افضل مقالات الاسبوع

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عشاق الفخامة والرقي دائمًا ما يفضلون الاتجاه للنمط الكلاسيكي في تصميم منازلهم، وهو النمط المُستمد من التصميم الروماني، والجدير بالذكر أن هذا النمط قائم على أساس التناسب والتوازن بين كافة أرجاء المنزل وفي الغالب ما يوجد عنصر محوري واحد تستند إليه باقي عناصر المنزل.
في الكثير من الأحيان نجد أن النمط الكلاسيكي يعتمد على استخدام قطع الأثاث الصغيرة والكبيرة كما يعتمد على هدوء الألوان وتناسقها، كما يعتمد على استخدام الاكسسوارات الكريستالية وكذا الاكسسوارات المطلية باللون الذهبي. في هذا المحتوى سنقوم بعرض نموذج شقة متوسطة المساحة لا تتجاوز مساحتها تقريبًا 133 متر مربع لكن على الرغم من هذه المساحة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة في غاية الرقي والتناسق لتبدو القصور الملكية.
أناقة منزلك مسؤولية كبرى، تحتاج لمزيد من التفكير والإمعان. بالتأكيد ليست الفكرة فقط في اختيار واقتناء كل ما يعجبنا من قطع أثاث أو اكسسوارات أو غير ذلك، لكن الأصل في هذا الشأن هو اختيار العناصر اللازمة والهامة التي يكون لها تأثير فعال حقًا في إضافة لمسة جمالية أنيقة على المنزل، والخروج في النهاية بتصميم منزل مُرتب ينال إعجاب الجميع.
كما نعرف أن كل نمط من أنماط التصميم يتطلب أسلوب معين في اختيار الأثاث، فعلى سبيل المثال النمط الكلاسيكي يحتاج إلى اختيار قطع الأثاث الكبيرة والكثيرة ولكن هذا الأمر يتوقف على المساحة الكلية للمنزل، لكن في الحقيقة أيًا كان النمط الذي قمت باختياره فإن البساطة هي الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأذواق. فكرة الابتعاد عن الازدحام في المنزل حتى وإن كانت القطع المختارة في غاية الأناقة بالتأكيد سيؤدي ستنتهي بالحصول على منزل مشوه لا تشعر فيه بالراحة أو على الأقل حرية الحركة. سنقوم اليوم بعرض عدد بتقديم عرض منزل مرتب تم تصميمه على غرار النمط المودرن الرائع، ونلاحظ من خلاله الاستخدام الأنسب لقطع الأثاث التي تتناسب مع منزلك.
أحلامنا لا تقف فقط عند امتلاك منزل جميل من الخارج، ولكن تمتد للفراغات الداخلية والتى تختلف من نمط لآخر، اليوم سنتناول معا عدة تصميمات رائعة لمطابخ مميزة ومختلفة ستود امتلاكهم بالتأكيد، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المطبخ من الفراغات التى تكفينا عمليتها ونظامها فقط، ولكن اليوم ستتغير أفكارك عن تصميم المطابخ وترى جمال من نوع آخر سيخطف قلبك .. مع 15 تصميم رائع ومميز لمطابخ لا مثيل لها ..
الديكورات الجبس بتصميماتها الأخاذة وتفاصيلها الأكثر من رائعة ما هي إلا لمسات إبداعية تكسب منازلنا أروع الإطلالات وتغنينا بفخامتها ورقيها عن الكثير من اللمسات الديكورية النمطية التي استُهلِكَت بمنازل الكثيرين أو غيرها ذات التكلفة العالية التي تفوق ميزانية البعض.. ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 10 نماذج لتصميمات مدهشة ومبتكرة لأسقف وجدران زينت بالتراب الأبيض جمعت بين الفخامة والرقي والإبداع تنم على عبقرية التصميم واحترافية التطبيق.. لنبدأ الآن!
في المنزل بطبيعة الحال المطبخ موجود بطريقة أو بأخرى… ولكن للأسف في بعض الأحيان تنقصنا الأفكار الصحيحة لجعل المطبخ ومنطقة تناول الطعام جذابة. مع بار أو بدون؟ داكن أو مشرق؟ نمط حديث أو ريفي مع الكثير من الخشب؟ وكما هو معروف تصميم المطابخ يحتاج إلى معرفة المساحة المناسبة والألوان ونوع المواد المستخدمة لتكون بالنتيجة راضي عن مطبخك.
لذلك في هذا المقال اخترنا 23 مطابخ مناسبة لك، لكل منها تصميم مختلف عن الأخر، بحيث تناسب كل الأذواق. دعنا نتابع سويا هذه المطابخ واختر منها ما يناسبك واجعلها مصدر إلهام لك!