أفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة

إن كنت تمتلك مطبخا صغيرا في منزلك وتعتقد أن هذه مشكلة لا حل لها، لا سبيل أمامك سوى الحلول الذكية والمبتكرة لتمتلك فراغ منظما ومرتبا يلبي احتياجاتك كاملة، هوميفاي اليوم ستقدم لك 8 نماذج وأفكار رائعة لتصميم مطابخ مميزة في مساحة صغيرة ا، ستلهمك كثيرا في تصميم مطبخك وستجد أمامك أبوابا للإبداع بين أركان صغيرة وستكتشف استخدام رائع لكل سنتيمتر في المطبخ لم تكن على علم به من قبل، نتمنى لك قراءة ممتعة ومقال مميز ..
الأبيض هو الحل في المساحات الصغيرة رغم تصميم المطبخ مفتوح إلا أن استخدامه أضاف بعد بصري نحن بحاجه له، مع وجود الخشب كعنصر أساسي لا غنى عنه، ظهر الأصفر كلون جرئ يكسر ملل وروتين الأبيض ويخلق تفاصيل تجذب العين ..
مطبخ صغير وتخطيط جيد هو مفتاح الابتكار والجمال، قام المصمم هنا بضم كل احتياجات المستخدمين في تكوين على شكل حرف L ذو طول وعرض أقل مما يمكن، وأضاف طاولة صغيرة تساع شخصين على الأكثر، ليثبت نجاح استغلاله لكل سنتيمتر في الفراغ ..
المطابخ الخطية دائما ما تثبت وجودها في المساحات الصغيرة، ولكن الابتكار هنا في استغلال التكوين وتلبية احتياجاتنا من خلاله، دون الحاجة للخروج عنه، وهو ما قام به تحديدا المصمم، حيث ضم الموقد وثلاجة صغيرة وحوض ووحدات تخزين كل ذلك في هذه المساحة الصغيرة، مع لون أحمر جرئ يخطف قلبك ..
في ركن صغير لن تتوقع أن يصمم مطبخ بالكامل فيه، جاء هنا بتفاصيله كاملة بل وأضافنا له بار أنيق مزود بمقاعد جميلة، لنكتشف معا أن المساحة الصغيرة ليست هي العائق لكل احلامنا ..
إن كان مطبخك مفتوحا فلا مانع من استخدام اللون المفضل لك شريطة تناغمه مع تفاصيل المنزل، وذلك لن يؤثر على مساحته ولن يُشعرك بضيق فيما بعد، كما قام المصمم هنا باستخدام درجة الأرجواني
البنفسجي الزاهي في كل تفاصيل المطبخ مع لمسة سيراميك أبيض للحوض ..
مطبخ يختبئ بين ثنايا خزانة، صغير ولكنه كامل ومنظم ويلبي كل احتياجات أسرة صغيرة في بداية حياتهم، باللون الأبيض قام الصمم بتقديمه لنا ليزيده تأثير بصري يشعرنا بالاتساع والراحة..
ضيق مساحة المطبخ لا يفتح لك باب الأعذار ليكن فوضوي وغير منظم، فقط حافظ على ان تمتلك ما تحتاجه فقط وأن تضع كل شئ في مكانه، وأن تجعل سطح العمل دائما نظيفا ولا تترك بقايا بعدك، وأن تحتفظ بمنشفة نظيفة وأن تترك حوض المطبخ فارغ تماما دائما ..
إن كانت المساحة صغيرة فعلا ونحتاج لتصميم المطبخ بشكل طولي أو على قسمين، هو تحديدا ما قام به المصمم حيث جعل النصف الأول وحدات تخزين وسطح عمل يضم كل احتياجات المستخديمن والنصف الآخر طاولة طعام تضم أفراد الأسرة لتناول وجبة سريعة معا ..
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