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8 أخطاء تفسد التصميم الداخلي لمنزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
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خلال ترتيب المنزل يمكن بسهولة أن نقع في أخطاء الفوضى أو استخدام قطعة من الأثاث لا تتناسب إطلاقًا مع التصميم الداخلي للمنزل، وفي بعض الأحيان، تستحق النتيجة النهائية، أن نتخلى عن بعض القطع، تطبيقًا لمبدأ القليل يعني الكثير!

بطبيعة الحال، يمكننا أن نفعل ما نريد في منزلنا، ولكن في بعض الأحيان من المجدي أن نستفيد من النصائح التي يقدمها لنا الخبراء من أجل تجنب إفساد التصميم الداخلي المثالي.

اليوم نأتي لك بـ 8 نصائح من الخبراء، لمساعدتك على تجنب خطأ اختيار قطع أثاث لا تتناسب تمامًا مع الترتيبات الصحيحة. تابعنا وتعرف عليهم!

1. أريكة وكرسي بذراعين

APARTAMENTO GUAÍBA, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Living roomSofas & armchairs
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

على الرغم من أنه ليس ضروريًا انتقاء كل قطع الأثاث بتصميمات فريدة وفاخرة، إلا أن قطع الأثاث المتشابهة يمكن أن تجعل من التصميم الداخلي مملًا.

2. الطاولة في المركز

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

خلال الاجتماعات مع الأصدقاء نكون في حاجة إلى مساحة كبيرة للجلوس بأريحية. وهناك حاجة أيضًا إلى وجود طاولة لوضع المشروبات، ولكنها غالبا ما تشغل مساحة كبيرة. يمكنك الاستفادة من قطع الأثاث الصغيرة، أو وضعها قليلًا إلى الجانب بدلًا من المركز.

3. سرير مع أربعة أعمدة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

بالنسبة لكثير من الناس، السرير ذو الأعمدة، والستائر الناعمة الشفافة في غرفة النوم، ترتبط بالديكورات الداخلية الرومانسية. ومع ذلك، فإن سرير مع أعمدة ضخمة مغطاة بالأقمشة سيجعل غرفة نومك تبدو أصغر حجمًا.

4. مصباح الأرضية

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

على الرغم من أن الإضاءة عنصر مهم في منازلنا، فمن الأفضل استخدام مصادر أخرى بدلًا من مصابيح الأرضية. وبهذه الطريقة سوف توفر مساحة وأيضًا ستوفر إضاءة أفضل لإبراز التصميم الداخلي الخاص بك.

5. الطاولة عند المدخل

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская الممر والمدخل
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

كن حذرا عند تزيين المدخل! فعادة ما يكون حيزًا محدودًا، لذلك فمن الأفضل تجنب قطع الأثاث التي يمكن أن تستنزف الفضاء. والأفضل استخدام مرآة مع خزانة خفية.

6. الأثاث في الزاوية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

إذا كنت تريد أن يبدو منزلك بمساحة أكبر من مساحته الحقيقية، عليك تجنب شغل الزوايا بقطع الأثاث، وخاصة الكبيرة منها.

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7. الأرائك

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

لا تصاب بالهلع! هذا لا يعني أنه عليك التخلص من الأريكة أو رميها بعيدًا. ومع ذلك، فإن استخدام الأرائك والكراسي معًا، يجعل مساحة الغرفة مشغولة بالكامل وخالية من الفراغات.

8. ميني بار

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تعتقد أن وجود بار صغير للمشروبات هو حلم، فعليك التفكير مرة أخرى ما إذا كنت حقًا في حاجة إليه! إذا كنت ترغب في الحصول على مشروب سريع في بعض الأحيان، فعليك اختيار البار الذي يتناسب مع بقية الأثاث.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار تخزينة ذكية حول المنزل

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