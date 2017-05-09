شقة استوديو مع لمسات لونية وتفاصيل ديكورية مميزة

من مدخل المنزل، نجد أنه قد تزين الجدار باثنين من الإطارات التي تعبر عن اهتمام أصحابه بالموسيقى، كما وضعت بعض الخطافات لتعليق المعاطف والمفاتيح وربما الوشاح أو الشمسية، في لمسة بسيطة ولكنها وظيفية للغاية.

غرفة المعيشة التف الرف المعلق الرفيع الذي حمل الإطارات في المدخل ممتدًا في غرفة المعيشة، ليحمل المزيد من الإطارات والقطع الديكورية، كحل مثالي للترتيب والتنظيم دون شغل مساحة إضافية من الغرفة.

تكونت الغرفة من أريكة رمادية، تزينت بوسائد تجمع بين الرماي والأصفر وأيضًا الأزرق الداكن الذي يتناسق مع لون اللوحة الكبيرة أعلى الأريكة. إضافة إلى منضدة مسترية صغيرة، نرى بجانبها رف صغير يحمل بعض الكتب، ومقعد أصفر يمكن استخدامه كطاولة أو كرسي للجلوس، حسب الحاجة.