8 أخطاء تفسد التصميم الداخلي لمنزلك

خلال ترتيب المنزل يمكن بسهولة أن نقع في أخطاء الفوضى أو استخدام قطعة من الأثاث لا تتناسب إطلاقًا مع التصميم الداخلي للمنزل، وفي بعض الأحيان، تستحق النتيجة النهائية، أن نتخلى عن بعض القطع، تطبيقًا لمبدأ القليل يعني الكثير!
بطبيعة الحال، يمكننا أن نفعل ما نريد في منزلنا، ولكن في بعض الأحيان من المجدي أن نستفيد من النصائح التي يقدمها لنا الخبراء من أجل تجنب إفساد التصميم الداخلي المثالي.
اليوم نأتي لك بـ 8 نصائح من الخبراء، لمساعدتك على تجنب خطأ اختيار قطع أثاث لا تتناسب تمامًا مع الترتيبات الصحيحة. تابعنا وتعرف عليهم!
على الرغم من أنه ليس ضروريًا انتقاء كل قطع الأثاث بتصميمات فريدة وفاخرة، إلا أن قطع الأثاث المتشابهة يمكن أن تجعل من التصميم الداخلي مملًا.
خلال الاجتماعات مع الأصدقاء نكون في حاجة إلى مساحة كبيرة للجلوس بأريحية. وهناك حاجة أيضًا إلى وجود طاولة لوضع المشروبات، ولكنها غالبا ما تشغل مساحة كبيرة. يمكنك الاستفادة من قطع الأثاث الصغيرة، أو وضعها قليلًا إلى الجانب بدلًا من المركز.
بالنسبة لكثير من الناس، السرير ذو الأعمدة، والستائر الناعمة الشفافة في غرفة النوم، ترتبط بالديكورات الداخلية الرومانسية. ومع ذلك، فإن سرير مع أعمدة ضخمة مغطاة بالأقمشة سيجعل غرفة نومك تبدو أصغر حجمًا.
على الرغم من أن الإضاءة عنصر مهم في منازلنا، فمن الأفضل استخدام مصادر أخرى بدلًا من مصابيح الأرضية. وبهذه الطريقة سوف توفر مساحة وأيضًا ستوفر إضاءة أفضل لإبراز التصميم الداخلي الخاص بك.
كن حذرا عند تزيين المدخل! فعادة ما يكون حيزًا محدودًا، لذلك فمن الأفضل تجنب قطع الأثاث التي يمكن أن تستنزف الفضاء. والأفضل استخدام مرآة مع خزانة خفية.
إذا كنت تريد أن يبدو منزلك بمساحة أكبر من مساحته الحقيقية، عليك تجنب شغل الزوايا بقطع الأثاث، وخاصة الكبيرة منها.
لا تصاب بالهلع! هذا لا يعني أنه عليك التخلص من الأريكة أو رميها بعيدًا. ومع ذلك، فإن استخدام الأرائك والكراسي معًا، يجعل مساحة الغرفة مشغولة بالكامل وخالية من الفراغات.
إذا كنت تعتقد أن وجود بار صغير للمشروبات هو حلم، فعليك التفكير مرة أخرى ما إذا كنت حقًا في حاجة إليه! إذا كنت ترغب في الحصول على مشروب سريع في بعض الأحيان، فعليك اختيار البار الذي يتناسب مع بقية الأثاث.
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