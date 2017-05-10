8 أخطاء ديكورية شائعة في تصميم غرفة السفرة يجب تجنبها

التصميم الداخلي يتطلب الكثير من العناية بالتفاصيل من إختيار اللوان، الطراز، الأثاث المناسب وترتيبه بشكل عملي وأنيق ولذلك فمن الطبيعي أن تسقط منا بعض التفاصيل في أثاث تصميم منازلنا فنقوم بتصميمها بالشكل المعتاد والتقليدي. ولكن هذه الأفكار التقليدية قد تكون خاطئة وقد تسبب لنا الضيق وعدم الراحة الكاملة في منازلنا لذلك من المهم أن نتعلم من هذه الأخطاء ونعرف كيفية تصحيحها للحصول على أفضل النتائج.

اليوم سنركز على أخطاء شائعة في تصميم غرفة السفرة وكيفية تجنبها لتحصل على غرفة سفرة تجعلك محط إعجاب ضيوفك.