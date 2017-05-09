شقة بمساحة 36 متر مربع… مفاجأة حقيقية

هذه الشقة من تصميم المهندسين المعماريين من LEMUR. موجودة في وارسو وبمساحة 36 متر مربع، فيها كل شيء… مدهش! ستقع في حب هذه الغرفة بكامل تفاصيلها وعناصرها الغنية. نعم لا يوجد مساحة أفقية واسعه ولكن يوجد مساحة في الارتفاع بسبب وجود طابق علوي عبارة عن غرفة النوم. الجو هادئ وناعم بسبب الجدران البيضاء مع نغمات من اللون الأزرق الذي جعل الفضاء ممتع ومريح. المطبخ شقة صغيرة لا تعني التخلي عن وجود مطبخ مريح ووظيفي.