8 أخطاء ديكورية شائعة في تصميم غرفة السفرة يجب تجنبها

التصميم الداخلي يتطلب الكثير من العناية بالتفاصيل من إختيار اللوان، الطراز، الأثاث المناسب وترتيبه بشكل عملي وأنيق ولذلك فمن الطبيعي أن تسقط منا بعض التفاصيل في أثاث تصميم منازلنا فنقوم بتصميمها بالشكل المعتاد والتقليدي. ولكن هذه الأفكار التقليدية قد تكون خاطئة وقد تسبب لنا الضيق وعدم الراحة الكاملة في منازلنا لذلك من المهم أن نتعلم من هذه الأخطاء ونعرف كيفية تصحيحها للحصول على أفضل النتائج.
اليوم سنركز على أخطاء شائعة في تصميم غرفة السفرة وكيفية تجنبها لتحصل على غرفة سفرة تجعلك محط إعجاب ضيوفك.
قم بإضافة مرآة كبيرة أمام النافذة لتعكس أكبر قدر من الضوء الطبيعي في غرفة السفرة. ولا تنسى إضافة وحدات إضاءة كافية ومناسبة فوق طاولة السفرة وحول الغرفة، لتجنب أن يشعر ضيوفك بالضيق لعدم توافر الإضاءة الكافية أثناء الأكل.
عند توزيع عناصر الأثاث يجب مراعاة توفير مساحة للحركة حول الطاولة سواء للسماح بإخراج الكراسي بحرية، وسهولة الجلوس أو امكانية التحرك حول السفرة عند الحاجة.
في المساحات الكبيرة والمفتوحة يرجي مراعاة تخصيص مساحة خاصة لغرفة السفرة منفصلة. فهناك الكثير من الطرق لفصل الفراغات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بعمل فواصل أو استخدام ترتيب معين للأثاث أو حتى بالفصل باستخدام السجادة لتحديد أين تبدأ كل غرفة و من أين تنتهي.
قد يشتري الكثير منا كراسي السفرة بدون تجربتها أولاً فنفاجأ فيما بعد أنها غير مريحة للظهر أو أنها عالية وغير مناسبة مع ارتفاع الطاولة. لذلك فيجب الحرص على شراء كراسي مبطنة ومريحة وداعمة للظهر بإرتفاع مناسب (حوالي 45 -48 سم). ويراعى تجربتها مع الطاولة مع الحرص أن يكون عرض الكرسي مناسب ومريح بمقاس 45-55سم إذا كان بدون ذراع وعمق 50سم لأقصى راحة في الجلوس.
يجب إختيار عناصر غرفة السفرة بحرص بحيث تتناسب مقاسات العناصر سوياً من طاولة وكراسي ووحدات اضاءة ويجب أيضاً أن يتناسب كل المكونات مع مقاس الغرفة.
إذا كنت تفضل تجميع الأثاث وعمل طراز إنتقائي ذو شخصية بعناصر غير متماثلة، فإحرص على وجود انسجام بين العناصر المختلفة سواء كان في الحجم، النقشة، اللون أو الطراز وابتعد عن العناصر غير المنسجمة فهي تجعل الغرفة تبدو بشكل فقير وردئ.
إحذر وتقليد التصاميم بحذافيرها سواء من المجلات أو الانترنت أو حتى على الحقيقة، لكن إحرص على إضافة لمساتك الشخصية لتضيف أجواء مرحبة ودافئة للغرفة وتجعل ضيوفك يشعرون بوجود إختلاف في منزلك.
أغلبنا يلجأ لوضع نيش في غرفة السفرة بأحجام كبيرة لا داعي لها. فقم بالاستغناء عن الأثاث الذي لا تحتاجه أو بتحديد مساحة أصغر حسب المساحة المتاحة حتى لا يشغل الكثير من مساحة الفراغ، وخاصة في المساحات الصغيرة.