غرفة المعيشة. ما يثير الدهشة هو اختيار الألوان الناعمة، الأبيض والوردي متناغمة جيدا مع الأرضية الخشبية ولوحة الألوان الزرقاء الأمر إلي خلق تباين لطيف!
لتحقيق أقصى قدر من المساحة، لا شيء أفضل من الأثاث متعدد الاستخدمات، على سبيل المثال: هذه الرفوف الخشبية التي وضعت في المنتصف بين وغرفة المعيشة، رائع وعملي جدا، فهو بمثابة جدار وفاصل بين غرفتين!
لوحة بتدرجات الأزرق، معلقة على الحائط تهيمن على غرفة المعيشة، خلقت جو لطيف بسبب التفاوت في درجات الألوان. النمط الهندسي يتناسق مع بقية الأثاث، بسيطة ولكن قوية.
في غرفة النوم نجد إشارات قوية من الألوان الموجودة في غرفة المعيشة. السقف منخفض، لا تنسى فهذا هو الطابق العلوي، ولكن على العكس أعطاها جو رومانسي وهادئ. ظلال الأزرق التي ميزت غرفة المعيشة، هي أيضا السمة المهيمنة لهذه الغرفة، ولكن هنا ليس كلوحة جدارية إنما كسجاد التي أعطت شعور بالاسترخاء. أين شاهدت الوسائد الوردي سابقا؟ نعم الأريكة في غرفة المعيشة!
في الحمام نرى السيراميك المزخرف. زينت الجدران البيضاء بأنماط هندسية ناعمة، تذكرنا بالتصميم الإسكندنافي. تم تجنب الخشب في الحمام، بالنظر إلى أنه مادة غير مناسبة. الحمام رائع وواسع ومفتوح، وذلك لتجنب التركيز المفرط للبخار.
مفاجأة حقيقية، انظر إلى ما يمكن القيام به في 36 متر مربع فقط… .بيئة فسيحة ومريحة وحديثة جدا.
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