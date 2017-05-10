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8 أخطاء ديكورية شائعة في تصميم غرفة السفرة يجب تجنبها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة
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التصميم الداخلي يتطلب الكثير من العناية بالتفاصيل من إختيار اللوان، الطراز، الأثاث المناسب وترتيبه بشكل عملي وأنيق ولذلك فمن الطبيعي أن تسقط منا بعض التفاصيل في أثاث تصميم منازلنا فنقوم بتصميمها بالشكل المعتاد والتقليدي. ولكن هذه الأفكار التقليدية قد تكون خاطئة وقد تسبب لنا الضيق وعدم الراحة الكاملة في منازلنا لذلك من المهم أن نتعلم من هذه الأخطاء ونعرف كيفية تصحيحها للحصول على أفضل النتائج.

اليوم سنركز على أخطاء شائعة في تصميم غرفة السفرة وكيفية تجنبها لتحصل على غرفة سفرة تجعلك محط إعجاب ضيوفك.

1.​إضاءة غير مناسبة

SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus Dining roomAccessories & decoration Black
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

قم بإضافة مرآة كبيرة أمام النافذة لتعكس أكبر قدر من الضوء الطبيعي في غرفة السفرة. ولا تنسى إضافة وحدات إضاءة كافية ومناسبة فوق طاولة السفرة وحول الغرفة، لتجنب أن يشعر ضيوفك بالضيق لعدم توافر الإضاءة الكافية أثناء الأكل.

2.​عدم وجود مساحة كافية للحركة

Dining Room homify غرفة السفرة
homify

Dining Room

homify
homify
homify

عند توزيع عناصر الأثاث يجب مراعاة توفير مساحة للحركة حول الطاولة  سواء للسماح بإخراج الكراسي بحرية، وسهولة الجلوس أو امكانية التحرك حول السفرة عند الحاجة.

3.​عدم فصل مساحة غرفة السفرة عن الغرف المجاورة

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA مطبخ
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

في المساحات الكبيرة والمفتوحة يرجي مراعاة تخصيص مساحة خاصة لغرفة السفرة منفصلة. فهناك الكثير من الطرق لفصل الفراغات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بعمل فواصل أو استخدام ترتيب معين للأثاث أو حتى بالفصل باستخدام السجادة لتحديد أين تبدأ كل غرفة و من أين تنتهي.

4.​كراسي غير مريحة

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

قد يشتري الكثير منا كراسي السفرة بدون تجربتها أولاً فنفاجأ فيما بعد أنها غير مريحة للظهر أو أنها عالية وغير مناسبة مع ارتفاع الطاولة. لذلك فيجب الحرص على شراء كراسي مبطنة ومريحة وداعمة للظهر بإرتفاع مناسب (حوالي 45 -48 سم). ويراعى تجربتها مع الطاولة  مع الحرص أن يكون عرض الكرسي مناسب ومريح بمقاس 45-55سم إذا كان بدون ذراع وعمق 50سم لأقصى راحة في الجلوس.

5.​عدم وجود تناسب

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة السفرة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

يجب إختيار عناصر غرفة السفرة بحرص بحيث تتناسب مقاسات العناصر سوياً من طاولة وكراسي ووحدات اضاءة ويجب أيضاً أن يتناسب كل المكونات مع مقاس الغرفة.

6.عدم مراعاة تناسق الأثاث

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

إذا كنت تفضل تجميع الأثاث وعمل طراز إنتقائي ذو شخصية بعناصر غير متماثلة، فإحرص على وجود انسجام بين العناصر المختلفة  سواء كان في الحجم، النقشة، اللون أو الطراز وابتعد عن العناصر غير المنسجمة فهي تجعل الغرفة تبدو بشكل فقير وردئ.

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7.تقليد أعمى

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة السفرة
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Formal Dining Room, The Wilderness, Wiltshire, Concept Interior

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

إحذر وتقليد التصاميم بحذافيرها سواء من المجلات أو الانترنت أو حتى على الحقيقة، لكن إحرص على إضافة لمساتك الشخصية لتضيف أجواء مرحبة ودافئة للغرفة وتجعل ضيوفك يشعرون بوجود إختلاف في منزلك.

8.​أثاث لا داعي له

Piso en Barcelona, demarcasueca demarcasueca غرفة السفرة خشب Grey
demarcasueca

demarcasueca
demarcasueca
demarcasueca

أغلبنا يلجأ لوضع نيش في غرفة السفرة بأحجام كبيرة لا داعي لها. فقم بالاستغناء عن الأثاث الذي لا تحتاجه أو بتحديد مساحة أصغر حسب المساحة المتاحة حتى لا يشغل الكثير من مساحة الفراغ، وخاصة في المساحات الصغيرة.

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