افضل مقالات الاسبوع

في المنزل بطبيعة الحال المطبخ موجود بطريقة أو بأخرى… ولكن للأسف في بعض الأحيان تنقصنا الأفكار الصحيحة لجعل المطبخ ومنطقة تناول الطعام جذابة. مع بار أو بدون؟ داكن أو مشرق؟ نمط حديث أو ريفي مع الكثير من الخشب؟ وكما هو معروف تصميم المطابخ يحتاج إلى معرفة المساحة المناسبة والألوان ونوع المواد المستخدمة لتكون بالنتيجة راضي عن مطبخك.

لذلك في هذا المقال اخترنا 23 مطابخ مناسبة لك، لكل منها تصميم مختلف عن الأخر، بحيث تناسب كل الأذواق. دعنا نتابع سويا هذه المطابخ واختر منها ما يناسبك واجعلها مصدر إلهام لك!

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