هذه الشقة ستثبت لك أن البساطة هي عنوان الأناقة

جولتنا اليوم في شقة في تشيزينا في إيطاليا، تم التدخل في تصميمها بشكل بسيط ودافئ لغرض بيعها وإظهارها بأفضل صورها، فقد تم تنسيق الأثاث من جانب مكتب MIRNA.C HOMESTAGING. الشقة تقع في مبنى سكني بسيط وتحتوي على ثلاث غرف، ريسيبشن وحمام ومطبخ.
سنتجول في أرجاء الشقة لنتعلم كيفية تنسيق الأثاث بشكل بسيط مريح ودافئ وكيفية توزيع العناصر بأبسط الإمكانيات للحصول على أفضل النتائج.
كما نرى ففراغ الاستقبال هو عبارة عن غرفة كبيرة يدخلها الضوء الطبيعي من كل الإتجاهات من خلال باب يأخذك إلى الشرفة الخارجية ونوافذ طويلة تسمح بغمر الفراغ بالضوء.
تتوسط مساحة الاستقبال غرفة السفرة فتناسبها بشكل الطاولة الدائري والكراسي البسيطة في تصميمها والمحيطة بها.
أما غرفة المعيشة فهي عبارة عن أريكة من اللون البيج بسيطة ودافئة، يجاورها طاولة من جهة ووحدة إضاءة أرضية من الجهة الأخرى. مع الحرص على تزين الأركان بعدد من الاكسسوارات لإظهار المساحة بشكل أنيق.
على الجانب الآخر من الغرفة تم وضع طاولة للتخديم على مساحة الطعام فتعد بمثابة مطبخ صغير.
لم ينسى فريق المصممين الاهتمام بالتفاصيل والاكسسوارات البسيطة فهي ما تعطي إنطباع خاص وذو شخصية للمساحات.
بالخروج إلى الشرفة تجد أنها متسعة ورحبة وتم تأثيثها بطاولة بسيطة وكرسيين مع وجود أصيص زرع ينعش المساحة.
كما نرى هنا فإن الدخول للغرف يكون من خلال طرقة طويلة، تم تزينها أيضاً بنبتة زرع بسيطة.
ندخل لأول غرفة نجد أنها تبعث على الراحة في تصميمها البسيط، فقد وضع سرير تحت الشباك مباشرة مع وضع طاولة على الجانب الأخر مزينة بوحدة إضاءة ومزهرية زرع. تم إضاءتها بوحدة إضاءة بسيطة تتماشى مع الأجواء العامة.
ندخل لغرفة النوم الرئيسية وفيها تم الاهتمام بإضافة ألوان جديدة على باليتة الألوان فقد تم إضافة لون أصفر في الإضاءات الجانبية وعلى الوسادة بالإضافة لإختيار مفروشات بمزيج بين اللوني الأبيض والبيج فأضاف جو مثير ودافئ للغرفة.
في ركن الغرفة تم إضافة مكان لتعليق الملابس وعلى الركن الآخر تم إضافة بين باج لعمل ركن خاص للاسترخاء.
ملحق بهذه الغرفة شرفة خاصة تم أيضاً تزينها بوحدة إضافية من البين باج لتكون مساحة خاصة بساكني هذه الغرفة.
الغرفة الثالثة تم استغلالها كغرفة مكتب بأثاث مكتبي بسيط مع مراعاة وجود اكسسوارات لتزين المكتب وتجهيز الغرفة بشكل يشجع على العمل مع وجود وحدة إضاءة وسجادة تحدد مساحة العمل.
أما الحمام فهو مساحة تصرخ بالبساطة حيث تم إختيار وحدات خاصة، فقد تم إضافة طاولة صغيرة لوضع المستحضرات والأدوات المختلفة. يقابل الطاولة وحدة مرحاض وحوض لغسل الأيدي بمقاسات صغيرة وتصميمهات بسيطة ويجورهما مساحة حوض قدم صغيرة وبسيطة.
مساحة المدخل مرحبة على الرغم من بساطتها، فقد تم إضافة دواسة بسيطة مزينة بكلمة ترحاب مع إصيص زرع بلون أبيض وشجيرة أنيقة.