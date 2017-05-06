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9 نماذج لتختار الألوان الصحيحة لغرفة نوم طفلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
ELK Living 153, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة الاطفال
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الأطفال دائماً أكثر حساسية لكل التفاصيل وكل شئ يؤثر بهم وفي تكوين شخصيتهم، ومن تلك الأشياء التي يتأثرون بها بشدة  هي غرف نومهم لأنهم يقضون بها أكثر الأوقات ، خاصةً ألوان الغرف تؤثر بشدة على سلوكياتهم وحالتهم المزاجية وطاقتهم أيضاً، فتشير الدراسات أن هناك بعض الألوان تؤثر في طاقة طفلك وتحفزه على النشاط وألوان أخرى تفعل العكس وتترك أثراً سلبياً في نفس وسلوك الطفل، لذلك يجب اختيار لون الغرفة بعناية شديدة حسب ما يحتاجه طفلك وحسب التأثيرات الفيزيائية لهذا اللون وخصائصه. ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح المهمة التي ستساعدك على اختيار اللون المناسب لغرفة نوم طفلك من خلال تأثيرات الألوان النفسية.

1- اللون الأخضر للسكون والطمأنينة

homify غرفة الاطفال Green
homify

homify
homify
homify

اللون الأخضر من الألوان التي تزيد من السكون والطمأنينة ويعتبر مناسب جداً في غرف الأطفال ذو الأعمار الصغيرة وحديثي الولادة، لقدرته على بعث السكون والراحة ولأثره المهدي على نفس طفلك الصغير.

2- الألوان النارية لحميمة ودفئ أكثر مع طفلك

Children rooms in Frankfurt am Main, Hessen, Germany, Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة الاطفال
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

الألوان النارية والدافئة هي الألوان التي تأخذ طابع دافئ وتكتسب طبيعتها من الشمس والنار لذلك سميت بالألوان النارية والدافئة وهي البرتقالي والأصفر والأحمر، وهي ألوان تبعث شعور بالدفئ والسعادة لذلك عند اختيارها في غرف نوم الأطفال تضيف شعوراً بالحميمية والسعادة لديهم.

3- الألوان الباردة وشخصية طفلك

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الألوان الباردة في بالتة الألوان هي الألوان التي تأخذ طابع هادئ بعض الشئ على عكس الألوان النارية وسميت بالألوان الباردة لأنها تشبه الوان الماء والسماء والثلج، وهي درجات الوان الأزرق، الأخضر، الأبيض والبنفسجي. تتميز تلك الألوان بقدرتها على خلق شعوراُ بالهدوء والراحة لدى طفلك، فأذا كنت تشعر أن طفلك طاقته كثيرة بعض الشئ ودائماً  ما يشعر بأضطرابات وقلق اثناء النوم بسبب فرط طاقته، يفضل اختيار تلك الألوان في غرفة نومه حتى يشعر بالهدوء، فضلاُ عن كون تلك الألوان تساعد في الشعور بمساحات وهمية في الغرف الصغيرة.

4- اللون الأبيض لمزيد من الراحة

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Pink
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

اللون الأبيض من الألوان الباردة التي تعتبر اختياراً مثالياً جداً للأطفال وتحديداً الأطفال في أعمار صغيرة، لأنها تبعث في نفوسهم شعوراً بالراحة والطمأنينة. ويمكنك استخدام لمسات من الألوان المبهجة مع اللون الأبيض كالوردي والبرتقال والأصفر، لبث شعوراً بالبهجة والمرح داخل غرفة طفلك.

5- الأصفر للبهجة والسعادة

Kindermöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

اللون الأصفر من الألوان التي تساعدك على الشعور بالبهجة والسعادة وهو من الألوان النارية القريبة من لون أشراقة النهار لذلك هو لون المرح والدفئ، ووجوده في غرفة طفلك يساعده على الشعور بالتركيز ويقوي الحس الأبداعي لديه، لكن يفضل دائماً اختيار لمسات بسيطة من اللون الأصفر في تصميم غرفة طفلك، لأن وجود اللون بكثرة سيجعله يشعر بالأنزعاج ويؤثر على جهازه العصبي.

6- اللون الأورجواني للطموح والثقة بالنفس

Kindermöbel, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

اللون الأورجواني من الألوان التي تضيف تأثير مميزعلى طفلك، فهذا اللون في علم الألوان يعتبر من ألوان الأبداع والعاطفة ويتمتع بالحكمة الروحانية، لذلك اختيار هذا اللون في غرفة طفلك يساعده في الشعور بالطموح والثقة بالنفس، لكن إذا كنت تشعر أن طفلك كثير الحساسية فيفضل الأبتعاد عن هذا اللون في غرفته لأنه من الألوان التي تثير الشعور بالعاطفة.

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7- اللون الأحمر للنشاط

ELK Living 153, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة الاطفال
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

اللون الأحمر من الألوان النارية التي تعتبر محفزة للجسم بشكل كبير، وهو أيضاً من الألوان التي تساعد على فتح الشهية، لكن لا تعتمد على وجوده بكثرة في غرفة نوم طفلك، لأن هناك بعض الأبحاث تشير أن التعرض للون الأحمر يصدر عنه ذبذبات كثيرة وعالية بعض الشئ تؤدي إلى فرط الحركة وزيادة معدل ضربات القلب وفي بعض الأحيان تؤدي إلى عدم القدرة على التركيز لدى الأطفال وتحفز على الشعور العدواني. لذلك إذا كنت تشعر أن طفلك قليل الحركة بعض الشئ وتحتاج إلى تنشيطه استخدم اللون الأحمر لكن بلمسات بسيطة في غرفته، كطلاء جدار واحد صغير أو أضافة لمسات من الديكور البسيطة في الغرفة كي تحفزه وتجعله أكثر نشاطاً، وفي المقابل إذا كان طفلك كثير الحركة ونشيط بطبعه ابتعد عن اختيار هذا اللون في غرفته.

8- اللون البرتقالي للأبداع

Haus G, Ferreira | Verfürth Architekten Ferreira | Verfürth Architekten غرفة الاطفال
Ferreira | Verfürth Architekten

Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten

اللون البرتقالي من بالتة الألوان النارية وهو من الألوان المفضلة في غرف الاطفال خاصةً الأطفال من عمر عام، لأن في هذة الفترة يبدأ الطفل في التعلم واكتساب المعلومات والمهارات من حوله، واللون البرتقالي من الألوان التي تساعد على تحفيز الأبداع والنشاط العقلي لطفلك، لذلك هو مميز جداً لمنح طفلك شعوراً بالاستقلال والثقة في هذة المرحلة العمرية

9- اللون الوردي للأنتعاش والهدوء

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

المعتاد دائماً عن اللون الوردي أنه اللون المناسب للفتيات، ولكن اللون الوردي من الألوان التي تضفي شعوراً بالهدوء والأنتعاش وهو مناسب جداً لجميع الأطفال سواء ذكور او بنات، يمكنك أضافة لمسات بسيطة منه في ديكورات غرفة طفلك الصبي، فهو مفيدجداً ومريح للأطفال من يعانون اضطرابات في الجهاز العصبي.

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