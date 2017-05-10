8 أخطاء تفسد التصميم الداخلي لمنزلك

خلال ترتيب المنزل يمكن بسهولة أن نقع في أخطاء الفوضى أو استخدام قطعة من الأثاث لا تتناسب إطلاقًا مع التصميم الداخلي للمنزل، وفي بعض الأحيان، تستحق النتيجة النهائية، أن نتخلى عن بعض القطع، تطبيقًا لمبدأ القليل يعني الكثير!

بطبيعة الحال، يمكننا أن نفعل ما نريد في منزلنا، ولكن في بعض الأحيان من المجدي أن نستفيد من النصائح التي يقدمها لنا الخبراء من أجل تجنب إفساد التصميم الداخلي المثالي.

اليوم نأتي لك بـ 8 نصائح من الخبراء، لمساعدتك على تجنب خطأ اختيار قطع أثاث لا تتناسب تمامًا مع الترتيبات الصحيحة. تابعنا وتعرف عليهم!