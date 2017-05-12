24 فكرة لنجف مودرن سينعش كل غرف المنزل

هناك سحر خاص لوحدات الإضاءة المستخدمة في المكان الصحيح، فهي تغير الأجواء العامة للغرف كما يمكنها خلق تألق لا يضاهيه شئ.

نرى شيوعاً في استخدام النجف الكلاسيكي ولكن التصاميم المودرن ليس لها نفس الشعبية على الرغم من أنها تأتي بأشكال مميزة وبسيطة، كما أن باستطاعتها تغير وتطوير الديكور الداخلي تماماً بأقل مجهود وبدون اللجوء للتكسير والأعمال الشاقة أو الثقيلة.

فإذا أردت تطوير وتجديد غرف منزلك ببعض وحدات الإضاءة المودرن أو أردت أفكار لوحدات إضاءة تناسب منزلك الجديد ذو الطابع المودرن، فقد جئنا لكم في مقال اليوم والذي سوف يعطيك الكثير من الإلهام والأفكار.