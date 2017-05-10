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صمم رواق داخلي لمنزلك بشكل ذكي

آية منير آية منير
homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
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كثير من مساحات منزلنا الداخلية مهدة بسبب عدم استخدامها كما يجب أن يكون، وأول هذه المساحات هي الأروقة والممرات، لما نعتقده أنها مجرد مسارات حركة لا فائدة لها ولا أهمية، ولكن في ظل الازمة الاقتصادية الحالية، صارت اهمية استغلال كل المساحات الداخلية في المنزل والاستفادة منها مهمة ضرورية وأساسية، لتلبية احتياجاتنا والاستمتاع بكل ركن في المنزل والاستفادة منه، لذا اليوم جمعنا لك مجموعة من الأروقة المميزة والتى مصممة بشكل ذكي ورائع ومنها الجانب الوظيفي يغلب عليه، وآخر جماليا يتألق ويضيف سمة خاصة للمنزل..

1. أريكة وكتاب ..

Vivienda GM, onside onside الممر والمدخل
onside

onside
onside
onside

أضف أريكة بسيطة في احد جوانب الممر أو الرواق الخاص بمنزلك، وإلى الجانب الآخر مكتبة بسيطة مكونة من مجموعة أرفف مزينة بكتبك مفضلة، اختيار اللون الأبيض كان موفقا ليتناسب مع مساحة الممر نفسه حتى لا يتسبب التصميم في الشعور بالضيق، بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المميزة التى جعلت منه فراغ مشرق ..

2. طاولة أنيقة

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

طاولة أنيقة ومرايا ومزهرية جميلة، لن تحتاج اكثر من هذا التكوين المميز الرائع والبسيط ليضيف لمسة جمالية من نوع خاص للرواق الداخلي لمنزلك ، جاء التصميم بالكامل باللون الأبيض ليتألق الأخضر الساحر بين تفاصيله..

3 متحف أم منزل ..

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

أرفف بسيطة تزين جدران الممر الرئيسي للمنزل، موزع عليها لوحات خاصة بذكريات عائلية، ستظن للحظات أنك داخل متحف فني جميل، رغم بساطة التصميم وتكلفته المحدودة إلا انه يقدم نموذج رائع لتصميم الممرات الداخلية ..

4. خزانة ..

Современный интерьер с яркими акцентами, Олег Елфимычев Олег Елфимычев الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج Green
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

منزلك صغير وتحتاج لخزانة إضافية، هو ما يقدمه لك المصمم في هذا النموذج، حيث استغل الرواق او الممر الداخلي لتصميم خزانة متكاملة باللون الأبيض إلى جانب وحدة للمعاطف والأحذية..

5. أصفر وأسود ..

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

لن تحتاج اكثر من لون جرئ ووحدة إضاءة حديثة لتصميم رواق صغير بمنزلك لتجذب الانتباه له وترحب بضيوفك بجملة ترحيبية بسيطة أهلا بكم يمكنك تصميم جدار مثل السبورة تضيف به لمساتك الخاصة المتجددة كل يوم، فكرة جديدة ومبتكرة وغير مكلفة على الإطلاق ولكنها تقدم لك نموذج رائع 

6. استغلال مساحات ..

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño الغرف
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

يمكنك تصميم غرفة كاملة في الممر الداخلي لمنزلك غن كانت مساحته تسمح، وتحويله لغرفة معيشة مثلا او ركن خاص للقراءة او غرفة مذاكرة وعمل، كل ذلك بأقل التكاليف والامكانيات ..

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7. أرفف مبتكرة ..

Красота белого в гостиной и кухне, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN الممر والمدخل White
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

خزانة وأرفف على جانبي الممر هي من افضل السبل لاستغلال الممرات الداخلية دون الحاجة إلى إضافة قطع أثاث أخرى أو البحث عن افكار مبتكرة وألون جريئة..

8. تصميم خاص ..

折‧日景 Transition Luminos View, 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design 禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

تصميم خشبي أنيق لأصحاب الذوق المختلف والراقي، يمكنك استغلال الراوق الداخلي لتصميم جلسة متكاملة مع خزانة عملية مزودة بإضاءة خاصة كل ذلك في وحدة خشبية ثابتة..

9. أناقة وفخامة ..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم لممر داخلي يمكنك أن تجعله عنوان للأناقة سواء كان السبب في اختيار المصمم للأرضيات أو وحدات الإضاءة أو تصميم لأرفف جانبية كمحاولة لاستغلال المساحات ..

10. كلاسيكية ..

Кашино, Александра Клямурис Александра Клямурис راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Александра Клямурис

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

للكلاسيكية جمال خاص يضيف بتفاصيله الكثير لأي فراغ حتى لو كان مجرد ممر داخلي، نجفة كلاسيكية بنمط القصور وأريكة بسيطة إلى جانبها مزهرية رائعة، لوحة فنية متكاملة في ممر داخلي مزود بتفاصيل جميلة وغنية ..

1. مرايا ..

CREME DE LA CREME, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

الحل المثالي لأي ممر هو خزانة بسيطة ومرآة، هو الاكثر عملية وجمال ولا يحتاج لتفكير او مجهود لتنفيذه بل وميزانيته محدودة وينال إعجاب الكثير منا، وغن كانت المساحة تسمح يمكنك إضافة أريكة ناعمة وبسيطة ..

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