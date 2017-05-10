صمم رواق داخلي لمنزلك بشكل ذكي

كثير من مساحات منزلنا الداخلية مهدة بسبب عدم استخدامها كما يجب أن يكون، وأول هذه المساحات هي الأروقة والممرات، لما نعتقده أنها مجرد مسارات حركة لا فائدة لها ولا أهمية، ولكن في ظل الازمة الاقتصادية الحالية، صارت اهمية استغلال كل المساحات الداخلية في المنزل والاستفادة منها مهمة ضرورية وأساسية، لتلبية احتياجاتنا والاستمتاع بكل ركن في المنزل والاستفادة منه، لذا اليوم جمعنا لك مجموعة من الأروقة المميزة والتى مصممة بشكل ذكي ورائع ومنها الجانب الوظيفي يغلب عليه، وآخر جماليا يتألق ويضيف سمة خاصة للمنزل..
أضف أريكة بسيطة في احد جوانب الممر أو الرواق الخاص بمنزلك، وإلى الجانب الآخر مكتبة بسيطة مكونة من مجموعة أرفف مزينة بكتبك مفضلة، اختيار اللون الأبيض كان موفقا ليتناسب مع مساحة الممر نفسه حتى لا يتسبب التصميم في الشعور بالضيق، بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية المميزة التى جعلت منه فراغ مشرق ..
طاولة أنيقة ومرايا ومزهرية جميلة، لن تحتاج اكثر من هذا التكوين المميز الرائع والبسيط ليضيف لمسة جمالية من نوع خاص للرواق الداخلي لمنزلك ، جاء التصميم بالكامل باللون الأبيض ليتألق الأخضر الساحر بين تفاصيله..
أرفف بسيطة تزين جدران الممر الرئيسي للمنزل، موزع عليها لوحات خاصة بذكريات عائلية، ستظن للحظات أنك داخل متحف فني جميل، رغم بساطة التصميم وتكلفته المحدودة إلا انه يقدم نموذج رائع لتصميم الممرات الداخلية ..
منزلك صغير وتحتاج لخزانة إضافية، هو ما يقدمه لك المصمم في هذا النموذج، حيث استغل الرواق او الممر الداخلي لتصميم خزانة متكاملة باللون الأبيض إلى جانب وحدة للمعاطف والأحذية..
لن تحتاج اكثر من لون جرئ ووحدة إضاءة حديثة لتصميم رواق صغير بمنزلك لتجذب الانتباه له وترحب بضيوفك بجملة ترحيبية بسيطة
أهلا بكم يمكنك تصميم جدار مثل السبورة تضيف به لمساتك الخاصة المتجددة كل يوم، فكرة جديدة ومبتكرة وغير مكلفة على الإطلاق ولكنها تقدم لك نموذج رائع
يمكنك تصميم غرفة كاملة في الممر الداخلي لمنزلك غن كانت مساحته تسمح، وتحويله لغرفة معيشة مثلا او ركن خاص للقراءة او غرفة مذاكرة وعمل، كل ذلك بأقل التكاليف والامكانيات ..
خزانة وأرفف على جانبي الممر هي من افضل السبل لاستغلال الممرات الداخلية دون الحاجة إلى إضافة قطع أثاث أخرى أو البحث عن افكار مبتكرة وألون جريئة..
تصميم خشبي أنيق لأصحاب الذوق المختلف والراقي، يمكنك استغلال الراوق الداخلي لتصميم جلسة متكاملة مع خزانة عملية مزودة بإضاءة خاصة كل ذلك في وحدة خشبية ثابتة..
هذا التصميم لممر داخلي يمكنك أن تجعله عنوان للأناقة سواء كان السبب في اختيار المصمم للأرضيات أو وحدات الإضاءة أو تصميم لأرفف جانبية كمحاولة لاستغلال المساحات ..
للكلاسيكية جمال خاص يضيف بتفاصيله الكثير لأي فراغ حتى لو كان مجرد ممر داخلي، نجفة كلاسيكية بنمط القصور وأريكة بسيطة إلى جانبها مزهرية رائعة، لوحة فنية متكاملة في ممر داخلي مزود بتفاصيل جميلة وغنية ..
الحل المثالي لأي ممر هو خزانة بسيطة ومرآة، هو الاكثر عملية وجمال ولا يحتاج لتفكير او مجهود لتنفيذه بل وميزانيته محدودة وينال إعجاب الكثير منا، وغن كانت المساحة تسمح يمكنك إضافة أريكة ناعمة وبسيطة ..
يمكنك قراءة .. باقة من أجمل المطابخ بلمسة عصرية