9 نماذج لتختار الألوان الصحيحة لغرفة نوم طفلك

المعتاد دائماً عن اللون الوردي أنه اللون المناسب للفتيات، ولكن اللون الوردي من الألوان التي تضفي شعوراً بالهدوء والأنتعاش وهو مناسب جداً لجميع الأطفال سواء ذكور او بنات، يمكنك أضافة لمسات بسيطة منه في ديكورات غرفة طفلك الصبي، فهو مفيدجداً ومريح للأطفال من يعانون اضطرابات في الجهاز العصبي.

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