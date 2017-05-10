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أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة

آية منير آية منير
2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
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إن كنت تمتلك مطبخا صغيرا في منزلك وتعتقد أن هذه مشكلة لا حل لها، لا سبيل أمامك سوى الحلول الذكية والمبتكرة لتمتلك فراغ منظما ومرتبا يلبي احتياجاتك كاملة، هوميفاي اليوم ستقدم لك 8 نماذج وأفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة ا، ستلهمك كثيرا في تصميم مطبخك وستجد أمامك أبوابا للإبداع بين أركان صغيرة وستكتشف استخدام رائع لكل سنتيمتر في المطبخ لم تكن على علم به من قبل، نتمنى لك قراءة ممتعة ومقال مميز ..

1. لمسة من لون جرئ ..

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

الأبيض هو الحل في المساحات الصغيرة رغم تصميم المطبخ مفتوح إلا أن استخدامه أضاف بعد بصري نحن بحاجه له، مع وجود الخشب كعنصر أساسي لا غنى عنه، ظهر الأصفر كلون جرئ يكسر ملل وروتين الأبيض ويخلق تفاصيل تجذب العين ..

2. تخطيط جيد ..

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré Dining roomTables
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

مطبخ صغير وتخطيط جيد هو مفتاح الابتكار والجمال، قام المصمم هنا بضم كل احتياجات المستخدمين في تكوين على شكل حرف L ذو طول وعرض أقل مما يمكن، وأضاف طاولة صغيرة تساع شخصين على الأكثر، ليثبت نجاح استغلاله لكل سنتيمتر في الفراغ ..

3. مطبخ خطي صغير..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطابخ الخطية دائما ما تثبت وجودها في المساحات الصغيرة، ولكن الابتكار هنا في استغلال التكوين وتلبية احتياجاتنا من خلاله، دون الحاجة للخروج عنه، وهو ما قام به تحديدا المصمم، حيث ضم الموقد وثلاجة صغيرة وحوض ووحدات تخزين كل ذلك في هذه المساحة الصغيرة، مع لون أحمر جرئ يخطف قلبك ..

4. مطبخ في ركن خاص ..

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

في ركن صغير لن تتوقع أن يصمم مطبخ بالكامل فيه، جاء هنا بتفاصيله كاملة بل وأضافنا له بار أنيق مزود بمقاعد جميلة، لنكتشف معا أن المساحة الصغيرة ليست هي العائق لكل احلامنا ..

5. رومانسية وأناقة ..

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design مطبخ
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

إن كان مطبخك مفتوحا فلا مانع من استخدام اللون المفضل لك شريطة تناغمه مع تفاصيل المنزل، وذلك لن يؤثر على مساحته ولن يُشعرك بضيق فيما بعد، كما قام المصمم هنا باستخدام درجة الأرجواني البنفسجي الزاهي في كل تفاصيل المطبخ مع لمسة سيراميك أبيض للحوض ..

6. أثاث ذكي ..

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

مطبخ يختبئ بين ثنايا خزانة، صغير ولكنه كامل ومنظم ويلبي كل احتياجات أسرة صغيرة في بداية حياتهم، باللون الأبيض قام الصمم بتقديمه لنا ليزيده تأثير بصري يشعرنا بالاتساع والراحة..

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7. مطبخ منظم ..

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

ضيق مساحة المطبخ لا يفتح لك باب الأعذار ليكن فوضوي وغير منظم، فقط حافظ على ان تمتلك ما تحتاجه فقط وأن تضع كل شئ في مكانه، وأن تجعل سطح العمل دائما نظيفا ولا تترك بقايا بعدك، وأن تحتفظ بمنشفة نظيفة وأن تترك حوض المطبخ فارغ تماما دائما ..

8. مطبخ مكون من شقين ..

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté مطبخ
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

إن كانت المساحة صغيرة فعلا ونحتاج لتصميم المطبخ بشكل طولي أو على قسمين، هو تحديدا ما قام به المصمم حيث جعل النصف الأول وحدات تخزين وسطح عمل يضم كل احتياجات المستخديمن والنصف الآخر طاولة طعام تضم أفراد الأسرة لتناول وجبة سريعة معا ..

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