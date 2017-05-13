هذه الشقة ستثبت لك أن البساطة هي عنوان الأناقة

جولتنا اليوم في شقة في تشيزينا في إيطاليا، تم التدخل في تصميمها بشكل بسيط ودافئ لغرض بيعها وإظهارها بأفضل صورها، فقد تم تنسيق الأثاث من جانب مكتب MIRNA.C HOMESTAGING. الشقة تقع في مبنى سكني بسيط وتحتوي على ثلاث غرف، ريسيبشن وحمام ومطبخ.

سنتجول في أرجاء الشقة لنتعلم كيفية تنسيق الأثاث بشكل بسيط مريح ودافئ وكيفية توزيع العناصر بأبسط الإمكانيات للحصول على أفضل النتائج.