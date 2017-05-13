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هذه الشقة ستثبت لك أن البساطة هي عنوان الأناقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
HOME STAGING in cantiere, Mirna Casadei Home Staging Mirna Casadei Home Staging Living roomSofas & armchairs
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جولتنا اليوم في شقة في تشيزينا في إيطاليا، تم التدخل في تصميمها بشكل بسيط ودافئ لغرض بيعها وإظهارها بأفضل صورها، فقد تم تنسيق الأثاث من جانب مكتب MIRNA.C HOMESTAGING. الشقة تقع في مبنى سكني بسيط وتحتوي على ثلاث غرف، ريسيبشن وحمام ومطبخ. 

سنتجول في أرجاء الشقة لنتعلم كيفية تنسيق الأثاث بشكل بسيط مريح ودافئ وكيفية توزيع العناصر بأبسط الإمكانيات للحصول على أفضل النتائج.

فراغ ​الاستقبال

homify Dining roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

كما نرى ففراغ الاستقبال هو عبارة عن غرفة كبيرة يدخلها الضوء الطبيعي من كل الإتجاهات من خلال باب يأخذك إلى الشرفة الخارجية ونوافذ طويلة تسمح بغمر الفراغ بالضوء.

homify Dining roomTables
homify

homify
homify
homify

تتوسط مساحة الاستقبال غرفة السفرة فتناسبها بشكل الطاولة الدائري والكراسي البسيطة في تصميمها والمحيطة بها.

homify Living roomStools & chairs
homify

homify
homify
homify

أما غرفة المعيشة فهي عبارة عن أريكة من اللون البيج بسيطة ودافئة، يجاورها طاولة من جهة ووحدة إضاءة أرضية من الجهة الأخرى. مع الحرص على تزين الأركان بعدد من الاكسسوارات لإظهار المساحة بشكل أنيق.

homify Living roomStools & chairs
homify

homify
homify
homify

على الجانب الآخر من الغرفة تم وضع طاولة للتخديم على مساحة الطعام فتعد بمثابة مطبخ صغير.

اكسسورات

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

لم ينسى فريق المصممين الاهتمام بالتفاصيل والاكسسوارات البسيطة فهي ما تعطي إنطباع خاص وذو شخصية للمساحات.

homify BathroomDecoration
homify

homify
homify
homify

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الشرفة

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

بالخروج إلى الشرفة تجد أنها متسعة ورحبة وتم تأثيثها بطاولة بسيطة وكرسيين مع وجود أصيص زرع ينعش المساحة.

homify Corridor, hallway & stairsStairs
homify

homify
homify
homify

كما نرى هنا فإن الدخول للغرف يكون من خلال طرقة طويلة، تم تزينها أيضاً بنبتة زرع بسيطة.

غرفة نوم الضيوف

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

ندخل لأول غرفة نجد أنها تبعث على الراحة في تصميمها البسيط، فقد وضع سرير تحت الشباك مباشرة مع وضع طاولة على الجانب الأخر مزينة بوحدة إضاءة ومزهرية زرع. تم إضاءتها بوحدة إضاءة بسيطة تتماشى مع الأجواء العامة.

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الرئيسية

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

ندخل لغرفة النوم الرئيسية وفيها تم الاهتمام بإضافة ألوان جديدة على باليتة الألوان فقد تم إضافة لون أصفر في الإضاءات الجانبية وعلى الوسادة بالإضافة لإختيار مفروشات بمزيج بين اللوني الأبيض والبيج فأضاف جو مثير ودافئ للغرفة.

homify BedroomTextiles
homify

homify
homify
homify

في ركن الغرفة تم إضافة مكان لتعليق الملابس وعلى الركن الآخر تم إضافة بين باج لعمل ركن خاص للاسترخاء.

homify BedroomTextiles
homify

homify
homify
homify

تم أيضاً إضافة سجادة بسيطة فوق السرير ذات شعارات تعبر عن البساطة كأسلوب حياة.

homify Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

ملحق بهذه الغرفة شرفة خاصة تم أيضاً تزينها بوحدة إضافية من البين باج لتكون مساحة خاصة بساكني هذه الغرفة.

غرفة المكتب

homify Study/officeDesks
homify

homify
homify
homify

الغرفة الثالثة تم استغلالها كغرفة مكتب بأثاث مكتبي بسيط مع مراعاة وجود اكسسوارات لتزين المكتب وتجهيز الغرفة بشكل يشجع على العمل مع وجود وحدة إضاءة وسجادة تحدد مساحة العمل.

homify Study/officeAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

الحمام

homify BathroomDecoration
homify

homify
homify
homify

أما الحمام فهو مساحة تصرخ بالبساطة حيث تم إختيار وحدات خاصة، فقد تم إضافة طاولة صغيرة لوضع المستحضرات والأدوات المختلفة. يقابل الطاولة وحدة مرحاض وحوض لغسل الأيدي بمقاسات صغيرة وتصميمهات بسيطة ويجورهما مساحة حوض قدم صغيرة وبسيطة.

المدخل

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

مساحة المدخل مرحبة على الرغم من بساطتها، فقد تم إضافة دواسة بسيطة مزينة بكلمة ترحاب مع إصيص زرع بلون أبيض وشجيرة أنيقة.

وهنا نرى المبنى السكني القابع فيه هذه الشقة البسيطة

homify Corridor, hallway & stairsStairs
homify

homify
homify
homify
14 نموذج لظهر السرير يمكنك عمله بنفسك
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