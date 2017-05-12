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24 فكرة لنجف مودرن سينعش كل غرف المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love KitchenLighting
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هناك سحر خاص لوحدات الإضاءة المستخدمة في المكان الصحيح، فهي تغير الأجواء العامة للغرف كما يمكنها خلق تألق لا يضاهيه شئ. 

نرى شيوعاً في استخدام النجف الكلاسيكي ولكن التصاميم المودرن ليس لها نفس الشعبية على الرغم من أنها تأتي بأشكال مميزة وبسيطة، كما أن باستطاعتها تغير وتطوير الديكور الداخلي تماماً بأقل مجهود وبدون اللجوء للتكسير والأعمال الشاقة أو الثقيلة.

فإذا أردت تطوير وتجديد غرف منزلك ببعض وحدات الإضاءة المودرن أو أردت أفكار لوحدات إضاءة تناسب منزلك الجديد ذو الطابع المودرن، فقد جئنا لكم في مقال اليوم والذي سوف يعطيك الكثير من الإلهام والأفكار.

1.وحدات متحدة في اللون ولكن غير متناسقة في الشكل، موزعة بطول الطاولة تضيف لغرفة السفرة تألق خاص

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

2.تصميم نجفة رائعة من فقاعات زجاجية بسيطة ولكنها أنيقة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture مكتب عمل أو دراسة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

3.النجف النحاسي اللامع هو أحد آخر صيحات الموضة في عالم الإضاءة، فهو يضيف للغرف دفئ ولمعان

titulo provisório, MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES
MARCOS DE PAULA ARQUITETURA E INTERIORES

4.شكل تقليدي للمصابيح ذات الطابع الصناعي، تم استخدامها هنا كبديل لوحدات الإضاءة الجانبية للسرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5.هذه النجفة المبهرة يمكن فتحها مثل الوردة وغلقها عند الإنتهاء من استخدامها

MATERIAL: Leuchten aus Holz, Designort Designort Living roomLighting
Designort

Designort
Designort
Designort

6.النجف الزجاجي البسيط هو أيضاً أحد صيحات الإضاءة الحديثة، فهو يضيف الكثير من الأناقة على الغرف البسيطة والمينمال

Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort Dining roomLighting زجاج Purple/Violet
Designort

Designort
Designort
Designort

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7.هنا اعتمد على تجميع لمبات عادية بأشكال مختلفة للحصول على الإضاءة المطلوبة بأبسط التصاميم

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

8.هذه الوحدة مصنوعة من الورق فأعطت في النهاية تصميم فني جميل، بسيط ومشرق

Inspirationen des Lampen & Leuchten Onlineshops DesignOrt, Designort Designort Living roomLighting
Designort

Designort
Designort
Designort

9.وحدة بسيطة من الخشب تعطي الكثير من الشخصية للفراغات

RAUM: Esszimmer - Skandinavische Designleuchten, Designort Designort Dining roomLighting
Designort

Designort
Designort
Designort

10.تصميم مميز لوحدات تشبه الورد بأشكاله وأحجامه المختلفة مع توحيد اللون الذهبي لأجواء دافئة

homify Dining roomLighting
homify

homify
homify
homify

11.مجموعة من الوحدات الكروية ذات اللون الفضي والسطح اللامع تعملان بشكل مثالي في هذه الغرفة وخاصة بوضعهم أمام مرآة تضاعف عددهم وشدة إضاءتهم

Modern Family, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة السفرة
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

12.يمكن لكرات الضوء أن تدلى بشكل متساوي لتضيف لأناقة وشكل الديكور المنمق

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

13.وحدة مكونة من 3 قطع إضاءة بشكل دائري تنير المساحة بإضاءة ليد ساحرة وبسيطة

LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Living roomLighting
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

14.نجفة مكونة من أعواد النحاس الرفيعة ومطوية بحيث تعطي في النهاية شكل رائع يشبه فص الماس الأنيق

The Mad Men Collection, louis de poortere louis de poortere Walls & flooringCarpets & rugs قطن Beige
louis de poortere

The Mad Men Collection

louis de poortere
louis de poortere
louis de poortere

15.هذه الوحدة الرائعة والبسيطة تشبه الفانوس في تصميمها كما أنها عملية حيث أن بامكانها إنارة الغرف بشكل مثالي

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London مطبخ
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

16.وحدة من الزجاج المشبر أعطت للغرفة ذات الحوائط الطوب رقة ونعومة

Light Bedroom Casa Più Arredamenti light bedroom
Casa Più Arredamenti

Light Bedroom

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

17.أنظر لهذا التصميم الغريب، فهو يشبه في شكله العنكبوت بأرجله المتعددة فيناسب الغرف الصناعية أو ذات التصميم المعقد

The Black House, Etienne Hanekom Interiors Etienne Hanekom Interiors غرفة نوم Black
Etienne Hanekom Interiors

Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors
Etienne Hanekom Interiors

18.هذا التصميم الرائع المكون من وحدات دائرية مفرغة ومتدلية بشكل متكامل، فهي تعد بمثابة قطعة فنية خاصة

homify Dining roomLighting
homify

homify
homify
homify

19.هذه الوحدة مكونة من سير بسيط يبيت فيه اللمبات ويحيط به إطار زجاجي، فتكون مثالية لإنارة المساحات الطولية

Lighting Ruth Noble Interiors KitchenLighting
Ruth Noble Interiors

Lighting

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

20.نجفة مكونة من كرات الضوء المتدلية بشكل غير متساوي ولكنه ذو سحر خاص

Sotto il cielo di Berlino design e comfort in un loft di 320 mq, Design for Love Design for Love KitchenLighting
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

21.وحدة بسيطة عبارة عن كرة مضيئة تناسب المنازل المينمال

VEGEZIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

22.هذه النجفة مكونة من وحدات اسطوانية ومشطوفة يخرج منها الضوء في كل الاتجاهات

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة السفرة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

23.وحدة بسيطة في تصميمها ولكن الشابو الخاص بها يأخذ ألوان الغرفة فمن الخارج فهو ملون باللون الأبيض ومن الداخل باللون الذهبي الرائع

Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة السفرة
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

24.هذه الوحدة مكونة من خطوط تأخذ اتجاهات مختلفة ويخرج من نهاياتها الضوء بشكل مبهر

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

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تصميم منزل مساحته تقريبًا 60 متر مربع بلمسات اللون البنفسجي المذهلة
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