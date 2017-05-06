9 نماذج لتختار الألوان الصحيحة لغرفة نوم طفلك

الأطفال دائماً أكثر حساسية لكل التفاصيل وكل شئ يؤثر بهم وفي تكوين شخصيتهم، ومن تلك الأشياء التي يتأثرون بها بشدة هي غرف نومهم لأنهم يقضون بها أكثر الأوقات ، خاصةً ألوان الغرف تؤثر بشدة على سلوكياتهم وحالتهم المزاجية وطاقتهم أيضاً، فتشير الدراسات أن هناك بعض الألوان تؤثر في طاقة طفلك وتحفزه على النشاط وألوان أخرى تفعل العكس وتترك أثراً سلبياً في نفس وسلوك الطفل، لذلك يجب اختيار لون الغرفة بعناية شديدة حسب ما يحتاجه طفلك وحسب التأثيرات الفيزيائية لهذا اللون وخصائصه. ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح المهمة التي ستساعدك على اختيار اللون المناسب لغرفة نوم طفلك من خلال تأثيرات الألوان النفسية.
اللون الأخضر من الألوان التي تزيد من السكون والطمأنينة ويعتبر مناسب جداً في غرف الأطفال ذو الأعمار الصغيرة وحديثي الولادة، لقدرته على بعث السكون والراحة ولأثره المهدي على نفس طفلك الصغير.
الألوان النارية والدافئة هي الألوان التي تأخذ طابع دافئ وتكتسب طبيعتها من الشمس والنار لذلك سميت بالألوان النارية والدافئة وهي البرتقالي والأصفر والأحمر، وهي ألوان تبعث شعور بالدفئ والسعادة لذلك عند اختيارها في غرف نوم الأطفال تضيف شعوراً بالحميمية والسعادة لديهم.
الألوان الباردة في بالتة الألوان هي الألوان التي تأخذ طابع هادئ بعض الشئ على عكس الألوان النارية وسميت بالألوان الباردة لأنها تشبه الوان الماء والسماء والثلج، وهي درجات الوان الأزرق، الأخضر، الأبيض والبنفسجي. تتميز تلك الألوان بقدرتها على خلق شعوراُ بالهدوء والراحة لدى طفلك، فأذا كنت تشعر أن طفلك طاقته كثيرة بعض الشئ ودائماً ما يشعر بأضطرابات وقلق اثناء النوم بسبب فرط طاقته، يفضل اختيار تلك الألوان في غرفة نومه حتى يشعر بالهدوء، فضلاُ عن كون تلك الألوان تساعد في الشعور بمساحات وهمية في الغرف الصغيرة.
اللون الأبيض من الألوان الباردة التي تعتبر اختياراً مثالياً جداً للأطفال وتحديداً الأطفال في أعمار صغيرة، لأنها تبعث في نفوسهم شعوراً بالراحة والطمأنينة. ويمكنك استخدام لمسات من الألوان المبهجة مع اللون الأبيض كالوردي والبرتقال والأصفر، لبث شعوراً بالبهجة والمرح داخل غرفة طفلك.
اللون الأصفر من الألوان التي تساعدك على الشعور بالبهجة والسعادة وهو من الألوان النارية القريبة من لون أشراقة النهار لذلك هو لون المرح والدفئ، ووجوده في غرفة طفلك يساعده على الشعور بالتركيز ويقوي الحس الأبداعي لديه، لكن يفضل دائماً اختيار لمسات بسيطة من اللون الأصفر في تصميم غرفة طفلك، لأن وجود اللون بكثرة سيجعله يشعر بالأنزعاج ويؤثر على جهازه العصبي.
اللون الأورجواني من الألوان التي تضيف تأثير مميزعلى طفلك، فهذا اللون في علم الألوان يعتبر من ألوان الأبداع والعاطفة ويتمتع بالحكمة الروحانية، لذلك اختيار هذا اللون في غرفة طفلك يساعده في الشعور بالطموح والثقة بالنفس، لكن إذا كنت تشعر أن طفلك كثير الحساسية فيفضل الأبتعاد عن هذا اللون في غرفته لأنه من الألوان التي تثير الشعور بالعاطفة.
اللون الأحمر من الألوان النارية التي تعتبر محفزة للجسم بشكل كبير، وهو أيضاً من الألوان التي تساعد على فتح الشهية، لكن لا تعتمد على وجوده بكثرة في غرفة نوم طفلك، لأن هناك بعض الأبحاث تشير أن التعرض للون الأحمر يصدر عنه ذبذبات كثيرة وعالية بعض الشئ تؤدي إلى فرط الحركة وزيادة معدل ضربات القلب وفي بعض الأحيان تؤدي إلى عدم القدرة على التركيز لدى الأطفال وتحفز على الشعور العدواني. لذلك إذا كنت تشعر أن طفلك قليل الحركة بعض الشئ وتحتاج إلى تنشيطه استخدم اللون الأحمر لكن بلمسات بسيطة في غرفته، كطلاء جدار واحد صغير أو أضافة لمسات من الديكور البسيطة في الغرفة كي تحفزه وتجعله أكثر نشاطاً، وفي المقابل إذا كان طفلك كثير الحركة ونشيط بطبعه ابتعد عن اختيار هذا اللون في غرفته.
اللون البرتقالي من بالتة الألوان النارية وهو من الألوان المفضلة في غرف الاطفال خاصةً الأطفال من عمر عام، لأن في هذة الفترة يبدأ الطفل في التعلم واكتساب المعلومات والمهارات من حوله، واللون البرتقالي من الألوان التي تساعد على تحفيز الأبداع والنشاط العقلي لطفلك، لذلك هو مميز جداً لمنح طفلك شعوراً بالاستقلال والثقة في هذة المرحلة العمرية
المعتاد دائماً عن اللون الوردي أنه اللون المناسب للفتيات، ولكن اللون الوردي من الألوان التي تضفي شعوراً بالهدوء والأنتعاش وهو مناسب جداً لجميع الأطفال سواء ذكور او بنات، يمكنك أضافة لمسات بسيطة منه في ديكورات غرفة طفلك الصبي، فهو مفيدجداً ومريح للأطفال من يعانون اضطرابات في الجهاز العصبي.
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